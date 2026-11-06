안동 헤리티지영화제 첫 개최…역사·문화유산·주민의 기억 스크린에

큰사진보기 ▲오는 7일부터 15일까지 경북 안동 일원에서 '2026 안동 헤리티지영화제'가 열린다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

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경북 안동의 역사와 문화유산, 주민들의 기억을 영화로 조명하는 '2026 안동 헤리티지영화제'가 7일부터 9일간 선성현문화단지 등에서 열린다.국립경국대와 안동중앙아트시네마가 주최해 올해 처음 열리는 영화제는 이날부터 15일까지 9일간 선성현문화단지와 예끼마을, 안동중앙아트시네마, 월영교 등에서 진행된다.개막식은 7일 오후 5시 선성현문화단지 근민당(동헌)에서 진행되며 영화·문화예술 관계자와 관람객 등 200여 명이 참석할 예정이다. 영화제 트레일러와 예끼마을 주민 인터뷰 영상 상영, 영화음악 축하공연이 이어진다.개막작은 2006년 제작된 중국 지아장커 감독의 '스틸 라이프(Still Life)'다. 이 영화는 급격한 변화 속에 놓인 중국 산샤를 배경으로 각자의 사연을 안고 사람을 찾아 나선 두 인물의 여정을 그린다.개막식에 앞서 같은 날 오후 2시에는 선성현문화단지 세미나실에서 '영상·영화의 앵글로 다시 보는 지역'을 주제로 전국 지역영화제 교류 포럼이 열린다.포럼은 지역영화제 관계자와 영화·문화예술 전문가들이 영화제 운영 사례와 영화 정책 활용 방안을 공유하고 지속 가능한 창작 생태계 조성 방안을 논의한다.영화제 기간에는 지역 청년 감독의 단편영화와 독립영화, 지역 연극 실황, 대학생 제작 영화 등이 상영된다. 관객과의 대화(GV)와 헤리티지 토크 콘서트도 마련돼 지역 창작자와 관객이 만나는 자리가 이어진다.전통의복·전통놀이·공예 체험을 비롯해 아카이빙 사진전과 헤리티지 사생대회도 운영된다. 야간 포토존도 마련해 관람객들이 영화 관람과 함께 지역 문화유산과 주민들의 삶을 경험할 수 있도록 할 계획이다.박찬우 경상북도 문화체육관광국장은 "안동 헤리티지영화제가 지역의 역사와 문화유산, 주민들의 삶 속에 담긴 이야기를 영화로 새롭게 발견하는 계기가 되기를 바란다"며 "지역의 고유한 문화 자산이 영상 콘텐츠와 만나 더 큰 가치를 창출하고 지속 가능한 지역 영화 문화 기반을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.