아리셀 유족의 한탄 "그 이재명 대통령님은 어디 가셨을까"

▲“23명이 다 한국인이었어도 이렇게 선고했을까?” 유지영

큰사진보기 ▲여국화 아리셀 참사 유가족아리셀 참사 유가족인 여국화 씨가 5일 오후 경기도 안산시 자택에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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"법이 왜 이렇게 무르지? 이주민인 것도 서러운데, 가족을 잃어 힘든데도, 우리는 여기서도 차별받는구나. 세금은 세금대로 다 내면서 열심히 잘 살아보려고 일한 죄밖에 없는데."

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"(재판에서 박 대표가) 사과문을 읽으며 유가족에게 고개를 전혀 돌리지 않았다. 피고인석 맞은 편에 앉은 건 검찰이었다. 누구한테 사과하는 건가? 기자들 앞에서 한 대국민 사과는 또 누구에게 한 사과인가?"

"(고 이해옥씨의 어머니는) 옆에 계속 끼고 있던 딸인데 그렇게 허무하게 갔으니 입안에서 뭐든 씹지 않으면 폭발할 것 같다고, 잠도 제대로 못 주무신다고 하신다."

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"대한민국에서 내국인이 하지 않는 위험하고 더러운 일에 이주노동자들이 많이 투입되고 있다. 내국인도 이주 노동자도 다 똑같은 사람이다. 똑같은 생명이니 소중하게 다뤄주셨으면 한다."

친자매는 아니었지만 고된 타향살이에 서로 의지하던 가족이었다. 2024년 6월 아리셀 화재 참사로 사촌동생 이해옥씨를 잃은 여국화(49)씨는 아직 아리셀 모기업 에스코넥과 싸우고 있다.지난 10월 20일 대법원에서 중대재해처벌법 위반 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 징역 4년이 확정됐다. 5일 오후 경기 안산시 자택에서 <오마이뉴스>와 만난 여씨는 "우리 아직 안 끝났다"라고 말했다. 유가족들은 마지막 보루인 재판 소원을 준비하고 있다.1심에서 박 대표에게 징역 15년형이 나왔을 때만 해도 어느 정도 감형을 예상했지만, 4년으로 줄어들 거라고는 미처 예상하지 못했다고 한다. 재판부로부터 아무런 설명도 듣지 못한 채 몇 초 만에 끝난 3심 선고에 대해 여씨는 이런 의문이 들었다. '23명이 다 한국인이었어도 정말 이렇게 선고했을까?'아리셀 참사로 사망한 23명 중 18명이 외국 국적을 가진 이주 노동자였다. 그리고 이들은 전원 위장 도급업체인 메이셀을 통해 파견된 노동자였다.여씨는 약 2년 간 이어진 박 대표의 재판을 꾸준히 방청했다. 재판정에 앉아있는 것 자체가 힘들었다. 그는 물었다. "(2심) 판사가 (박순관 대표의 높은 형량이) 피해자 회복에 도움이 안 된다더라. 우리가 결국 회복이 안 됐는데, 그 말이 다 무슨 소용인가?"재판이 이어지는 내내 박순관 대표는 한 번도 유가족에게 직접 사과하지 않았다. 박 대표가 고개를 숙인 건 검찰과 취재진을 향해서였다.여씨는 대법원의 형 확정 후 3일을 내리 아팠다. "이제 그만하면 되지 않겠냐. 네가 자꾸 그런 데 다니니까 몸이 아픈 거 아니냐. 이런 말 많이 들어봤다. 그런데 현장에 유해도 남아 있고, 이렇게 주저앉아 있으면 안 되겠더라."제주항공 참사가 벌어진 무안공항에서 잇따라 추가 유해가 발견되는 걸 본 아리셀 참사 유가족들은 다시 유해 수습을 요구하기로 했다. 여씨는 신체의 일부만 돌아온 동생의 남은 유해를 찾고 싶다. "다 타서 뼛가루만 남았더라도, 그거라도 (본국으로) 보내야겠다"고 결심했다.여씨와 다른 유가족들은 지난 2일 경기 광주시 에스코넥 본사를 찾았다. 10월 27일 유해 수습을 위한 간담회에 온다던 에스코넥 관계자가 오지 않아 무턱대고 본사를 찾았다.본사 문을 마구 두드렸더니 경찰이 출동했다고 한다. 즉석에서 간담회가 열렸으나 이날도 에스코넥의 유해 수습 의지를 확인할 수 없었다고. 에스코넥은 6일 유해 수습에 대한 입장을 묻는 <오마이뉴스>의 질문에 "담당자가 부재 중"이라고만 답했다.여씨는 헤이룽장성(흑룡강성) 출신으로 2009년 한국에 처음 왔다. 하얼빈시보다 더 위쪽에 있는 동네로 겨울에는 물을 한 방울 똑 떨어트리면 바로 얼어버리는 지역이다. 한국어시험을 치르고 한국에 와 있던 남편을 따라 들어왔다.처음에는 서울 송파구에 있는 한 양말 공장에서 일했다. 어느 날은 눈이 아파 안과에 갔더니, 공장 일을 계속 하면 눈이 더 안 좋아질 수 있다는 이야기를 들었다. 공장을 그만두고 2014년에 경기도 안산시로 왔다. 이주민들이 많이 사는 곳이다.그는 이재명 대통령을 향해 "대통령님이 (경기)도지사 할 때, 외국인들도 코로나19 지원금을 줘야 한다고 해서 우리도 혜택을 받아서, 높게 봤다. 그 대통령님은 어디 가셨을까?"라고 되물었다.여씨는 정부와 지자체에 "더는 사고가 나지 않도록 재발 방지 대책을 필수로 마련해달라. 사고에 대비해서 대피 훈련이 주기적으로 이뤄졌으면 좋겠다"고 요구했다. "뉴스를 못 보겠다. 자꾸 이주 노동자들이 돌아가셔서 그런 걸 보면 슬프다가도 화가 난다. 산 사람으로 나왔는데 자국으로 갈 때는 시체로 가니까."여씨는 최근까지 자신의 소셜미디어에 아리셀 참사와 관련된 이야기를 꾸준히 올리고 있다. 아직 끝나지 않았고, 유가족들이 싸우고 있다는 사실을 알리기 위해서다. 그런 그의 틱톡 계정에는 여전히 "자기 나라에 가서 규탄하라"는 댓글이 달린다.