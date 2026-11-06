빌딩 숲 한복판에 선 조선의 누각, '여민각'의 속뜻

큰사진보기 ▲여민각의 오후여민각의 오후, 정조의 자애로움이 느껴진다. ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲길건너 여민각길 건너 화성행궁 광장에서 바라본 여민각 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교노인복지관에도 실립니다.

경기도 수원특례시 팔달구 행궁동 종로사거리. 화성행궁의 정문 앞을 지나 사방으로 뻗은 십자로 한복판에는 우뚝 솟은 전통 누각 하나가 서 있다. 조선 제22대 왕 정조(正祖)가 백성과 즐거움을 함께하겠다는 '여민동락(與民同樂)'의 뜻을 담아 세운 종각, 바로 여민각(與民閣)이다.지난 5일 수원특례시 행궁동 건너의 여민각 앞에 섰다. 일제강점기와 한국전쟁의 비극 속에서 흔적도 없이 사라졌던 이 공간은, 지난 2008년 10월 시민의 품으로 다시 돌아왔다. 오늘날 수원의 중심축이자 매년 새해의 시작을 알리는 제야의 타종 장소로 자리 잡은 여민각의 발자취와 그 속에 담긴 시대적 가치를 조명해 본다.조선 시대 서울에 육조거리와 보신각이 중심을 이루는 도성 체제가 있었다면, 정조는 아버지 사도세자의 영혼이 잠긴 화성(華城)을 국가의 또 하나의 거점으로 구상했다.1794년(정조 18)부터 1796년(정조 20)까지 수원화성을 축성하면서, 정조는 도시의 남문인 팔달문과 북문인 장안문을 잇는 중심 도로를 만들고 이를 종로(鐘路)라 명명했다. 그리고 그 중심 교차로인 화성행궁 앞에 백성에게 시간을 알리고 소통하기 위한 종각을 세웠다. '종로'라는 지명 자체도 바로 이 종각에서 유래했다.정조가 가졌던 왕권의 핵심은 백성과의 유대였다. '여민(與民)'이라는 이름은 세종실록에 실린 아악 '여민락(與民樂)'에서 기인한 것으로, "나라가 편안하고 백성과 함께 즐거움을 누린다"는 정조의 통치 철학이 깊게 배어 있다.부국강병을 꾀했던 정조의 꿈은 일제강점기를 거치며 큰 시련을 맞았다. 일제는 민족정기를 말살하고 도시를 재편하는 과정에서 종로에 있던 여민각을 철거하고 소실시켰다. 해방과 한국전쟁을 거치며 수원 시민의 기억 속에서 여민각은 오직 '종로'라는 지명과 문헌 기록으로만 남는 아픈 역사가 되었다.전환점은 1997년 수원화성이 유네스코 세계문화유산으로 등재된 이후 찾아왔다. 화성 복원 사업이 본격적으로 시작되면서, 잃어버린 도심의 역사적 상징물을 되찾아야 한다는 지역사회와 전문가들의 목소리가 높아졌다.시민 공모를 거쳐 명칭을 '여민각'으로 확정하고, 옛 지적도와 고증 자료를 바탕으로 복원 작업이 추진됐다. 마침내 2008년 전통 의례인 고유제를 올리고, 장엄한 준공식을 통해 여민각이 100여 년 만에 화려하게 부활했다.종에 새겨진 네 가지 염원과 오늘날의 역할중건된 여민각 내부에 걸린 거대한 종의 네 면에는 오늘날 수원이 나아갈 방향을 상징하는 네 가지 휘호가 새겨져 있다.• 인인화락(人人和樂): 수원 시민 모두가 화합하고 즐겁게 살아가라.• 호호부실(戶戶富實): 집집마다 부유하고 삶이 충만하라.• 수원위본(水原爲本): 수원을 근본으로 삼아 중심을 잡으라.• 세방창화(世邦昌華): 세계로 뻗어나가 창성하고 번영하라.이 가치관은 옛 기록에 머물지 않는다. 매년 12월 31일 밤이면 여민각 일대는 수만 명의 시민이 운집해 새해의 희망을 노래하는 제야의 타종 무대가 된다. 길을 동행한 박천일 수원근대여행해설사는 "바쁘게 돌아가는 현대 도시에서, 여민각의 종소리는 과거 정조가 꿈꿨던 '소통과 상생'의 메시지를 오늘날의 후손들에게 건네고 있다"며, 그런 이유로 매년 연말이 되면 타종 소리를 듣기 위해 가족들과 여민각을 찾는다고 말했다.수원 종로사거리를 오가는 수많은 차량과 시민들은 무심코 여민각 앞을 스쳐 지나간다. 그러나 빌딩과 상가가 즐비한 도심 한복판에 덩그러니 남겨진 과거의 유적이 아니라, 정조가 백성을 향해 품었던 '참된 자치와 공존'의 숨결을 기억할 때 이 누각은 비로소 살아 숨 쉬게 된다.개발의 논리에 밀려 사라질 뻔했던 역사가 시민의 참여와 고증으로 되살아났듯, 여민각의 종소리가 울릴 때마다 우리는 묻게 된다. 오늘날 우리의 행정과 일상은 과연 '백성과 더불어(與民)' 가고 있는가. 정조 시대에 시작된 그 울림은 21세기 수원의 오늘에도 여전히 유효하다.