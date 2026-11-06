메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

26.11.06 16:29최종 업데이트 26.11.06 16:29

"안면도 도유지 주민, 노후 주택 고쳐 살 수 있어야"

제372회 정례회 5분 발언서 강종국 도의원, 장기 거주 300여 가구 주거 안전 대책 촉구

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
충남 태안군 안면읍 안면도 도유지에서 오랫동안 살아온 주민들이 낡은 집을 고쳐 안전하게 지낼 수 있도록 충남도가 수선 기준을 마련해야 한다는 목소리가 충남도의회에서 나왔다.

강종국 충남도의원(태안2·더불어민주당)은 지난 5일 열린 제372회 정례회 제1차 본회의 5분 발언에서 안면도 도유지 장기 거주 주민의 주거 안전을 확보하고 재산권을 보호할 대책을 마련하라고 충남도에 촉구했다.

강 의원에 따르면 안면도 도유지에는 생계를 이어오며 장기간 거주한 주민 300여 가구가 살고 있다. 강 의원은 도유지 사용 규제로 주민들이 기본적인 집수리에도 어려움을 겪고 있다며, 주민들이 비용을 부담해서라도 낡은 집을 수선해 안전하게 살 수 있도록 도가 수선 기준과 행정지원 방안을 마련해야 한다고 강조했다.

강종국 충남도의원이 지난 5일 제372회 정례회 제1차 본회의에서 5분 발언을 통해 안면도 도유지 내 노후 주택 수선 기준 마련과 특별조치법 시행에 대비한 전수조사를 촉구하고 있다.
강종국 충남도의원이 지난 5일 제372회 정례회 제1차 본회의에서 5분 발언을 통해 안면도 도유지 내 노후 주택 수선 기준 마련과 특별조치법 시행에 대비한 전수조사를 촉구하고 있다. ⓒ 충남도의회 재공

강 의원이 인용한 충남도의 2024년 12월 도유재산 실태조사 결과에 따르면, 안면도 도유지 내 주거용 건축물이 있는 땅은 185필지, 약 5만3,000㎡다. 이 가운데 단순 매각이 가능한 곳은 8곳에 그쳤다. 건축물 상당수가 정식 사용승인을 받지 못한 상태라는 게 강 의원의 설명이다.

AD
강 의원은 오는 12월 17일 시행되는 <특정건축물 정리에 관한 특별조치법>을 계기로 도유지 내 주거용 건축물의 현황을 파악하고, 사용승인 대상이 될 수 있는 주택을 가려내야 한다고 주문했다.

이 법은 시행일부터 18개월간 효력을 가지며, 요건을 충족하는 소규모 주거용 위반건축물에 사용승인을 받을 기회를 준다. 공유지에 지은 건축물은 관계 법률에 따라 해당 토지의 처분 등에 제한이 없어야 하며, 구조안전과 방화 등 승인 기준도 충족해야 한다.

강 의원은 "행정의 원칙이 오랜 세월 한자리를 지켜온 주민들의 삶을 외면하는 장벽이 되어서는 안 된다"며, 충남도가 법 시행에 앞서 도유지 내 건축물을 전수조사하고 기본적인 집수리조차 망설이는 주민들을 위한 대책을 마련해 달라고 당부했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.


#충남도의회#강종국충남도의원#안면도유지

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
신문웅 (shin0635) 내방

지방자치시대를 선도하는 태안신문 편집국장을 맡고 있으며 모두가 더불어 사는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

이 기자의 최신기사최경환 충남 도의원 "국도 38호선 넓히고 이원~대산 해상교량 이어야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기