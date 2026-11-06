국힘, 이용철 법무장관 지명에 "공소취소 위한 포석"

▲'조작기소 특검법' 반대 구호 외치는 국민의힘 더불어민주당이 5일 열리는 국회 본회의에 '조작기소 특검법'을 상정하겠다고 밝힌 가운데, 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 이날 국회에서 열린 의원총회에서 조작기소 특검법 처리에 반대하는 구호를 외치고 있다. 윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'은 전날 국회 법제사법위원회 소위원회와 안건조정위원회를 거쳐 전체회의에서 속전속결로 처리됐다. ⓒ 남소연 관련사진보기