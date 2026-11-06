"해적 대응 핑계 대지 마라... 민주당 파병 반대해야"

큰사진보기 ▲우회파병 옹호하는 민주당 규탄 대학생 기자회견우회파병 옹호하는 민주당 규탄 대학생 기자회견 ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 대학생대학생이 발언하고 있다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲항의서한 대자보항의서한과 이를 작성한 대자보를 들고 있다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲항의서한 부착항의서한을 바닥에 부착하고 있다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲항의서한 전달민주당 당직자에게 항의서한을 전달하고 있다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

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정부의 청해부대 작전구역 확대 및 전력 추가 투입 결정이 '호르무즈 우회파병'이라는 비판을 받는 가운데, 대학생들이 더불어민주당을 향해 파병 반대를 당론으로 채택하라고 강력히 촉구했다.전국대학생연대는 6일 오후 1시 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 "이재명 정부와 민주당은 기만적인 우회파병 논의를 즉각 중단하고,국회 동의안을 부결시켜야 한다"고 밝혔다.앞서 정부는 청해부대의 작전구역을 기존 아덴만에서 오만 남방 외해까지 넓히고 해상초계기와 폭발물처리반(EOD),무인 소해전력 등을 추가 투입하기로 차관회의에서 의결했다. 이에 대해 더불어민주당 전은수 원내대변인이 "해적 세력 급증에 따른 파견이지 호르무즈 파병은 아니다"라고 밝히자, 청년·대학생들이 집권여당의 이 같은 입장을 '대국민 기만'으로 규정하며 당사 앞으로 모인 것이다.발언에 나선 김영빈 학생은 "정부가 기자간담회에서는 침략전쟁에 가담하지 않겠다고 밝혀놓고 분쟁지역 코앞까지 군대를 보내는 것은 명백한 파병이자 참전"이라고 비판했다. 또 최근 미국 중간선거를 언급하며 "트럼프와 공화당이 참패한 원인은 민생 외면과 침략전쟁 구상에 대한 국민적 심판"이라며, "미국에 굴복하는 우회파병안을 즉시 철회하고 민주당은 파병반대 결의안을 통과시켜야 한다"고 강조했다.기자회견 참가자들은 추가 투입 전력의 운용 거점으로 검토되는 지부티가 미군과 동맹국의 핵심 군사·병참 기지이자 후티 반군의 사정권에 속한 분쟁 지역이라는 점을 짚었다. 기뢰 탐색 및 제거 전력 투입 역시 사실상 이란을 겨냥한 군사 개입이라는 지적이다.김민석 학생은 발언을 통해 "해적이 기뢰를 설치한다는 핑계는 뻔뻔한 거짓말"이라며 "지부티 기지 활용과 '항행의 자유 회복 지원' 임무 추가는 이란과의 군사적 대립을 각오한 파병 결정과 다름없다"고 비판했다.김수정 전국대학생연대 공동대표는 집권여당의 우경화 행보를 경고했다. 김 공동대표는 "민주당이 어설픈 개혁과 우경화로 민심을 잃는 우를 범해서는 안 된다"며 "국익과 주권을 지킬 것인지,전쟁 개입의 길을 선택할 것인지 분명히 하라"고 촉구했다.참가자들은 '해적핑계 국민기만 원내대변인 발언 규탄한다', '청해부대 임무확대는 파병이다.더불어민주당은 국회비준 거부하라' 등의 구호를 외친 뒤, 민주당 김민석 당대표에게 보내는 항의서한을 당사 앞에 대자보 형태로 부착했다.이어 당 정당 관계자에게 항의서한을 직접 전달하고 김민석 당대표와의 면담 신청서를 접수하며 이날 기자회견을 마무리했다.