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26.11.06 17:25최종 업데이트 26.11.06 17:25

용인시, 용천초 어울림센터 수영장 9일부터 무료 시범 운영

19일까지 월~목요일 개방... 23일부터 유료 임시 운영

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경기 용인시는 처인구 이동읍 용천초등학교 내 학교복합시설인 어울림센터를 오는 9일부터 19일까지 무료로 시범 운영한다고 6일 밝혔다.
경기 용인시는 처인구 이동읍 용천초등학교 내 학교복합시설인 어울림센터를 오는 9일부터 19일까지 무료로 시범 운영한다고 6일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 처인구 이동읍 용천초등학교 내 학교복합시설인 어울림센터를 오는 9일부터 19일까지 무료로 시범 운영한다고 6일 밝혔다.

어울림센터는 연면적 2천106㎡에 지하 1층, 지상 2층 규모로 조성됐으며, 25ｍ 길이의 5레인 수영장과 유아용 15ｍ 길이의 2레인 수영장을 갖췄다.

시는 시범 운영 기간 월요일부터 목요일까지 총 8일간 주민들에게 수영장을 무료 개방한다.

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이용 시간은 오전 6시부터 오후 9시까지이며, 현장에서 선착순으로 접수한다.

시는 시범 운영을 통해 강좌 구성과 운영 시간 등에 대한 주민 의견을 수렴한 뒤 오는 23일부터 정식 개관 전까지 유료로 임시 운영할 계획이다.

임시 운영 기간에는 월요일부터 토요일까지 수영장을 이용할 수 있으며, 현장 선착순 접수 방식은 동일하게 적용된다.

어울림센터는 현재 시설 건립을 마치고 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 절차를 진행 중이다. 시는 관련 절차를 마무리해 연내 준공할 계획이다.

시는 시설 운영을 위해 용인교육지원청, 용천초등학교와 협약을 체결했으며, 시설 운영·관리 전반을 맡는다.

시 관계자는 "이동읍에 처음 들어서는 공공수영장인 만큼 학생들의 안전한 교육활동을 지원하면서 지역 주민들도 편리하게 이용할 수 있도록 운영하겠다"고 말했다.

#용인시

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