일본 '혐한' 방송사 사장이 그 앞에서 90도 허리를 숙였다

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성 정치]

큰사진보기 ▲미국 조지아주 선거2026년 11월 4일 미국 조지아주 애틀랜타의 선거 캠프 사무실에서, 조지아주지사 선거에서 승리한 뒤 소감을 밝히고 있는 민주당의 키샤 랜스 바텀스(Keisha Lance Bottoms). 그녀는 이번 미국 중간선거를 통해 미국 역사상 최초로 주지사에 당선된 흑인 여성이 되었다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기

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"이것은 미국 정치에서 여성들에게 매우 인상적인 결과입니다. 여성들이 기록을 세우고 미국 전역의 중요한 장벽을 깼습니다. 특히 여성 주지사의 수가 증가하는 것을 보게 되어 매우 기쁩니다. 이들은 각 주의 정치 무대에서 경력을 쌓아온 여성들입니다." (11월 4일 , CAWP 보도자료)

[여성 경제]

이부진 호텔신라 사장, 최수연 네이버 대표, 정신아 카카오 대표, 이선주 LG생활건강 사장, 박애리 HS애드 대표, 김정아 이노션 사장, 손윤정 인크로스 대표, 한수미 여주에너지서비스 대표, 류진숙 나래에너지서비스 대표, 홍혜진 효성ITX 대표.

"성평등을 증진하는 것은 단순히 사회적 목표에 그치지 않으며, 기업 경영에 필수적인 과제이기도 합니다. (중략) 모든 직급에서 여성 인재를 성공적으로 유치하고, 유지하며, 육성하는 기업은 급변하는 세상 속에서 혁신하고 적응하며 경쟁하는 데 더 유리한 위치를 점할 수 있을 것입니다."

큰사진보기 ▲국제노동기구(ILO, International Labour Organization)가 지난 3일(현지 시간) 새로운 보고서 <기업과 경영 분야의 여성 : 성공을 확산하기>를 내놨다. ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

[여성 인권]

[원더우먼]

큰사진보기 ▲<호루몽> 스틸. 영화 <호루몽>이 오는 11일 개봉을 앞두고 있다. 신숙옥씨는 2018년 DHC 텔레비전을 상대로 명예훼손 소송을 제기했고 2023년 일본 최고재판소에서 최종 승소 확정 판결을 받았다. 법원은 배상과 함께 DHC텔레비전 홈페이지에 사죄문 게시를 명령했다. 그 해 6월 야마다 아키라 DHC 텔레비전 사장(만 78세)은 신숙옥씨를 직접 만나 사과했다. ⓒ 엣나인필름 관련사진보기

"잘못이 아니라고 생각하면 사과하지 않으면 되는 거예요. 사과하고 싶지도 않으면서 사과하니까 거짓말 같아 보인다는 말이에요. 사죄라는 것은 말이죠 상대방이 '사죄했구나' 받아들일 수 없다면 아무리 이 쪽에서 '사과했다' 말해도 통하지 않는 거죠. 한국 사람 입장에서는 저 사과를 받아도 용서할 마음이 쉽게 들지 않을 거 같아요. 왜냐면 사죄한 다음에도 바로 망언이 나오잖아요. 사과 해놓고도 번복하고 또 번복한다면 장난치는 것처럼 느껴진다는 겁니다."

"인터넷의 혐오는 현장으로 넘어온다. 폭력은 저뿐만 아니라 주변 사람에게도 영향을 끼친다. 이 폭력은 자이니치로 살아가는 여성들에게 더욱 가혹하다. 실제로 인터넷상에서 타깃이 되는 사람은 여성이 많다. 여성은 남성보다 더 혐오하기 쉽고, 저와 같이 발언하는 여성은 더더욱 건방지다는 폭격이 가해진다. 조선인으로 살아가는 여성에게 가해지는 폭력은 폭풍우 아래 앉아 있는 수준이다. 하지만 제가 죽는다면 혐오자들은 기뻐하고 축배를 들 테다. 그래서 죽을 수 없었다."

지난 3일 치러진 미국 선거에서 여성 주지사 당선자가 최소 15명 배출됐습니다. 2027년에는 현직을 포함 최소 17명의 여성 주지사가 주를 이끌 예정인데요. 전체 주지사직의 최소 34%에 달합니다. 캔자스와 알래스카에서 승패가 확정되지 않아 '최소'인 상황인데요. 5일 오후(현지 시간 기준) 캔자스에서는 여성 후보가 근소하게 앞서고 있고, 알래스카에서는 남성 후보가 크게 앞서고 있습니다. AP는 두 선거의 승자를 아직 발표하지 않았습니다. 18명(최대 19명)의 주지사가 배출될 가능성이 열려있는 셈이죠.미국 럿거스대 이글턴 정치연구소 산하 미국여성정치센터(CAWP, 1971년 설립) 데비 월시(Debbie Walsh) 소장은 17명의 여성 주지사 탄생에 대해 "(여성이) 최고 행정책임자로 일하게 될 것"이라며 "이 직위는 오랫동안 여성 정치인들에게 유리천장으로 여겨져 온 자리"라고 설명했습니다.CAWP에 따르면, 여성 주지사가 한 번도 없었던 주는 14곳입니다. 미국 50개 주 중에 여성으로서 장벽을 깨지 못한, 여전한 곳을 짚은 것이죠.한국 상황을 돌아보게 됩니다. 물론 미국의 주지사와 한국의 광역단체장은 단순한 일대일 비교가 당연히 어렵겠습니다만, 우리는 지난 지방선거에서 추미애 경기지사가 헌정사상 첫 여성 광역단체장이라는 기록을 세운 바 있습니다. 16명 중 1명, 6.25%. '여성 광역단체장이 한 번도 당선된 적이 없었던 곳'은 15곳입니다.기업분석연구소 리더스인덱스가 지난 3일 국내 30대 그룹 계열사 중 사업보고서를 제출하는 283개 기업의 대표이사 현황(2024년~2026년)을 분석한 결과, 올해 전체 CEO 362명 가운데 여성은 10명(2.8%)인 것으로 조사됐습니다. 2024년, 2025년 9명(2.5%)이었던 것에 비해 1명 늘어 나는데 그쳐 3년 연속 3%조차 넘어서지 못한 것인데요.10명, 다음과 같습니다.문득, 같은 날 발표된 국제노동기구 <기업과 경영 분야의 여성 : 성공을 확산하기> 보고서가 생각나네요. 2025년 99개국 1만 1957개 기업의 응답을 모은 결과, 여성 CEO가 있는 기업은 23.4%(2013년 조사)에서 28.2%(2025년 조사)로 늘어났습니다. 조사에 응답한 기업들은 성평등·다양성 활동이 사업 성과에 도움이 됐다고 답했습니다. 기업 내 여성의 리더십이 필요한 이유에 대한, ILO 고용주활동국장의 '강조'를 다시 전합니다.또, 사망했습니다. 가해자는 여성을 스토킹하던 남성. 서울시 은평구에서 발생한 비극적 교제살인 사건입니다.5일, 60대 가해자가 체포됐습니다. 피해자는 70대 여성. 두 사람은 한 때 연인관계였던 것으로 조사됐습니다. 관계는 끝났지만 집착은 끝나지 않았습니다. 지난 7월 피해자를 폭행한 혐의로 현장에서 체포된 가해자. 경찰은 가해자에 대해 폭행 및 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 구속 영장을 청구했지만 당시 서울서부지검(현 공소청)은 가해자의 건강상태가 좋지 않다는 점 등을 이유로 들어 구속영장 자체를 법원에 청구하지 않았다고 합니다.이후 경찰은 법원에 가해자에 대한 잠정조치를 신청했고, 가해자는 지난 8월까지 서울 남부구치소에 유치됐습니다. 지난 10월 22일까지 전자발찌 착용대상이었던 가해자는 부착 기한 만료 2주만에 피해자를 살해했습니다. 피해자는 경찰이 지정한 '관계성 범죄 피해 A등급 관리 대상'이었습니다.지난 2020년 <오마이뉴스>는 교제살인 판결문 108건을 분석해 기획 보도를 한 바 있습니다. 당시 피해자의 나이를 분석한 결과, 교제살인은 전 연령의 여성에게 발생할 수 있는 문제임이 드러났습니다. 판결문 가운데 피해자 나이가 명시돼있는 건 총 107건. 40대 피해자가 33명(30.8%)으로 가장 많았으며, 30대·50대 피해자 또한 각각 26명(24.3%)이었습니다. 20대 피해자는 16명(15.0%)이었고, 60대 이상 피해자도 6명 있었습니다.전 일생에 거쳐, 많은 여성들이, 여전히, 교제살인 당하고 있습니다.1999년 일본군 위안부 피해자를 다룬 TV 아사히 토론 프로그램. 한 여성이 웃으며, 조근조근, 상대의 눈을 바라보며 얘기했습니다. 사과가 아니라 결국 돈이 목적 아니냐는 우익의 공격에 맞받아친 말입니다. 지난 10월 인스타그램에 올라온 이 영상은 474만 조회수를 기록하고 있습니다.영상의 주인공 인권운동가 신숙옥씨입니다. 일본에서 나고 자란 자이니치, 재일 조선인 3세입니다. 그의 투쟁과 자이니치 여성의 삶을 다룬 영화 <호루몽>(감독 이일하, 배급사 엣나인필름)이 개봉을 앞두고 있습니다. 호루몽, 내장을 뜻합니다. 일본인들이 먹지 않고 버리던 내장을 손질해 먹으며 생계를 이어간 재일 조선인의 삶을 상징하는 제목입니다.2018년, 신씨는 DHC 텔레비전에 명예훼손 소송을 제기했습니다. 극우 패널이 방송에서 그를 직접적으로 언급하며 공격했고 이후 가짜뉴스와 유언비어가 퍼져나갔기 때문입니다. 혐오자들이 그에게 신체적, 정신적 위해까지 가했습니다. 1심부터 대법원까지 이어진 기나긴 소송전. 일본 최고재판소는 DHC 텔레비전의 방송이 단순한 비평을 넘어 "민족적 차별을 조장할 수 있는 혐오 보도"라며 명예훼손 판결을 확정했습니다. 법원은 550만 엔의 배상과 방송사의 사과문 게재를 명령했습니다. 이 감독은 신씨를 "원더우먼"이라 표현했다고 합니다.지난 3일 <호루몽> 기자간담회가 열렸는데요. 신씨는 "젊었을 적 차별과 대항하며 싸우지 않았다면 재판 과정에서 스스로 목숨을 끊었을 지도 모른다. SNS 시대, 뉴미디어 시대의 폭력성은 처참할 정도"라며 "일본에선 제 이름이 구글 채널 트렌드 7위에 오를 정도로 신숙옥이라는 한 사람을 말살하기 위한 코멘트가 올라왔다"고 말했습니다. 고통스러운 지난 날에 대한 회고입니다.그는 이제 관객과 만날 날을 기다리고 있습니다. <호루몽>은 오는 11일 개봉을 앞두고 있습니다.