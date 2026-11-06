국힘 필버 뚫고 통과한 '조작기소 특검법', 안팎 우려 여전

▲국민의힘 장동혁 당대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원, 지지자들이 6일 오후 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 '이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회'에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기