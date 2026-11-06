"안면도 도유지 주민, 노후 주택 고쳐 살 수 있어야"

큰사진보기 ▲강종국 충남도의원이 지난 5일 제372회 정례회 제1차 본회의에서 5분 발언을 통해 안면도 도유지 내 노후 주택 수선 기준 마련과 특별조치법 시행에 대비한 전수조사를 촉구하고 있다. ⓒ 충남도의회 재공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 안면읍 안면도 도유지에서 오랫동안 살아온 주민들이 낡은 집을 고쳐 안전하게 지낼 수 있도록 충남도가 수선 기준을 마련해야 한다는 목소리가 충남도의회에서 나왔다.강종국 충남도의원(태안2·더불어민주당)은 지난 5일 열린 제372회 정례회 제1차 본회의 5분 발언에서 안면도 도유지 장기 거주 주민의 주거 안전을 확보하고 재산권을 보호할 대책을 마련하라고 충남도에 촉구했다.강 의원에 따르면 안면도 도유지에는 생계를 이어오며 장기간 거주한 주민 300여 가구가 살고 있다. 강 의원은 도유지 사용 규제로 주민들이 기본적인 집수리에도 어려움을 겪고 있다며, 주민들이 비용을 부담해서라도 낡은 집을 수선해 안전하게 살 수 있도록 도가 수선 기준과 행정지원 방안을 마련해야 한다고 강조했다.강 의원이 인용한 충남도의 2024년 12월 도유재산 실태조사 결과에 따르면, 안면도 도유지 내 주거용 건축물이 있는 땅은 185필지, 약 5만3,000㎡다. 이 가운데 단순 매각이 가능한 곳은 8곳에 그쳤다. 건축물 상당수가 정식 사용승인을 받지 못한 상태라는 게 강 의원의 설명이다.강 의원은 오는 12월 17일 시행되는 <특정건축물 정리에 관한 특별조치법>을 계기로 도유지 내 주거용 건축물의 현황을 파악하고, 사용승인 대상이 될 수 있는 주택을 가려내야 한다고 주문했다.이 법은 시행일부터 18개월간 효력을 가지며, 요건을 충족하는 소규모 주거용 위반건축물에 사용승인을 받을 기회를 준다. 공유지에 지은 건축물은 관계 법률에 따라 해당 토지의 처분 등에 제한이 없어야 하며, 구조안전과 방화 등 승인 기준도 충족해야 한다.강 의원은 "행정의 원칙이 오랜 세월 한자리를 지켜온 주민들의 삶을 외면하는 장벽이 되어서는 안 된다"며, 충남도가 법 시행에 앞서 도유지 내 건축물을 전수조사하고 기본적인 집수리조차 망설이는 주민들을 위한 대책을 마련해 달라고 당부했다.