사회적 죽음을 당한 이들에게 바치는 추모와 애도

큰사진보기 ▲말뚝들 책 표지김홍 장편소설 말뚝들, 한겨례출판 ⓒ 한겨레출판사 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 기사는 브런치에도 실립니다.

김홍 작가의 <말뚝들>은 종이 책이지만 읽고나면 마치 스펙타클한 영화 한편을 본듯한 느낌이 든다.어느 날 갑자기 출몰한 말뚝들의 정체와 그들의 한을 풀어가며 사회적 관심을 이끌어내는 구조로 이야기가 전개 된다. 주인공 "장"이라는 인물이 이야기를 이끌어간다."장"은 은행 대출 심사 업무를 담당하는 평범한 직장인이다. 그런데 평범하다고 말하기에는 걸리는 부분이 있다. 그에게 일어나는 일련의 일들이 그를 위험하고 불행한 상황으로 자꾸만 몰고 가기 때문이다."장"은 이유도 모른 채 이러한 사건들을 갑자기 겪으며 심리적 고통에 시달리게 된다. 그가 겪는 사건들은 이유 없이 나타나는 '말뚝들'과 연관되어 있고, 동시에 그 안에 해결의 실마리도 품고 있다.결혼 상대자와 파혼, 회사에서의 좌천, 갑자기 당한 납치, 말뚝들의 출몰, 그리고 그 말뚝들의 실체를 감추려는 국가 비상사태 와 계엄 선포까지... 사건은 숨 막히게 전개되고 '장'은 위기 속에서도 말뚝들을 지켜내기 위해 안간힘을 쓴다.말뚝들은 사람들의 일상 속에 예고 없이 나타난다.호텔 로비 카운터 앞에 서서 존재를 알리기도 하고, 운전자들이 운전 중에 전방에 떠있는 말뚝들을 목격하기도 한다. 광화문 세종대왕 동상을 사방으로 에워싸기도 한다.말뚝의 출몰로 시민들은 혼란에 빠지지지만, 정부는 아무런 설명도 하지 않는 정책을 편다. 사안을 숨기고 감추고 군인들을 동원해 말뚝들을 무참히 없애고, 시민들에게는 공포를 조성한다.말뚝들을 본 시민들은 저마다 눈물을 흘린다. 그런데 눈물을 흘리는 이들 모두, 정작 그 이유를 알지 못한다.특별할 것 없지만 아무 일 없이 평화롭게 흘러가는 우리의 일상과 달리, 사회적으로 억울하고 비통하고 안타까운 죽음은 우리가 모르는 사이 어딘가에서 계속 일어나고 있다.특별히 보호받지 못해 처참한 죽음을 맞이한 외국인 노동자들, 몇 날 며칠 수면시간 없이 무리한 근무에 내몰린 운전자, 이러한 운전자의 트럭에 치인 선량한 시민들... 소설은 우리가 언젠가 뉴스에서 들었지만 잊힌 사건들을 모티브 삼아 사건을 전개해 간다.실제로 산업현장에서는 훨씬 더 열악한 환경에 처한 사람들이, 훨씬 더 처참하게 희생되는 일이 자주 벌어지고 있다.사람들이 말뚝들을 볼 때마다 흘리는 눈물은, 그렇게 죽음을 맞이한 이들에게 미처 바치지 못한 추모이자 애도가 아닐까 생각되어졌다.산업재해 사건들을 언론을 통해 알게 되어 안타까워하지만, 시간이 지나면 잊히고 마는 사회적 죽음들에 대한 관심과 애도는 계속되어야 한다는 메시지로 느껴졌다.뉴스를 통해 사회적 재난이나 사고 소식을 자주 접하지만, 우리는 시간이 지나면 아무렇지 않은 듯 일상의 삶을 살아간다.하지만 이러한 끔찍한 정보 환경에 쉽게 노출된 우리 모두 심리적 외상을 입고 있는 건지도 모르겠다. 누군가 안타깝고 비참한 죽음을 당해도 감정적으로 둔화되고, 이유를 알 수 없는 우울과 허무, 울분에 빠지지만, 남들의 고통은 사실적으로 공감하지 못하는 증상들...역전우동집을 하고 있는 잊혀진 유명인이 느닷없이 나오는 장면은 다소 뜬금없게 느껴지기도 한다.한때 모든 방송사의 푸드 예능프로를 휩쓸듯이 유명했고, 그 인기가 영원할 줄 알았던 그가 서서히 안 좋은 기사들이 나오기 시작하면서 이후로는 공중파에서 볼 수 없게 되었다.작가 김홍은 잘 나가던 방송인 한 사람이 대중의 눈앞에서는 멀어졌지만, 그의 삶은 어딘가에서 여전히 지속되고 있다는 것을 말하고 싶었던 것은 아닐까?뉴스 등으로 사회적 죽음을 접한 그 순간에는 안타까워하지만 그것으로 그치는 경우가 많다. 이런 사건들이 시간이 지나 대중의 관심에서는 멀어졌지만 남겨진 이들의 슬픔은 여전히 지속되고 있다는 점에서 같은 맥락에 있는 것 같기도 하다.이 책을 읽을수록 김홍 작가가 입체적으로 드러나면서 더 관심을 갖게 되었다. '이 분은 소설을 이렇게 쓰셨구나!' 잘은 모르지만 이야기 흐름의 개연성과 사건에 등장하는 인물의 역할이 밀도 있게 짜여져 있어 소설 쓰는 법을 배우며 재미있게 읽었다.요즘, 아침 저녁으로 잠깐씩 마음을 모으기 위해 노력한다. 가족을 위해, 나를 위해 기도하는 시간을 가지려 애쓴다. 지금의 기도는 나를 위한 좁은 기도였다면, 앞으로는 좀 더 많은 사람들을 위해 기도하고 싶은 마음이 생겼다.이 책을 읽고 그동안 내가 미처 생각지 못했던, 사회적으로 고통받고 안타까운 죽음을 맞이한 이들을 위해서도 관심을 갖고 마음을 모아야 할 책임감을 느끼게 되었다.