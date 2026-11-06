일회용품 없이 8km... 초등학생들의 특별한 마라톤

큰사진보기 ▲교내 마라톤 대회에 참여한 조현초등학교 학생들이 다회용컵으로 물을 마시고 있다. ⓒ 조현초등학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오전 교내 마라톤 대회 출발에 앞서 조현초등학교 학생들이 버려진 택배 상자로 만든 응원 손팻말을 들고 있다. ⓒ 조현초등학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오전 조현초등학교 교내 마라톤 대회에 참여한 학생들이 이면지를 활용한 배번호표를 차고 달리고 있다. ⓒ 조현초등학교 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

초등학생들이 지구 환경 보호를 위한 '일회용품 없는 마라톤 대회' 확산에 일조했다. 친환경농업특구인 경기 양평군 용문면의 한 초등학교에서 일상의 편리함 대신 생태전환을 선보이는 행사를 열었다.조현초등학교(교장 박성만)는 6일 오전 '일회용품 없는 생태 친화적 마라톤 대회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 마라톤 대회는 경기문화재단 실학박물관의 '2026년 작은 실험 지원사업(실·실·실 프로젝트)'과 연계해 조현초등학교 교육공동체가 함께 마련했다.마라톤을 통해 자원 순환 체계를 도입하는 실험도 했다. 전교생 134명이 학교 정문을 출발해 말치고개를 돌아오는 8㎞(저학년은 3㎞) 구간을 달리는 동안 음용수대에는 일회용 종이컵 대신 다회용컵이 놓였다. 배번호표는 코팅된 종이나 재활용이 어려운 유포지가 아닌 이면지를 활용했다. 선생님과 학부모들의 응원 손팻말 역시 택배 상자를 재가공하는 등 자원 순환의 의미를 다채롭게 살려냈다.조현초등학교 공동체는 학교 마켓과 교내 축제 등에 이미 다회용기 사용을 실천해 오면서 지속 가능한 생태 학교로서의 기반을 다지고 있다. 또, 양평군 다회용품 세척 시설인 '리:워시 양평세척센터'의 다회용기 체계를 '양평군 1호 학교'로 도입하는 등 지구 환경 보호에 앞장서고 있다. '리:워시'는 '다시(RE) 씻어서(WASH) 순환하는 양평'이라는 뜻으로, 양평군이 올해 2월 준공한 시설이다. 학생들은 양평세척센터의 세척·관리 과정을 거친 다회용컵을 사용한 후 회수하는 시스템을 마라톤을 통해 함께 체험했다.조현초등학교 한 학부모는 "친환경특구의 고장이라는 명성에도 일부 일상의 편리함이라는 관성에 갇혀 무의식적으로 일회용품을 소비하곤 한다"며 "아이들에게 생태 지향적 삶을 가르치는 것에 그치지 않고 배운 대로 함께 살아보는 경험을 전하고자 모두가 뜻을 모았다"고 대회 취지를 설명했다.마라톤에 참여한 한 학생은 "약간 불편한 점도 있었지만, 지구를 향한 미안함이 조금은 줄어들었고 유쾌한 성취감을 느꼈다"고 긍정적인 반응을 보였다.박성만 교장은 "조현초등학교의 이번 실천은 교육기관과 학부모, 학생이 주도해 지역 자원을 활용하면서 일상의 시스템을 바꾼 주민 주도 사례로 평가할 수 있다"며 "관내 타 교육 공동체로의 생태 전환 모델 확산에도 이바지할 것으로 기대된다"고 말했다.