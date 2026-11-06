대구시의회 "조직·예산권 집행부에 종속"... 지방의회법 제정 촉구

큰사진보기 ▲대구시의회는 6일 '지방자치 완성을 위한 지방의회법 제정 촉구 건의안'을 채택했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구시의회가 지방의회에 독립적인 조직권과 예산편성권을 부여하는 내용의 '지방의회법'을 조속히 제정하라고 국회와 정부에 촉구했다.대구시의회는 6일 열린 제330회 정례회 제1차 본회의에서 '지방자치 완성을 위한 지방의회법 제정 촉구 건의안'을 채택했다.시의회는 건의안을 통해 국회에 계류 중인 지방의회법을 조속히 심의해 연내 제정하고, 정부도 지방의회의 자율성과 위상을 강화할 수 있도록 법 제정에 적극 협조하라고 요구했다.지방의회가 부활한 지 35년이 지났음에도 권한과 위상은 지방자치법 일부 조문에 한정돼 있어 견제와 균형이라는 지방자치의 핵심 원칙을 바로세우기 위해서는 법 제정이 시급하다는 것이다.현행 지방의회의 구성과 권한, 운영 등에 관한 사항은 별도의 법률이 아니라 지방자치단체와 함께 지방자치법에서 규정한다. 이 때문에 지방의회가 지방자치단체장을 견제하는 기관임에도 조직과 예산 등에서는 집행기관으로부터 충분한 독립성을 확보하지 못하고 있다고 지적했다.이들은 국회는 국회법과 국회사무처법 등에 따라 행정부와 별도로 조직을 운영하고 예산을 편성할 수 있지만 지방의회에는 그에 상응하는 독립적 권한이 충분히 주어지지 않아 집행기관에 종속될 수밖에 없다고 밝혔다.그러면서 지방의회의 권한 강화가 단순히 의회 조직을 확대하거나 지방자치단체장과 의회 사이의 권한을 둘러싼 다툼은 아니라고 강조했다. 지방행정의 규모와 전문성이 커진 만큼 집행기관의 정책과 예산을 감시하고 대안을 제시할 지방의회의 전문성과 독립성도 함께 강화해야 한다는 취지이다.시의회는 건의문을 통해 ▲ 지방의회의 자체 조직권 ▲ 독립적인 예산편성권 ▲ 자체 감사기구 설치 ▲ 의정지원체계 강화 등의 내용을 명시했다.지방의회가 필요한 인력과 조직을 스스로 구성하고 의회 운영에 필요한 예산을 독립적으로 편성할 수 있도록 해 집행기관에 대한 견제·감시 기능을 강화해야 한다고 밝혔다.이들은 국회에 계류 중인 지방의회법의 연내 제정과 정부의 적극적인 입법 협조, 지방의회가 독립적인 정책기관으로 기능할 수 있는 제도적 기반 마련을 요구했다.임인환 대구시의회 의장은 "지방의회는 지난 35년간 지역 주민의 목소리를 대변하며 자치분권의 기초를 다져왔지만 의회 조직·예산·감사권 등 실질적 권한은 집행기관에 저당잡힌 기형적 구조에 있다"며 "고도화되는 지방행정과 지역소멸이라는 거대한 위기 앞에서 지방의회법 제정이 조속히 추진돼야 한다"고 말했다.이어 "지방의회가 집행부에 종속된 단순 의결기관에 머무르지 않고 지역의 정책적 방향을 제시하는 독립적인 정책기관으로 도약해야 한다"며 국회와 정부에 지방의회법 제정을 촉구했다.지방의회법은 현재 정부 국정과제에 포함돼 있고 22대 국회에서도 관련 제정안 6건이 발의됐지만 국회 행정안전위원회에 계류돼 별다른 진척을 보이지 못하고 있다.