'선행 문제집' 펼쳐둔 딸의 한마디... 대꾸할 말이 없었다

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'예비 중1 학부모 설명회.'

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"우리 아이는 지금 중학교 수학 하고 있어요."

"중등 선행은 어느 정도 끝났고, 이제 심화서 풀고 있어."

큰사진보기 ▲문제집 위에 눕혀 둔 연필. ⓒ 백수경 관련사진보기

"힘들어? 어렵지? 학원 선생님께 봐 달라 할까?"

"아니, 괜찮아."

'내가 지금 뭐 하고 있는 거지?'

11월이 되자 휴대전화에 이런 문자가 오기 시작했다. 딸은 아직 초등학교 6학년인데, 내 휴대전화 속에서는 벌써 중학생. 뉴스에서는 선행을 법으로 막자는 논쟁이 한창인데, 내 휴대전화에는 설명회 문자만 쌓여 간다.조바심은 이 문자보다 먼저 와 있었다. 지난 9월 엄마들 모임에서 누군가 커피잔을 내려놓으며 말했다.별일 아니라는 듯한 말투에 나도 고개를 끄덕였다. 학군지에서 딸을 키우다 보면 한 학년쯤 앞서 공부한다는 이야기는 뉴스 축에도 못 끼니까.그 말이 뉴스가 된 건 집에 돌아와서였다. 학원에 간 딸의 방으로 들어가 책상 위 문제집을 펼치고, 어디까지 풀었는지, 몇 개나 틀렸는지 넘겨 보는 손이 바빴다.영어 선행이 어느 정도 궤도에 오르자 또 다른 과목이 보이기 시작했다. 바로 수학이다. 영어는 벌써 몇 년 앞선 문제집을 푸는데 수학은 거의 제 학년 진도였다. 요즘 수학이 어떤 과목인가. AI 시대라며 엄마들 사이에서 못하면 큰일 나는, 무조건 잘해야 하는 과목이 되어 버렸는데. 나라고 걱정이 안 될까. 우리 딸은 지금 어디쯤이지? 내년이면 중학생인데 너무 늦은 건 아닐까?동창네 동갑 아이는 진도가 더 나가 있었다.그날 밤, 낮에 삼킨 조바심은 딸이 잠든 뒤에야 올라왔다. 식탁에 노트북을 펴고 동창이 말한 심화서부터 검색창에 쳤다. 그렇다고 바로 사지는 않는다. 며칠 동안 수학 문제집 후기를 읽고, 서점에 들러 목차와 난이도를 비교하고, 우리 딸에게 맞겠다 싶은 것만 추려 나름 로드맵을 그린다. 올해 안에 중1 개념서로 한 바퀴, 겨울방학엔 유형서로 또 한 바퀴, 중학교에 가면 심화서에 다음 학기 선행까지. 결제는 그다음.곧 로드맵의 첫 칸이 택배 상자에 담겨 현관 앞에 도착했다.첫 며칠은 마음이 놓였다. 학원 숙제를 끝낸 딸이 엄마가 사 준 문제집을 군말 없이 펼치는 모습에 혼자 뿌듯해 하면서.그런데 얼마 지나지 않아 딸의 얼굴이 달라졌다. 문제집 앞에서 멈춰 있는 시간이 늘었고, 딴짓하면서 책상에만 앉아 있는 시간이 길어졌다.어느 밤, 딸 방 문틈으로 새어 나온 불빛을 따라 살짝 문을 밀자, 내가 몰래 문제집을 넘겨 보던 그 책상에서 딸이 연필을 내려놓고 있었다. 문제집 위에 가만히 눕히듯이.딸은 다시 연필을 들었고, 문고리를 잡은 내 손만 그대로 멈춰 있었다.딸은 엄마 말을 참 잘 듣는 아이다. 차라리 하기 싫다고 문제집을 밀어냈다면 나도 할 말이 있었을 텐데, "괜찮아"에는 대꾸할 말이 없었다. 표정으로 말하는 아이 앞에서 나는 뭘 읽고 있었을까. 문제집 후기는 그렇게 꼼꼼히 읽으면서 딸의 얼굴은 읽지 못했다. 엄마는 좋다고 고른 문제집이 딸에게는 또 하나의 숙제였던 것을.딸을 남보다 앞세우려고 검색창을 연 건 아니었다. 두려운 건 따로 있었다. 내가 좋은 문제집을 몰라서, 실력 있는 선생님을 못 알아봐서, 맞는 시간표를 짜 주지 못해서 딸이 가진 걸 다 펼치지 못하면 어쩌나.아이 공부를 챙기는 일은 내 몫이 됐고, 정보를 놓치면 일을 못한 사람이 된 기분이 드니까.학군지에 살면 어느 학원이 좋은지, 요즘 어떤 교재를 많이 쓰는지가 날마다 새로 고침된다. 아는 게 늘수록 고를 것도 늘고, 고르지 않은 것에 대한 아쉬움도 같이 늘어나고.그러다 어느 순간 딸의 실력보다 내가 아는 교육 정보가 앞서가기 시작했다. 우리 집에서 제일 멀리 선행한 건 어쩌면 내 로드맵 아니었을까.요즘 자꾸 눈이 가는 기사가 있다. 지난 9월 28일 발의된 공교육정상화법 개정안을 둘러싸고, 지난달 말부터 찬반 논쟁이 커지고 있다는 소식. 학원과 교습소, 개인과외가 선행학습을 유발하는 교습을 하면 교육감이 최대 6개월까지 교습을 정지할 수 있게 하자는 내용이다. 아직 국회 교육위원회 심사를 기다리는 단계이고, 교육계의 의견도 갈린다.흔히 선행학습 금지법이라 부르는 지금의 법은 2014년 9월에 시행됐지만, 금지한 건 학교의 선행 교육과 학원의 선행 '광고'까지. 학원 수업 자체는 대상이 아니었다. 하긴 전단지는 법으로 막아도 커피잔 너머의 말은 못 막으니까.학교 수업을 바로 세우고 아이들의 심신을 지키겠다는 취지는 이해한다. 사교육걱정없는세상 등이 지난 2025년 11월 전국 초6·중3·고2 학생을 조사했더니, 수학 사교육을 받는 학생의 85.9%가 선행을 경험했고 그중 30.3%는 사교육에서 배운 선행 내용을 이해하지 못한다고 답했다는데. 책상 위 연필이 떠올랐다.이렇게 쓰는 나도 남의 선행을 걱정할 처지는 아니다. 딸의 영어만 해도 제 학년을 한참 앞서 있지 않은가. 어디까지가 딸의 속도이고 어디부터가 과한 선행인지, 솔직히 나도 모르겠다.그래서 궁금해졌다. 선행을 법으로 막으면 엄마들 마음도 조금은 편해질까? 한밤중 식탁에서 로드맵을 고치는 엄마는 법안 어디에도 없다. 학원 수업이 멈춰도 내가 고른 문제집은 현관 앞에 도착한다. 선행이 줄면 이번엔 심화가 중요하다는 말이 들려올 텐데, 심화 문제집을 펴 보면 다음 학년 내용이 이미 들어 있으니 내 마음이 쉽게 놓일까. 엄마의 불안에는 교습 정지 명령을 내릴 수 없다.어디까지를 과한 선행으로 볼지는 앞으로 국회가 논의할 일이다. 법안을 낸 의원실도 규제의 수준과 범위는 현장 의견을 듣겠다는 입장이다.결론이 언제 날지 몰라도 딸의 겨울방학은 코앞이다. 몇 학년을 앞섰는지, 어떤 문제집을 풀었는지는 커피잔 옆에 두고 오고, 우리 집에서 볼 건 하나. 딸이 자기 공부를 감당하고 있는가. 책상 위에 연필이 눕는 순간이 우리 집의 '과도한 선행'이다.말이야 쉽지. 며칠 전에도 엄마들을 만나고 돌아와 검색창을 열었고, 로드맵에는 또 문제집 한 권이 끼어들었다. 혹시 내가 놓친 게 있을까 봐, 조금 더 나은 선택이 있을까 봐.달라진 게 있다면 결제 전에 딸의 얼굴을 먼저 본다는 것. 좋은 엄마가 되고 싶어서 자꾸 더 얹었는데, 딸에게 필요했던 건 조금 덜 하는 일이었을지도 모른다.개정안은 아직 국회에 있고, '예비 중1' 문자는 오늘도 왔다. 식탁에 앉아 딸의 로드맵을 연다. 지우지는 못하고, 딸의 속도에 맞춰 다시 정리만 해 두는 밤.