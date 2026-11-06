대구시, 공공배달앱 '대구로' 해킹 이후 사이버보안 특별점검

큰사진보기 ▲대구 지역화폐인 '대구로'대구 공공배달앱 '대구로'가 해킹을 당하자 대구시가 사이버보안 특별점검에 나선다. ⓒ AI이미지 관련사진보기

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대구시 공공배달앱 '대구로'가 해킹돼 가맹점주 계좌번호 2만 5000여 개가 노출된 가운데, 대구시가 본청과 산하 공공기관을 대상으로 사이버보안 특별점검에 나선다.대구시와 대구로 운영사 인성데이타에 따르면 지난달 31일 대구로 서버에서 보안사고가 발생해 가맹점주 250여 명의 접속 아이디와 비밀번호가 유출됐다. 이 과정에서 폐업한 점주를 포함한 가맹점주 명의 계좌번호 2만5000여 개도 노출된 것으로 파악됐다. 현재까지 금전 피해는 확인되지 않았다.인성데이타는 지난 1일 서버 점검 과정에서 보안사고 정황을 발견하고 긴급 점검에 들어가 대구경찰청에 신고했고, 2일에는 한국인터넷진흥원(KISA)에 사고 사실을 알렸다. 가맹점 가입 시스템이 해킹된 것으로 보고 신규 가입을 중단하고 직원들의 아이디와 비밀번호도 초기화했다.금전 피해를 막기 위해 2일 대구로 내 출금 시스템도 일시 중단했다가 점검 후 운영을 재개했다. 인성데이타는 같은 날 포스(POS) 단말기 공지를 통해 가맹점주들에게 정보 유출 정황을 알렸고, 사고 발생 나흘 뒤인 4일 폐업 점주를 포함한 피해 업체 전체에 유출 사실을 통보했다. 대구경찰청 사이버범죄수사대와 KISA 등은 구체적인 해킹 경위를 조사하고 있다.더불어민주당 대구시당은 6일 논평을 내고 "개인정보 처리 책임이 민간업체에 있다는 이유로 대구시가 뒷짐 져서는 안 된다"며 "플랫폼의 소유와 운영을 민간에 맡겼다고 해서 공공배달앱에 대한 관리·감독 책임까지 사라지는 것은 아니다"고 지적했다.특히 민주당은 사고 발생부터 전체 피해 업체 통보까지 나흘이 걸린 점을 문제 삼았다. 민주당은 "개인정보 유출은 신속한 대응이 무엇보다 중요하다"며 "뒤늦은 통보가 2차 피해 예방을 위한 대응을 지연시킨 것은 아닌지 철저히 살펴야 한다"고 밝혔다.민주당은 이번 사고를 계기로 대구로의 개인정보 보호뿐 아니라 공공데이터 관리·활용 체계까지 재검토해야 한다고 주장했다. 현재 대구로는 민간업체가 플랫폼을 소유·운영하면서 데이터를 관리하는 구조다.민주당은 대전시가 지역화폐 소비데이터를 활용해 소상공인 상권분석 서비스를 운영하는 사례를 들며 대구시가 대구로에서 축적된 데이터에 어느 정도의 관리·활용 권한을 확보하고 있는지 공개해야 한다고 요구했다.민주당은 "공공배달앱과 지역화폐의 가치는 단순히 수수료를 낮추고 할인 혜택을 제공하는 데 그치지 않는다"며 "시민의 참여로 축적된 데이터를 안전하게 보호하고 지역경제 활성화와 소상공인 지원에 활용하는 것 역시 공공플랫폼의 중요한 역할"이라고 강조했다.올해 말 인성데이타와의 운영 협약 종료를 앞두고 진행 중인 신규 사업자 선정 과정에서도 개인정보 보호와 데이터의 공공적 활용 방안을 마련해야 한다고 촉구했다.한편 대구시는 해킹 사고와 최근 금융권의 잇따른 해킹 피해 등에 대응해 오는 27일까지 시 본청과 산하 공사·공단, 출자·출연기관을 대상으로 사이버보안 특별점검을 실시한다고 밝혔다.대구시는 이날 보도자료를 통해 "시민들이 자주 이용하는 웹 서비스를 중심으로 정보보안 관리 실태와 사이버 위협 요인을 점검하고, 미흡한 사항은 보완할 계획"이라고 설명했다.이어 "현재 사이버침해대응센터를 365일 운영하면서 본청과 산하 공사·공단, 출자·출연기관에 대해 24시간 보안관제를 실시하고 있다"며 "사이버공격 대응 모의훈련과 정기적인 사이버보안 감사, 취약점 분석도 병행하는 등 기존 상시 보안 관리에 더해 시민 이용도가 높은 정보서비스를 집중적으로 살펴볼 방침"이라고 말했다.추경호 대구시장은 "공공 정보서비스의 안전은 시민 신뢰와 직결되는 중요한 과제"라며 "최근 사회적으로 잇따른 해킹 및 정보유출 사고가 발생하지 않도록 철저한 점검과 관리를 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.