여주도자기축제 공연비 자료 제출 놓고 이견... 의회 "예산 검증 필요"

큰사진보기 ▲여주시의회는 6일 제38회 여주도자기축제 관련 자료 제출 요구가 공공예산 집행의 적정성을 확인하기 위한 정당한 행정사무감사 절차라는 입장을 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 여주시의회가 여주세종문화관광재단에 요구한 도자기축제 공연비와 운영대행 용역비 자료를 놓고 공공예산 검증과 문화예술 계약정보 보호 문제가 쟁점으로 떠올랐다.여주시의회는 6일 제38회 여주도자기축제 관련 자료 제출 요구가 공공예산 집행의 적정성을 확인하기 위한 정당한 행정사무감사 절차라는 입장을 밝혔다.앞서 시의회는 지난 9월 '2026년 행정사무감사 처리 결과통보서'를 통해 축제 운영대행 용역비 세부 항목과 별도로 집행된 공연비 내역 제출을 요구했다.요구 자료에는 행사 운영인력과 경비·청소 인건비, 개·폐막식 및 일자별 공연비, 사회자 출연료, 출연자별 공연 일자 등이 포함됐다.재단이 앞서 공고한 제38회 여주도자기축제 운영대행 용역의 예정 사업비는 5억 원이다. 해당 용역에는 공연·체험 프로그램 개발과 무대 시스템 운영 등이 포함됐으며, 제한경쟁입찰과 협상에 의한 계약 방식으로 사업자를 선정하도록 했다.다만 이 금액은 입찰 당시 예정 사업비로, 실제 계약금액이나 최종 집행액과는 구분된다.이번 자료 제출 문제에서는 공연 출연료 등 계약정보가 외부에 알려질 경우 향후 출연자 섭외에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 제기됐다.시의회는 이 같은 우려에 대해 감사 목적의 자료 제출과 일반 공개는 별개의 문제라는 입장이다. 시의회는 지방자치법에 따라 감사에 필요한 서류를 요구할 권한이 있으며, 위법 사실이 먼저 확인돼야 자료를 제출할 수 있다는 주장은 감사 절차의 취지에 맞지 않는다고 설명했다.또 의원과 사무보조자에게 법령상 비밀유지 의무가 있는 만큼 보호가 필요한 계약정보는 사전 협의를 통해 관리할 수 있다고 밝혔다.반면 공연 계약정보의 구체적인 보호 범위와 자료 제출 방식, 별도의 비밀유지확인서 필요성 등은 양측이 정리해야 할 쟁점으로 남아 있다.시의회 관계자는 "문화기본법상 부당한 간섭 금지 원칙이 회계·계약 자료 전체를 감사 대상에서 제외하는 명분이 될 수 없다"며 "보호가 필요한 정보는 적절히 관리하면서 공공예산 집행 내역을 검증하겠다"고 말했다.