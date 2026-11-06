"살날이 얼마 안 남아서..." 할머니의 무료나눔, 2년 뒤

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲직접 촬영 ⓒ 박명관 관련사진보기

AD

"실례지만, 이런 그릇들을 왜 무료로 주세요?"

"내가 살날도 얼마 안 남았어."

덧붙이는 글 | 감사합니다 ❤️

우리 집에는 돈을 주고 산 것보다 더 조심스럽게 다루는 찻잔이 있습니다. 특별한 작가가 만든 작품도 아니고, 값비싼 골동품도 아닙니다. 2년 전 중고거래 앱 '당근'에서 무료로 나눔 받은 찻잔입니다. 그 찻잔을 사용할 때면 가끔 한 할머니가 떠오릅니다. 이름도 모르고, 어디서 어떻게 살아오셨는지도 모르는 분입니다. 잠깐 만나 그릇을 건네받은 것이 인연의 전부였지만, 그날 들었던 한마디는 지금까지 기억에 남아 있습니다.2024년 11월의 일이었습니다. 당근을 둘러보다가 무료 나눔 게시글 하나를 발견했습니다. 사진에는 예쁜 그릇과 오래된 듯한 찻잔이 있었습니다. 그릇마다 모양이 달랐고, 찻잔에서는 요즘 물건과는 조금 다른 분위기가 느껴졌습니다. 무료 나눔에는 조건이 하나 붙어 있었습니다. 필요한 것만 골라 가져가는 것이 아니라 직접 와서 전부 가져가야 한다는 것이었습니다.가까운 동네였습니다. 마침 시간이 있어 곧바로 버스를 타고 나갔습니다. 그때까지만 해도 그릇 몇 개를 공짜로 얻는다는 생각뿐이었습니다. 마음에 드는 물건을 발견했고, 운 좋게 가까운 곳에서 나눔을 받을 수 있게 된 것입니다.그런데 약속 장소에 도착했을 때 조금 뜻밖의 광경을 보았습니다. 나이가 지긋한 할머니 한 분이 집 앞에 나와 계셨습니다. 할머니는 그릇들을 보자기에 곱게 싸놓으셨습니다. 보자기를 한 번 두른 것으로 끝내지 않고 여러 번 감싸놓은 모습이었습니다. 깨지기 쉬운 물건이라는 것을 생각하면 당연한 일이었지만, 무료로 내놓는 물건을 이렇게까지 정성스럽게 포장해 놓으셨다는 사실이 눈에 들어왔습니다. 할머니는 그릇을 건네주시면서 조심히 들고 가라고 당부하셨습니다. 저는 그릇을 받아 들었습니다. 보자기 안에 무엇이 어떻게 들어 있는지 자세히 살펴볼 겨를도 없었습니다. 그저 깨뜨리지 않고 집까지 가져가야겠다고 생각했습니다.그러다 문득 궁금해졌습니다. 이렇게 곱게 간직한 것처럼 보이는 그릇들을 왜 돈도 받지 않고 나눠주시는 걸까. 사용하지 않는 물건이라서일 수도 있고, 집 안을 정리하다 내놓으신 것일 수도 있었습니다. 하지만 할머니가 그릇을 포장해 놓으신 모습을 보고 나니 이유를 여쭤보고 싶어졌습니다.할머니는 자식들이 멀리 있다고 하셨습니다. 그리고 덧붙이셨습니다.그 말을 듣고 잠시 아무 말도 하지 못했습니다. 저는 그릇을 왜 무료로 나눠주시는지 물었을 뿐인데, 할머니는 남은 생에 관한 이야기를 꺼내셨습니다. 그 말을 어떤 마음으로 하셨는지는 알 수 없습니다. 오래 살아오신 분이 무심하게 하신 말씀일 수도 있고, 그날따라 마음에 걸리는 일이 있으셨을 수도 있습니다. 다만 그릇을 받아 들고 서 있던 제게는 쉽게 지나칠 수 없는 말이었습니다.조금 전까지만 해도 그릇이 예쁘다는 생각을 하고 있었습니다. 무료로 얻었으니 잘 가져가서 사용하면 그만이라고 여겼습니다. 그런데 할머니의 말을 듣고 나니 보자기에 싸인 그릇들이 전과는 다르게 느껴졌습니다. 할머니가 이 그릇들을 얼마나 오래 사용하셨는지, 누구와 함께 차를 마셨는지, 특별한 날 꺼내 쓰던 물건이었는지는 모릅니다. 제가 물어보지도 않았고 할머니도 말씀하지 않으셨습니다. 그러니 그릇마다 사연이 있다고 단정할 수는 없습니다. 다만 자신에게는 더 이상 필요하지 않은 물건을 누군가에게 건네면서도 깨지지 않게 여러 번 싸고, 가져가는 길까지 걱정하셨다는 사실은 분명했습니다.그날 저는 할머니에게 어떤 위로의 말씀도 드리지 못했습니다. 무슨 말을 해야 할지 떠오르지 않았기 때문입니다. 낯선 사람에게 남은 삶에 관해 묻는 것도 조심스러웠습니다. 그저 그릇을 조심히 가져가라는 당부를 기억했습니다.2년이 지난 지금도 그릇을 사용합니다 그날 받아 온 그릇과 찻잔은 지금도 집에 있습니다. 장식장에 넣어두고 바라보기만 하는 물건이 아닙니다. 일상에서 실제로 사용하고 있습니다.생각해 보면 조금 이상한 일입니다. 중고거래를 하면서 물건을 건네준 사람의 얼굴을 오래 기억하는 경우는 드뭅니다. 거래가 끝나면 물건은 내 생활의 일부가 되고, 그것을 사용하던 사람은 자연스럽게 잊힙니다. 새로 산 물건이라면 누가 만들고 판매했는지조차 생각하지 않을 때가 많습니다.그런데 이 찻잔은 그렇지 않습니다. 찻잔을 사용할 때마다 매번 할머니를 떠올리는 것은 아닙니다. 다른 그릇과 마찬가지로 사용하고 씻고 다시 꺼내 씁니다. 그러다가 문득 그날의 일이 생각납니다. 보자기를 여러 번 감싸놓으셨던 모습과 조심히 들고 가라던 당부, 그리고 살날이 얼마 남지 않았다는 말씀이 함께 떠오릅니다.그릇을 사용하면서 비로소 생각하게 된 것도 있습니다.누군가에게 물건을 나눠준다는 것은 단순히 집 안의 물건 하나를 줄이는 일이지만, 그것을 받는 사람에게는 새로운 쓰임의 시작이기도 합니다. 한 사람의 집에서 필요 없어진 물건이 다른 사람의 집에서는 매일 사용하는 생활용품이 됩니다.그 과정에서 물건의 가격은 중요하지 않을 수 있습니다.제가 받은 그릇은 무료였습니다. 할머니는 돈을 요구하지 않으셨고, 저 역시 돈을 내지 않았습니다. 거래 금액만 따지면 0원입니다. 하지만 그날의 만남까지 아무런 가치가 없었다고 말할 수는 없습니다. 그렇다고 할머니가 특별한 의미를 담아 제게 그릇을 주셨다고 생각하지도 않습니다. 할머니에게는 여러 물건을 한꺼번에 정리하는 일이었을 수 있습니다. 저와의 만남도 수많은 일상 중 하나였을 것입니다.그럼에도 저는 그날의 일을 기억합니다. 무료 나눔이라는 말에는 대개 물건을 주는 사람과 받는 사람의 필요가 담겨 있습니다. 주는 사람은 더 이상 사용하지 않아서, 받는 사람은 필요해서 만납니다. 서로의 사정을 깊이 알 필요도 없습니다. 물건을 주고받으면 거래는 끝납니다.그런데 가끔은 그 짧은 만남에서 예상하지 못한 이야기를 듣게 됩니다. 물건을 받으러 갔다가 그 물건을 내놓는 사람의 삶을 잠깐 들여다보게 되는 것입니다.그날 할머니의 말씀을 듣지 않았다면 저는 지금도 그 찻잔을 잘 사용하고 있었을 것입니다. 다만 어디에서 받아 왔는지 정도만 기억했을지도 모릅니다.벌써 두 해가 지났습니다. 할머니가 지금도 그 집에 살고 계시는지, 어떻게 지내시는지는 알지 못합니다. 그날 이후 다시 찾아뵌 적도 없습니다. 그릇을 나눠주셨던 이유 역시 제가 들은 말씀 이상으로는 알 수 없습니다. 다만 한 가지는 전할 수 있을 것 같습니다. 할머니가 보자기에 여러 번 감싸서 건네주셨던 그릇은 깨지지 않고 제 집에 도착했습니다. 그리고 2년이 지난 지금도 잘 사용하고 있습니다.언젠가 할머니를 다시 만날 기회가 생긴다면 그 말씀부터 드리고 싶습니다. 그날 조심히 가져가라고 하셨던 그릇, 아직도 잘 쓰고 있다고요.