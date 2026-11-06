남양주시, 왕숙 도시첨단산단 관리계획 고시... 내년 분양 추진

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 남양주왕숙 도시첨단산업단지의 체계적인 조성과 효율적인 운영을 위해 관리기본계획을 수립해 지난 5일 고시했다고 6일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 남양주왕숙 도시첨단산업단지의 체계적인 조성과 효율적인 운영을 위해 관리기본계획을 수립해 지난 5일 고시했다고 6일 밝혔다.이번 관리기본계획에는 산업단지의 관리 방향을 비롯해 입주 대상 업종, 산업시설용지와 지원시설용지의 운영 기준, 입주기업 선정 및 계약 절차 등이 담겼다.시는 이번 계획을 통해 산업단지 조성부터 기업 입주와 운영까지 일관된 관리 체계를 마련하고, 우수 기업 유치를 위한 기반을 강화할 방침이다.특히 서울 등 수도권 과밀억제권역에서 이전하는 기업 등에 입주 우선순위를 부여해 기업 유치를 촉진하고, 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출을 도모할 계획이다.관리기본계획 수립으로 산업단지 조성을 위한 주요 행정절차가 마무리됨에 따라 시는 내년부터 공급 조건과 관련 절차에 맞춰 산업용지 분양을 추진할 예정이다.이와 함게 시는 오는 27일 기업 CEO와 임원 등 400여 명이 참석하는 '한국능률협회 최고경영자 조찬회'에서 투자유치 홍보부스를 운영한다. 현장에 투자제안서를 비치하고 왕숙 도시첨단산업단지의 입지와 기반시설 등을 홍보할 계획이다.아울러 기업 관계자를 대상으로 맞춤형 상담과 밀착 네트워킹을 진행해 잠재 투자기업을 발굴하고 투자유치 활동에 박차를 가할 예정이다.최현덕 남양주시장은 "왕숙 도시첨단산업단지가 대기업과 중소기업이 상생하는 차세대 융합산업의 거점이자 세계적인 첨단기술 연구개발 클러스터로 성장할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.