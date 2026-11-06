국힘 필버 뚫고 통과한 '조작기소 특검법', 안팎 우려 여전

'윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안에 대한 수정안'(아래 조작기소 특검법)이 6일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다.
표결 결과는 재석의원 168명 중 찬성 167명, 반대 1명이었다. 이주영 개혁신당 의원이 반대표를 던졌고, 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)에 나섰던 국민의힘은 표결에 불참했다.
표결 당시 전광판에 따르면, 더불어민주당 곽상언·김용민·민홍철·박지원(전남광주 해남완도진도)·박희승·이개호 의원과 조국혁신당 박은정·서왕진·정춘생 의원, 진보당 전종덕·정혜경 의원 등은 표결에 불참했다.
앞서 국민의힘은 "이 공소취소 특검법은 헌정사상 최악의 반헌법적 의회쿠데타, 특검 쿠데타(정점식 원내대표)"라며 필리버스터에 나섰다. 국회 법제사법위원회 야당 간사인 박형수 의원을 시작으로 해 주진우, 곽규택, 김민전 의원 등이 잇달아 본회의장 연단에 섰다. 그러나 필리버스터 시작 24시간이 지나고, 180명 이상 찬성을 통해 '무제한 토론 종결동의의 건'이 가결되면서 이는 오후 5시 20분께 자동 종료됐다(183명 재석 중 182명 찬성).
지난 4일 국회 법사위가 민주당 등 범여권 주도로 통과시킨 해당 특검법에선 이전과 달리 특검의 '공소취소 권한'을 삭제했다. 기존 수사 대상은 줄였으나 ▲문재인 전 대통령 사위 취업 관련 뇌물수수 의혹 ▲서해 공무원 피격과 탈북 어민 강제북송 등 문재인 정부 관련 사건을 추가했다. 활동 기간은 최장 200일, 특검의 인력 규모는 최대 309명이다(관련 기사: 민주당은 왜 지금 조작기소 특검법을 밀어붙일까? https://omn.kr/2kexq
).
본회의를 통과한 특검법은 이후 정부 이송과 대통령 공포 절차를 거쳐 특별검사 임명 및 수사로 이어질 예정이다.
조작기소 의혹 규명 가능성·특검 파견 검사 수사권 부여에 의견 갈려
한편, 조작기소 특검법에 대한 우려의 목소리는 범여권 안에서도 나오는 중이다.
이재명 정부 초대 법무부 장관을 지낸 '친명 좌장' 정성호 민주당 의원은 6일 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "제가 법무부 장관에 있을 때 자체 조사를 해봤는데 굉장히 무리한 수사가 있었던 건 사실"이라면서도 "과연 그걸 갖고 조작이라고 할 수가 있냐, 바로 연결 지을 수 있냐라는 게 쉽지 않았다"라고 설명했다.
또한 "수사하는 사람들의 의지가 중요한데 이미 (형사소송법 개정으로) 수사권이 박탈된 공소청의 검사들을 보내 수사하라고 하면 과연 의지가 생길까", "크게 흔들었는데 아무것도 안 나오면 또 얼마나 많은 부작용이 있겠나"라고 했다. 특검을 가동한다 해도 수사 의지를 끌어내기 어려운 데다, 수사로 조작기소 의혹을 규명하기가 쉽지 않다는 걱정이다.
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장도 이날 페이스북에 글을 올려 "검찰의 조작수사에 대한 수사를 위해 수사 능력이 있는 검사가 필요하다고 하더라도, 이제 더 이상 검사는 수사 기관이 아니다"라며 "특검에 파견된 검사가 (특검법안) 부칙 6조에 따라 수사를 주도하면, 위헌·위법 문제가 발생할 수 있다"고 지적했다.
조작기소 특검법 부칙 6조는 '검사의 수사권·지휘권 부분은 형사소송법 개정안 시행 전 규정을 따른다'는 내용이다. 검찰개혁으로 검사가 수사를 못 하도록 법을 바꿨는데, 이번 특검에 파견된 검사에게 수사 권한을 허용하는 것은 문제라는 뜻이다.
<오마이뉴스> 취재에 따르면, 이날 표결에 불참한 한 의원은 당의 단체대화방에 "국회 법제사법위원회 전문위원 검토보고서에 지적된 내용들이 해소가 안 돼 표결이 참여할 수 없다"는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 해당 의원은 "불과 얼마 전에 우리 당이 '검수완박'이 적용된 형사소송법을 개정했는데 대통령 사건은 검찰 수사를 고집하는 게 국민에게 설득력이 있겠는가"라고 지적한 것으로 알려졌다.
"개정 형소법에 이미 특검 파견검사 수사권 명시해, 위헌적 요소 없다"
하지만 민주당 원내지도부는 위헌 소지가 없다는 입장이다. 김한규 원내정책수석부대표는 이날 본회의 전 열린 의원총회 뒤 기자들과 만나 "이미 개정 형사소송법을 만들 때 특별검사·특검보·파견검사는 종전 형사소송법 규정에 따른 수사권을 갖는다고 명시했다"며 "그 규정을 (특검법안에) 반복했을 뿐이기 때문에, 위헌적·위법적 요소는 없다"고 반박했다.
또 "현재 진행 중인 선관위 특검의 파견검사 20명도 동일하게 수사권을 갖고 있다. 선관위 특검법과 조작기소 특검법의 관련 규정이 동일하다"라며 "(선관위 특검법 때는) 국민의힘이 여야 합의로 협의해놓고, 이제 와서 '조작기소 특검법에 따른 특별검사의 수사권은 가지면 안 된다'고 주장하는 건 적절치 않다"라고 지적했다.
국민의힘은 해당 특검법 처리에 반발하며 본격적인 장외투쟁 돌입을 예고한 상태다. 이들은 오는 7일 서울 경복궁역 앞에서 대규모 거리 집회를 개최하고, 오는 9일엔 청와대 앞 현장최고위원 회의 및 1인 시위를 시작할 예정이라고 밝혔다. 이에 민주당은 특검을 통한 진상규명이 반드시 필요하다며 국민의힘에 반박했다.
한병도 원내대표는 이날 오전 당 최고위원회의에서 "국민의힘이 한 달여 만에 또다시 거리로 나가겠다고 한다. 국정감사를 앞두고도 장외투쟁, 예산안 심사 중에도 장외투쟁, 도대체 소는 언제 키울 작정인가"라 물으며 "이 천금 같은 정기국회 기간에 제1야당이 길바닥에서 허송세월하겠다니 참으로 한심하고 개탄스러운 일"이라고 비판했다.