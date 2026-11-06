장동혁 "이재명은 탄핵이 답, 우리가 끌어내려야"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 당대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원, 지지자들이 6일 오후 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 '이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회'에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"헌법을 지킬 의지가 없는 대통령에게는 탄핵만이 답이다."

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큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 당대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원, 지지자들이 6일 오후 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 '이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회'에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 더불어민주당의 '조작기소 특검법' 추진을 비판하는 집회에서 이재명 대통령의 탄핵을 또 언급했다. "이재명을 끌어내려야 한다"라며 "그 일을 지금 우리가, 국민이 해야 한다"라고 으름장을 놓았다.국민의힘은 이날 오후 3시 국회 본관 앞 중앙계단에서 '이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회'를 열었다. 국회 본회의장에서 특검법에 반대하는 필리버스터(무제한 토론)가 진행되는 가운데, 당 지도부와 소속 의원들이 당원·지지자들과 함께 모였다.참석자들은 본관 앞 계단을 채운 채 '이재명 재판취소 강력 규탄', '이재명 재판재개 국민의 명령이다' 등의 손피켓을 들었다. 맨 앞에는 행사명이 적힌 대형 현수막이 펼쳐졌다. "의회 쿠데타 날치기 폭거 더불어민주당 규탄한다", "국민의 명령이다. 이재명 재판 재개하라" 등의 구호도 이어졌다.장 대표는 "2026년 11월 6일 오늘은 대한민국 법치주의가 사망한 날"이라며 "오늘은 이재명만 살고 대한민국이 죽었다. 이재명이 대통령이기를 포기하고 탈옥범이 됐다"라고 주장했다.이어 "저들이 밀어붙이려고 하는 조작기소 특검법이야말로 입법 조작이자 조작 입법"이라며 "죄를 지어도 대통령만 되면 죄가 사라지게 만드는 그런 법"이라고 비난했다. "오직 한 사람만을 위한 법이 존재하는 나라, 그것이 바로 독재 국가"라며 "그 한 사람이 대통령이라면 더, 더, 더 독재 국가"라고도 비난했다.그는 이 대통령을 겨냥해 "국민으로부터 위임받은 권력으로 국민을 공격하고 있다. 헌법에서 위임받은 권력으로 헌법을 파괴하고 있다"라며 "이것이야말로 자식이 부모를 죽이는 패륜 아니겠느냐?"라고까지 말했다.또 "종이 살인하고 도적질하면 그 종을 쫓아내야 될 책임이 주인에게 있지 않느냐"라며 "그 종을 내쫓지 못한다면 그 모든 것이 주인의 책임"이라고 주장했다. 그러면서 "국민을 배신한 종을 쫓아내야 할 그 시점"이라며 참석자들에게 행동을 촉구했다.사법부에도 이 대통령의 재판을 재개하라고 요구했다. 장 대표는 "대통령을 지키자고 아무 죄 없는 대법원장을 능멸하고, 그것도 모자라서 국정조사와 탄핵까지 하겠다고 덤비는 이재명, 법원이 나서서 재판 재개해야 되지 않겠느냐?"라고 따져 물었다.그는 "권력에 맞설 용기가 없다면 법복을 벗어야 마땅하다"라며 "권력에 맞서지 못하는 법관은 이미 법관이 아닌 것"이라고 했다. 이어 "사법부가 나서서 이재명 재판을 재개하고 스스로 사법부의 독립을 지키려 할 때 국민이 법원과 함께 싸워줄 것"이라고 강조했다.이날 본관 외벽에는 '국민과 함께 여는 국회 입법박람회' 현수막도 걸려 있었다. 장 대표는 이를 두고 "단군 이래 최악의 악법을 막기 위해서 필리버스터가 진행되고 있다"라며 "그런데 이 바로 앞에는 입법박람회가 벌어지는 코미디가 연출되고 있다"라고 말했다.연설 말미에는 "역사의 명령이다. 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 선창하고 참석자들에게 따라 외칠 것을 주문했다.정점식 원내대표도 "공소취소는 탄핵의 길이고 하야의 길이며 정권 퇴진의 길"이라며 이 대통령을 비난했다. 정 원내대표는 특검법을 "진실조작, 언어조작, 역사조작, 3대 조작 특검"으로 규정했다. 그는 "정당한 기소를 조작 기소라고 부르는 이 특검법은 진실조작 특검법"이라며 "이재명 대통령의 재판은 100% 정당한 기소"라고 주장했다.이어 "국민들이 먹고살기 힘들든지 말든지, 국민들이 거리로 내몰리든지 말든지 이재명의 재판만 없애버리면 된다는 정권"이라며 "국민보다 대통령이 먼저인 정권, 국민 살리기보다는 이재명 살리기가 먼저인 정권"이라고 꼬집었다.그는 "하늘이 두 쪽 나도 이재명 대통령은 본인이 받아야 할 다섯 개 재판을 받게 될 것"이라며 "다섯 개 재판을 없애기 위한 이재명 정권이 저지른 이 모든 꼼수와 악행에 대한 재판까지 받게 될 것"이라고 경고했다.앞서 규탄사에 나선 신동욱 최고위원은 "대통령의 홍위병이 되어서 지금 국회 안에서 이 난장판을 만들고 있는 민주당 국회의원들, 저는 전부 감옥 보내야 한다고 생각한다"라고 말했다. 그는 "이재명 대통령 감옥 보내는 것, 그것이 바로 대한민국의 최종 정의의 실현"이라며 "이재명 재판 가자", "민주당 감옥 가자"라는 구호를 유도했다.국민의힘은 7일 오후 3시 서울 경복궁역 1번 출구 앞에서도 규탄대회를 이어갈 예정이다. 장 대표는 "오늘의 이 함성보다 10배 큰 함성으로, 오늘의 이 뜨거운 가슴보다 100배 더 뜨거운 가슴으로 내일 다시 만나겠다"라고 참여를 독려했다. 이어서 9일에는 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열고 릴레이 1인 시위를 진행할 예정이며, 10일에도 현장 의원총회로 장외투쟁을 이어갈 계획이다.