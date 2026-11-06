러시아, 기자 구금 이어 일본 기업 자산 통제

큰사진보기 ▲지난 5일 크렘린에서 러시아 연방 금융감시청장 유리 치칸친과 회동 중인 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 모습. ⓒ 타스/연합뉴스 관련사진보기

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일본과 첨예한 갈등을 벌이고 있는 러시아가 자국 내 일본 기업의 자산을 통제하고 나섰다.러시아 정부는 지난 5일 대통령령으로 일본 담배 회사 JTI 산하에 있는 현지 제조사 4개 법인을 한 러시아 기업이 임시관리하도록 조치했다. 임시관리를 맡은 '프롬이슐렌니예 악티비'(산업 자산) 회사는 최근 새로 설립됐는데, JTI 관련 자산 관리를 위해 새로 만들었을 가능성이 있다.유럽 등 서방 국가들이 우크라이나 전쟁에 대응해 러시아에 제재를 가한 이후 러시아는 비우호국 기업의 자산을 임시관리 대상으로 지정하거나 러시아 기업에 매각하도록 했는데, 이때 정부와 밀접한 기업이나 특수목적법인처럼 보이는 회사를 활용해 왔다.두 나라의 갈등은 올 하반기 들어 크게 고조됐다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 8월 쿠릴열도(일본명 북방영토)를 처음 방문하면서다. 북방영토에 대한 영유권을 주장하고 있는 일본 정부는 "결코 용납할 수 없는 일"이라며 강력히 항의했다.일본은 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 비살상 장비를 지원하고 대러시아 제재에 참여해왔는데, 지난 10월엔 대러시아 수출금지 확대 등 추가 제재를 시작했다. 러시아는 일본 기업의 자회사가 우크라이나 정부에 소형 요격 드론을 납품했다고 주장하면서 노골적인 적대행위라고 비난하기도 했다.러시아 연방보안국은 지난달 13일 홋카이도신문 유즈노사할린스크 지국 특파원인 일본 기자를 귀국 하루 전날 간첩 혐의로 체포해 구금했다. 이 일에 대해 일본 측이 강력하게 항의하고 나섰지만, 러시아는 일본 기업의 자산을 사실상 압류하는 초강수로 다시 대응한 것이다. JTI는 러시아 담배시장에서 점유율 1위를 기록해왔다.러시아에서 사업을 벌였던 한국 대기업들은 '사실상 철수' 상태다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 생산시설을 매각하거나, 가동을 하지 않고 최소 인원만 유지하는 등 현지에서 명맥만 이어가고 있는 상황. 반대로 과자, 화장품 등의 소비재 시장에서는 서방 기업들이 철수한 공백을 한국 기업들이 메우게 되면서 큰 매출신장세를 보이고 있다.