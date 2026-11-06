건보 이사장 "의료·요양·돌봄·복지 하나로... 건강보험 재설계할 것"

큰사진보기 ▲강청희 국민건강보험공단 이사장이 6일 강원도 원주시에 있는 공단 본부 건강홀에서 가진 '제11대 이사장 경영방침 선포식'에서 '리부트 건강보험'을 선언하고, 건강보험의 미래 50년을 위한 경영 혁신에 나서겠다는 의지를 밝혔다. ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

"국민건강보험공단은 국민의 인간다운 삶과 존엄을 지키기 위해 존재합니다. 의료와 장기요양, 돌봄과 복지를 하나로 이어 모두의 건강복지플랫폼으로 나아갈 수 있도록 공단을 다시 설계하겠습니다."

큰사진보기 ▲강청희 국민건강보험공단 이사장이 6일 강원도 원주시에 있는 공단 본부 건강홀에서 가진 '제11대 이사장 경영방침 선포식'에서 '리부트 건강보험'을 선언하고, 건강보험의 미래 50년을 위한 경영 혁신에 나서겠다는 의지를 밝혔다. ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강청희 국민건강보험공단 이사장이 6일 강원도 원주시에 있는 공단 본부 건강홀에서 가진 '제11대 이사장 경영방침 선포식'에서 '리부트 건강보험'을 선언하고, 건강보험의 미래 50년을 위한 경영 혁신에 나서겠다는 의지를 밝혔다. ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

강청희 국민건강보험공단 이사장의 말이다. 그는 6일 '리부트 건강보험'을 선언하고, 건강보험의 미래 50년을 위한 경영 혁신에 나서겠다는 의지를 밝혔다.국민건강보험공단은 이날 강원도 원주시에 있는 공단 본부 건강홀에서 '제11대 이사장 경영방침 선포식'를 가졌다. 이 행사에는 국민·전문가 대표와 전국 지사장 등 공단 임직원 450여 명이 참석했다.올해 하반기 전국지사장회의와 연계해 열린 이번 행사는 '2027년 건강보장 50주년'을 앞두고 '지난 50년을 이어받아, 앞으로의 50년을 다시 설계하다'를 주제로 마련됐다. 1977년 의료보험이 처음 도입된 이후 반세기를 맞는 시점에서 초고령사회 진입과 인공지능(AI) 대전환, 건강보험 재정의 지속가능성 위기 등 급변하는 환경에 대응해 공단의 역할과 운영 방향을 재정립하겠다는 취지다.공단은 이날 '모두의 건강복지플랫폼으로, 리부트 건강보험!'을 새로운 경영 슬로건으로 내걸고 4대 경영방침을 공식 선포했다. 4대 경영방침은 ▲ 국민중심 ▲ 혁신경영 ▲ 융합경영 ▲ HI(Health Intelligence)경영이다.구체적으로 '국민중심'은 모든 국민의 존엄과 가치를 최우선으로 삼는다는 의미다. '혁신경영'은 끊임없는 혁신으로 건강보험의 미래를 다시 설계하고, '융합경영'은 의료·요양·돌봄을 연결한 통합서비스를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 'HI경영'은 AI와 빅데이터를 기반으로 스마트건강보험을 구현하겠다는 방향이다.이번 경영방침은 강 이사장이 취임사에서 제시한 '리부트 건강보험'을 구체화한 것이다. 공단은 변화하는 경영환경에 단순히 대응하는 수준을 넘어 건강보험의 미래를 근본적으로 다시 설계해야 한다는 강 이사장의 경영철학을 토대로 대내외 의견수렴을 거쳐 마련했다고 설명했다.이날 선포식에 이어 진행된 '이사장과의 대화'에서는 국민과 전문가, 직원들이 공단의 미래 방향에 대해 직접 의견을 나눴다. 건강보험모니터단과 국민참여위원회, 혁신경영자문위원회 위원 등 국민참여단 대표와 직원 대표들이 참석했다.이들은 '모두의 건강복지플랫폼'으로서 공단의 역할을 비롯해 필요한 복지 혜택을 알지 못해 신청하지 못하는 이른바 '신청주의' 개선 필요성, 리부트 건강보험 추진계획의 실행력 확보 방안 등을 논의했다. 또한 현장 직원들의 업무 부담을 줄이는 방안과 AI 도입에 따른 업무 방식의 변화 등 공단 내부의 혁신 과제도 주요 논의 대상에 올랐다.강 이사장은 "오늘 선포한 경영방침은 벽에 걸어두는 구호가 아니라 현장에서 시작되는 실행"이라며 "'리부트 건강보험'의 성패를 문서가 아닌 국민과 현장의 변화로 증명하겠다"고 강조했다.