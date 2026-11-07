단풍·억새 모두 만나는 도심 속 운치 있는 가을 길

큰사진보기 ▲'하늘노을길'에서 만나는 단풍과 한강 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲월드컵공원 숲길 ⓒ 김종성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲월드컵공원 안 마포농수산물시장 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거타고 즐기는 하늘공원과 노을공원 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘공원 억새밭 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔디밭이 많고 시야가 탁 트여 거닐기 좋은 노을공원 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲보행, 자전거 모두 가능한 메타세쿼이아 나무 숲길 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲아늑한 기분이 드는 나무 사이 길 ⓒ 김종성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

가을을 더욱 운치 있게 해주는 억새가 무리 지어 피어나는 도심 공원 하늘공원과 노을공원(서울 마포구 상암동). 하늘공원은 시월에 억새 축제가 벌어질 정도로 가을이면 공원 가득 억새군락이 펼쳐진다.두 곳 모두 1978년부터 1993년까지 '난지도 쓰레기장'이라 불리는 매립장이 있던 자리여서 그런지 특별한 기분이 드는 공원이다. 이렇게 멋진 곳이 과거 쓰레기 매립지였다는 사실이 잘 믿기지 않는다. 이후 시간이 지나면서 매립지를 안정화하고, 흙을 덮어 나무와 풀을 심으면서 지금의 푸른 언덕 공원이 됐다.이 2개의 공원을 잇는 '하늘노을길'은 마포구에서 조성한 길이다.월드컵공원 – 하늘공원 – 노을공원 – 메타세쿼이아 나무 숲길이 10km에 이어져 있어 선물같은 가을을 선사한다. 대중교통편은 6호선 전철 월드컵경기장역(2번 출구)에서 내리면 된다.'하늘노을길'은 자전거 타고 갈 수 있어 더욱 좋다. 월드컵경기장역 1번, 3번 출구와 월드컵공원 안 평화의 공원 입구에 서울시 공공자전거 '따릉이' 무인 대여소가 있다. 월드컵 공원은 2002년 월드컵 개최를 기념하기 위하여 난지도 쓰레기 매립장을 공원화하면서 270만㎡(약 81만 평)의 면적의 대규모 환경·생태공원으로 다시 태어났다.캠크닉(캠핑+피크닉), 산책, 자전거 등을 즐기기 좋게 공간이 넓다. 특히 나무숲이 울창해 요즘 같은 가을날 도심 속에서 단풍을 만끽하게 된다. 졸졸졸~ 정다운 시냇물이 흐르는 난지천은 상쾌함을 더해준다.다양한 먹거리와 맛집이 있는 마포농수산물시장도 자리하고 있어 들르게 된다. 수산물 매장에서 회나 해산물을 구입하여 2층 식당가로 가져가면 조리값만 지불한 후 해산물 요리를 맛볼 수 있다. 시장 안 식자재 마트에서 캠크닉용 먹거리를 구입할 수도 있다.일상생활 속에서 문득 무기력해지고 지칠 때 월드컵 공원을 산책하면 신기하게도 새살이 돋듯 마음속에 삶의 의욕이 생겨난다. 하늘공원, 노을공원은 물론 작은 구름다리를 건너면 한강변 난지한강공원으로 이어진다. 가히 서울 최고의 공원이 아닐까 싶은 곳이다.이곳 일대는 과거 온갖 난초와 들꽃, 갈대들이 만발한 아름다운 명승지 난지도(蘭芝島)였다. 진경산수화로 유명한 조선 후기 겸재 정선의 그림 <금성평사(金城平沙)>에 난지도 모습이 그려져 있다. 1978년 육지에 합쳐진 후 쓰레기 매립지가 되었다가 이렇게 공원 숲으로 변신해 환경 복원의 상징이 되었다.하늘공원과 노을공원은 자전거에 한해 주중에만 출입할 수 있으며, 저녁 9시까지 방문할 수 있다. 해발 98m 언덕 위에 있어 자전거를 즐기는 사람들에겐 저절로 오르막길 주행 연습이 되는 길이기도 하다. 공원에서 나올 때 내리막길을 신나게 내달리는 짜릿함도 빼놓을 수 없다.하늘공원 꼭대기에 오르면 공원의 상징 식물인 억새풀 가득한 드넓은 평원이 나타난다. 어쩐지 서울과 멀리 떨어진 외딴 곳에 온 듯 기분 좋은 단절감이 든다. 발 아래로는 한강, 북쪽으로는 북한산, 동쪽으로는 남산과 63빌딩, 서쪽으로는 행주산성이 보인다.노을공원에 들어서면 융단처럼 깔린 탁 트인 잔디밭에 가슴이 뻥 뚫린다. 노을공원을 조성할 때 골프장을 만들면서 생겨난 잔디밭이다. 골프장이 된 노을공원을 보며 많은 시민들이 반대한 끝에 누구나 이용할 수 있는 현재의 공원으로 바뀌었다.노을공원 안 캠핑장은 푹신한 잔디밭과 넉넉한 공간의 야영장 덕에 가벼운 마음으로 캠핑을 즐기기에 좋다. 매주 월요일은 휴장이며 캠핑장 이용료가 전국 최저가일 정도로 저렴하다.두 공원 모두 한강을 한눈에 내려다 볼 수 있는 전망대에서 해질 무렵 아름답게 저무는 한강 노을을 감상할 수 있다. 전망대에 서면 서해를 향해 흘러가는 한강의 유장한 물결이 한눈에 들어온다. 한강변 어떤 스카이라운지보다 자연적이고 고즈넉한 야경을 선사하는 곳이다.내리막길을 신나게 달려 노을공원에서 내려오면 놓치면 안되는 나무 숲길이 있다. 서울에서 가장 긴 메타세쿼이아 나무 숲길로 노을공원과 하늘공원 아래 2.3km에 걸쳐 길게 나 있다. 장대한 나무 사이로 난 부드러운 흙길이 좋고, 숲길 중간에 쉬어갈 수 있는 벤치가 놓여있다.키가 35m나 자란다는 하늘을 가릴 듯 쭉쭉 뻗은 나무들을 보기만 해도 상쾌함이 전해진다. 기존 하늘공원 아래에서 올해 5월 노을공원 아래까지 확대 조성된 숲길로, 서울에서 가장 긴 메타세쿼이아 나무 숲길이다.이곳에선 동네 주민들은 대부분 맨발로 산책한다. 부드러운 흙길에 발바닥을 자극하는 작은 모래 알갱이들이 섞여 있어 맨발 걷기 좋다고. 숲길 한편에 신발보관장과 발 세척기까지 마련되어 있다.나무 이름이 독특해 무슨 뜻이 담겼나 찾아보게 된다. 메타세쿼이아(Metasequoia)는 '다음'이나 '뒤', '변화'를 뜻하는 그리스어 '메타(meta)'와 큰 침엽수 '세쿼이아(sequoia)'의 합성어다. 세쿼이아와 닮았으나 나중에 다른 속임이 밝혀진 '나중의 세쿼이아'라는 뜻을 담고 있다.세쿼이아는 북미에 사는 나무 이름이며, 아메리카 원주민의 이름에서 유래했다고 한다. 어릴 적 살던 안양천변 옹색한 동네와 하천 풍경을 살려 주었던 플라타너스 나무, 버드나무에 이어 3번째 인생 나무로 삼을 만하다.