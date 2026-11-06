부산 골목에서 경주 유적까지... 태안의 길을 묻다

큰사진보기 ▲지난 4일 부산 감천문화마을을 찾은 (사)태안군개발위원회 회원들이 물고기 모양의 골목 벽면 작품 앞에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 해안 관광지를 둘러본 태안군개발위원회 회원들이 광안대교가 보이는 동백섬 해안 산책로에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)태안군개발위원회 회원들이 경주 첨성대 일원 관광지를 둘러봤다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

부산 감천문화마을 골목, 돌담을 따라 형형색색의 나무 조각이 물고기 모양을 이뤘다. 비탈을 따라 들어선 집과 그 사이를 잇는 좁은 길은 마을의 지형과 생활의 흔적을 고스란히 보여줬다. 골목을 둘러본 (사)태안군개발위원회(회장 이복환) 회원들이 태안으로 가져온 질문은 구체적이었다. 태안읍의 오래된 골목과 가게를 살려 주민이 생활하기 좋고 방문객도 걷고 싶은 거리를 만들 수 있을까.(사)태안군개발위원회는 지난 3일부터 4일까지 1박 2일 일정으로 부산광역시와 경북 경주시 일원에서 '2026년 선진지 견학'을 실시했다. 첫날에는 부산 국제시장과 부평깡통시장, 광안리와 해운대 일원을 둘러봤다. 이튿날에는 감천문화마을을 찾아 골목을 살펴본 뒤 경주로 이동해 역사유적지와 황리단길을 돌아봤다. 태안읍 도시재생과 전통시장 활성화, 관광객이 지역에 더 오래 머물게 할 방안을 현장에서 함께 살피는 일정이었다.첫날 찾은 국제시장과 부평깡통시장에서는 골목을 사이에 두고 점포와 먹거리 판매대가 이어졌다. 물건을 고르다 간식을 사 먹고, 길을 따라 걷다 보면 자연스레 이웃 점포에 닿는 구조였다. 해운대 야시장에서는 저녁 시간에도 시장을 찾을 이유를 만드는 먹거리와 해변에서 상권으로 이어지는 동선이 눈에 띄었다.태안에 대입하면 해수욕장과 관광지를 찾은 발길이 읍내 전통시장까지 이어지도록 하는 일이 과제다. 시장 입구를 쉽게 찾을 수 있는 안내, 태안 수산물과 농산물을 맛볼 수 있는 공간, 저녁에도 들를 만한 점포가 서로 맞물려야 한다. 야간 운영을 검토한다면 상인들이 감당할 수 있는 시간대와 품목부터 살펴야 한다는 점도 부산의 시장을 돌아보며 짚어볼 대목이다.광안리와 해운대에서는 해변을 따라 걷는 길과 주변 상권의 관계를 살폈다. 바다를 보고 산책한 뒤 식사와 장보기까지 이어지는 동선은 태안의 해변 관광을 돌아보게 했다. 해변과 포구, 전통시장이 떨어져 있는 태안에서는 권역별 이동 안내와 연계 코스를 어떻게 짜느냐가 관광객의 체류 시간을 좌우할 수 있다.둘째 날 감천문화마을에서는 비탈길과 계단, 담장과 작은 쉼터가 잇따라 나타났다. 걸음을 옮길 때마다 골목의 풍경이 달라졌고, 집과 집 사이로 마을을 내려다볼 수 있었다. 주민이 사는 공간을 따라 방문객의 길이 이어지는 만큼, 관광 동선을 마련할 때 생활 통행과 주거 여건을 함께 살펴야 한다는 점도 드러났다. 태안읍에서도 오래된 상점과 골목에 얽힌 이야기를 발굴하고, 시장과 주변 거리를 걸어서 둘러볼 수 있도록 연결하는 방안을 생각해볼 수 있다. 빈 점포를 활용할 경우에는 공간을 꾸미는 일과 함께 누가 운영을 맡고 어떤 프로그램을 꾸준히 이어갈 수 있을지까지 검토해야 한다. 감천문화마을 견학은 태안읍에 이미 있는 공간과 이야기를 어디서부터 살릴지 돌아보는 계기가 됐다.경주에서는 첨성대 일원의 유적과 황리단길 상권이 가까이 이어지는 모습이 눈길을 끌었다. 유적을 둘러본 뒤 걸어서 골목에 들어서면 식당과 카페, 상점을 만날 수 있었다. 유적 관람 뒤에도 걷고 먹고 쉬는 일정이 이어질 수 있다는 점에서, 역사문화 자원과 상권을 함께 살리는 방식을 살펴볼 수 있었다.태안 역시 해안 경관과 포구, 역사문화 자원, 전통시장을 함께 돌아볼 수 있는 코스를 구상할 수 있다. 관광객이 한 곳을 보고 떠나는 대신 다음에 들를 곳을 쉽게 찾도록 이동 시간과 교통편, 식사·장보기 정보를 함께 제공하는 것이 출발점이다.(사)태안군개발위원회 이복환 회장은 "이번 견학에서 나온 회원들의 의견을 태안읍 도시재생, 전통시장 활성화, 체류형 관광 등으로 정리해 태안군에 전달하고 군정에 반영해 줄 것을 요청할 계획"이라고 밝혔다.