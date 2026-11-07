마을을 지키는 신, 홋카이도의 시마후쿠로우

백로 서식지 보전, 한일 국제 연대로 해법 찾는다! 대전환경운동연합은 지난 10월 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲아이누 마을에 새겨진 조형물 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲안내 표지로 사용한 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲식당에서 만난 코탄코로카무이 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲방문자센터에 설치된 코탄코로카무이 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲숲을 그려도 있는 코탄코로카무이 ⓒ 이경호 관련사진보기

아칸호(阿寒湖) 아이누 민속마을(阿寒湖アイヌコタン) 입구에서 만난 커다란 목각 조각상이 아직도 기억에 깊이 남아 있다. 커다란 눈과 부리, 위엄 있는 모습으로 마을 입구를 지키고 있던 조각상은 시마후쿠로우(シマフクロウ)를 형상화한 부엉이 종류로, 코탄코로카무라고 불리고 있었다.아이누 사람들은 자연의 모든 생명과 사물에 신이 깃들어 있다고 믿었다. 그중에서도 시마후쿠로우는 마을을 지키는 신성한 존재였다. 아이누어로 코탄코로카무이(Kotankorkamuy)는 '마을을 지키는 신' 또는 '마을을 다스리는 신'이라는 의미다. 아이누의 전통적인 자연관과 신앙 속에서 시마후쿠로우는 그렇게 경외의 대상이었다.아이누의 민속마을 입구에 세워진 커다란 목각상은 멋있기도 했고, 더 특별하게 보였다. 사람과 자연이 분리된 존재가 아니라 서로 기대어 살아간다는 아이누의 자연관을 상징이었다. 홋카이도 곳곳에서 시마후쿠로우를 만날 수 있었다. 물론 살아 있는 야생의 새는 아니었다. 기념관과 방문자센터, 지역을 소개하는 안내판에는 그림과 사진이 있었고, 때로는 모형이나 표본으로 만들어진 모습도 볼 수 있었다. 직접 만나지는 못했지만, 홋카이도 사람들이 이 새를 얼마나 소중하게 생각하는지 짐작할 수 있었다.작은 식당에서 만난 시마후쿠로우 사진은 사장님의 취미도 짐작하게 했다. 우리들은 식사를 하며 사장님이 식당운영을 하면서 취미로 사진을 찍을 것이라고 이야기를 나눴다. 시마후쿠로우뿐만 아니라 다양한 새와 곰의 사진을 찍어서 전시를 하고 있었기 때문이다.오래전 기억도 떠올랐다. 국내에 조류도감이 제대로 갖춰지지 않았던 시절, 선배들은 일본 도감을 펼쳐놓고 '북해도 부엉이'라며 이 새를 이야기하곤 했다. 당시에는 이름조차 낯설었던 새였다. 이제는 시마후쿠로우라는 이름과 생태를 알고 있지만, 막상 그 새가 살아가는 홋카이도에 와서도 만나지 못했다. 시마후쿠로우는 일본어로 シマフクロウ, 영어로는 Blakiston's Fish Owl이라고 부른다. 학명은 Ketupa blakistoni다. 한국에서 수리부엉이와는 다른 종이다. 몸길이가 약 65~70cm에 이르고 날개를 펼치면 약 180cm에 달하는 세계 최대급 올빼미류다.시마후쿠로우의 가장 독특한 특징은 물고기를 주식으로 한다는 점이다. 강가에서 기다리다가 물속의 물고기를 발톱으로 낚아채 사냥한다. 연어과 어류를 비롯해 다양한 물고기를 먹으며, 개구리와 갑각류, 작은 포유류와 조류도 먹이로 삼는다. 이 새가 살아가기 위해서는 특별한 환경이 필요하다. 물고기가 풍부한 자연하천과 그 주변의 울창한 숲, 그리고 번식할 수 있는 커다란 나무가 있어야 한다. 시마후쿠로우는 오래된 활엽수의 줄기에 자연적으로 형성된 커다란 나무구멍을 둥지로 이용한다. 나무구멍이 부족한 곳에서는 번식 자체가 어려워진다. 결국 시마후쿠로우는 숲과 강이 함께 건강해야 살아갈 수 있는 새다. 숲이 사라지면 둥지를 잃고, 강이 훼손되면 먹이를 구하기 어렵다. 숲과 하천의 생태적 연결성이 얼마나 중요한지를 보여주는 대표적인 종이라고 할 수 있다.하지만 과거 홋카이도 전역에 서식했던 시마후쿠로우는 지금 동부 지역을 중심으로 제한된 공간에서 살아가고 있다고 한다. 훗카이도 전역에 서식하더 시마후쿠로우는 대규모 산림벌채와 농지 개간, 하천개발 등으로 오래된 나무와 자연하천이 사라지면서 서식지가 크게 줄어들었다고 한다. 번식할 나무가 없어지고 물고기가 살아갈 하천환경이 훼손되면서 개체수도 감소했다. 마쯔나가는 일본환경성 22년 기록이라며, "홋카이도에서는 약 100쌍의 정착 번식쌍이 확인됐다"다고 설명했고, "그중 약 70%가 시레토코와 곤센 지역에 집중되어 있다"다고 한다. 개발이 상대적으로 덜 진행된 동부 지역을 중심으로 남아 있는 것이다.이번 홋카이도 방문에서 시레토코와 라우스, 구시로를 둘러보았다. 모두 홋카이도 동부에 위치한 지역이다. 자연이 비교적 잘 보전된 곳으로 알려져 있지만, 그곳에서조차 시마후쿠로우를 직접 만나는 것은 쉽지 않았다. 야행성인 데다 개체수가 많지 않고 서식지도 제한적이기 때문이다. 실제로 볼 시간도 없기는 했다. 그럼에도 우연히라도 한 번 만나고 싶었다. 국내에서 수리부엉이를 만나는 일이 쉽지 않은 것처럼 시마후쿠로우 역시 마음먹는다고 만날 수 있는 새는 아니었다. 결국 여행 내내 사진과 그림, 표본과 모형으로만 만날 수 있었다.특히 시레토코와 라우스에서 마주한 자연환경을 생각하면 시마후쿠로우의 존재가 더욱 궁금해졌다. 바다와 숲, 강이 연결된 시레토코의 자연은 다양한 생명이 살아가는 터전이다. 연어가 강을 거슬러 오르고, 물까마귀가 맑은 물이 흐르는 계곡을 오가고 있었다. 그곳에서 시마후쿠로우는 숲과 강을 연결하는 또 하나의 생명이다. 일본은 시마후쿠로우의 개체수가 감소하자 1984년부터 보호증식사업을 시작했다. 자연적인 나무구멍이 부족한 곳에는 인공 둥지를 설치하고, 먹이자원이 부족한 일부 지역에서는 보조 먹이를 공급하기도 한다. 번식 가능한 서식지를 확보하고 새로운 지역으로 개체군을 확대하기 위한 노력도 이어지고 있었다.인공 둥지를 설치하고 먹이를 공급하는 것만으로는 충분하지 않았다. 시마후쿠로우가 살아갈 수 있는 자연스러운 숲과 강을 회복하는 것이 근본적인 보전 방법이었다. 오래된 나무가 자라고 물고기가 돌아오는 강, 그리고 그 주변에서 다양한 생명이 함께 살아가는 환경을 만드는 일이다. 시레토코100제곱미터운동 하우스(しれとこ100平方メートル運動ハウス)에서 확인한 시민들의 서식처 보전이 가지는 의미를 더해주는 생명체였다.홋카이도 곳곳에서 시마후쿠로우를 상징물로 사용하는 모습을 보면 멸종위기종 이상의 의미를 갖고 있는 것이 분명했다. 아이누 사람들에게 마을을 지키는 신이었던 새가 이제는 홋카이도의 자연과 생물다양성을 상징하는 존재로 기억되고 있었다. 두루미와 함께 홋카이도의 자연을 대표하는 새라는 인상도 받았다.두루미가 습지와 인간의 공존을 생각하게 한다면, 시마후쿠로우는 오래된 숲과 자연하천이 얼마나 중요한지를 보여 주는 것은 아닌지 생각하게 했다. 직접 만나지 못한 아쉬움은 남는다. 언젠가 다시 홋카이도를 찾게 된다면 어둠이 내린 강가에서 물고기를 사냥하는 시마후쿠로우를 만나고 싶다. 우리나라에도 개발과 서식지 훼손으로 생존을 위협받는 멸종위기 야생동물이 적지 않다. 이들을 지키기 위한 노력은 어디까지 와 있을까? 종을 보호하기 위한 인공적인 조치도 필요하지만, 그들이 원래 살아가던 숲과 강을 지키고 회복하는 일이 무엇보다 중요하다. 새 한 마리를 지킨다는 것은 결국 그 새가 살아가는 숲과 강, 그리고 그곳에 기대어 살아가는 수많은 생명을 함께 지키는 일이다.