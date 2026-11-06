최경환 충남 도의원 "국도 38호선 넓히고 이원~대산 해상교량 이어야"

큰사진보기 ▲최경환 충남도의원이 지난 5일 제372회 정례회 제1차 본회의에서 5분 발언을 통해 국도 38호선 태안 구간 확충과 이원~대산 해상교량 건설의 연계 추진을 촉구하고 있다. ⓒ 충남도의회 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 근흥면 신진도리에서 이원면 내리까지 이어지는 국도 38호선의 도로 여건을 개선하고, 가로림만을 건너 서산 대산으로 이어지는 해상교량 건설을 함께 추진해야 한다는 목소리가 충남도의회에서 나왔다.최경환 충남도의원(태안1·국민의힘)은 지난 5일 열린 제372회 정례회 제1차 본회의 5분 발언에서 국도 38호선 태안 구간 확충과 이원~대산 해상교량 건설을 연계할 수 있도록 충남도가 추진 전략을 마련해야 한다고 촉구했다.최 의원은 신진도리에서 이원면 내리까지 45.2㎞ 구간이 국도 38호선으로 승격된 만큼, 주민이 체감할 수 있는 도로 개선이 뒤따라야 한다고 강조했다. 그는 국방과학연구소 안흥종합시험장의 시험무기를 옮길 때 도로 폭이 좁아 일반 차량 통행을 통제하는 경우가 있다며, 주민 안전을 확보하고 대형 차량이 원활히 오갈 수 있도록 도로를 확충해야 한다고 밝혔다.당장 속도를 내야 할 사업으로는 근흥면 두야리~정죽리 14.28㎞ 구간의 4차로 확장을 꼽았다. 최 의원에 따르면 이 사업은 설계 과정에서 사업비가 당초 970억 원에서 1845억 원으로 늘어나 타당성 재조사가 진행 중이다. 최 의원은 충남도가 관계 기관과 적극 협의해 재조사를 조속히 마무리하고 사업 지연을 줄여야 한다고 주문했다.태안군 이원면 내리와 서산시 대산읍 독곶리를 잇는 이원~대산 해상교량 건설사업의 재추진도 촉구했다. 총연장 5.3㎞ 규모로 추진된 이 사업은 태안의 50년 가까운 숙원이지만 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성조사의 문턱을 넘지 못했다. 최 의원은 대통령과 도지사의 공약인 만큼 충남도가 예타 결과를 면밀히 분석하고, 경제성과 정책성 평가 근거를 보완해 제7차 건설계획 반영에 나서야 한다고 강조했다.최 의원은 "해상교량만 건설하고 연결 도로 기능이 뒷받침되지 않거나, 태안 내륙 도로만 넓히고 해상교량이 단절된다면 교통 개선 효과는 반감될 수밖에 없다"며 두 사업이 서로의 타당성을 높일 수 있도록 충남도가 하나의 도로망으로 묶어 추진해야 한다고 말했다.