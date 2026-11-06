구글·메타·틱톡... 캘리포니아 청소년 SNS 규제법에 제동

AD

구글과 메타, 틱톡이 청소년을 소셜미디어(SNS)의 부작용으로부터 보호하기 위한 미국 캘리포니아주 법의 시행을 막아달라며 각각 소송을 제기했다. 이들은 해당 법이 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 표현의 자유를 침해한다고 주장했다.5일(현지시간) 미 에 따르면 문제가 된 법은 16세 미만 청소년에게 중독성 피드 등을 제공하지 못하도록 한 캘리포니아주 하원 법안 'AB 1709'로, 내년 1월 1일 시행될 예정이다. 이 법은 IT 기업이 16세 미만 이용자에게 중독성 피드와 무한 스크롤, 동영상 자동 재생 기능을 제공하지 못하도록 금지한다. 또 연령 확인 등 '합리적인 조치'를 통해 16세 미만 이용자가 이런 기능에 접근하지 못하도록 해야 한다. 개빈 뉴섬 주지사가 지난 9월 서명했다.주의회 법안 정보에 따르면 이 법은 위반한 플랫폼에 민사 제재금을 부과하도록 했으며, 집행은 주 법무장관이나 지역 검사만 민사소송으로 할 수 있다. 법무장관은 법 시행을 위한 규칙을 제정할 수 있고, 필요하면 규제 대상 플랫폼의 범위도 조정할 수 있다. 법무부 산하에는 온라인 안전 관련 사안을 주 정부에 자문하는 독립 기구인 'e-안전 자문위원회'도 설치된다. 이 법은 부모 동의가 있으면 중독성 피드를 제공할 수 있게 한 기존 '청소년 SNS 중독 방지법'보다 규제를 강화한 것이다.세 회사는 샌프란시스코와 로스앤젤레스, 새너제이의 연방법원에 각각 소장을 냈다. 이들은 수정헌법 제1조 외에도 이 법이 1996년 제정된 연방 통신품위법 230조에 어긋난다고 주장했다. 230조는 온라인 플랫폼이 제3자가 게시한 콘텐츠를 이유로 책임을 지지 않도록 보호하는 조항이다.메타는 소장에서 이 법이 "주 정부를 온라인 발언의 편집자이자 관리자, 통제자로 지정하려는 시도"라고 비판했다. 회사 측은 성명에서 "정부가 아이디어를 어떻게 구성하고 보여주고 공유할지 좌우하게 하는 것"이라며 "법이 시행되면 청소년 맞춤형 기능을 없애거나, 캘리포니아 청소년 수천 명이 가족·친구·커뮤니티와 단절되는 상황을 감수해야 한다"고 밝혔다.틱톡은 이 법을 "명백히 위헌적인 표현 제한"이라고 규정했다. 이용자 선호에 따라 콘텐츠를 선별하는 관행은 서점과 TV 방송사, 스트리밍 서비스도 오랫동안 해온 보호받는 행위라는 주장이다.틱톡은 이미 다양한 청소년 안전장치를 도입했다며 "이 법은 청소년 안전 개선의 실질적 진전을 외면하고, 자녀에게 무엇이 적절한지 판단할 부모의 권리까지 빼앗는다"고 말했다.구글은 가정에 대한 결정은 부모가 가장 잘 내릴 수 있다며 자사가 다양한 보호자 관리 도구를 제공하고 있다고 강조했다. 호세 카스타녜다 구글 대변인은 "지나치게 광범위한 이런 법은 어린이가 양질의 연령 맞춤형 영상을 찾도록 우리가 구축한 시스템을 오히려 망가뜨린다"고 말했다.세 소송의 공통 피고인 롭 본타 캘리포니아주 법무장관 측은 소장 내용을 검토 중이라며 "온라인에서 아이들을 보호하는 캘리포니아의 상식적인 법을 방어하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.이번 소송은 빅테크 업체들이 청소년 피해와 관련해 학교·정부·개인으로부터 수천 건의 소송을 당하며 압박을 받는 가운데 제기됐다. 메타는 지난 8월 최대 180억 달러(약 26조원)를 지급하고 페이스북·인스타그램에 강화된 아동 보호 조치를 도입하기로 합의했다. 이 합의로 청소년 SNS 중독 관련 재판이 마무리됐고, 거의 모든 주가 제기한 소송도 정리됐다. 소송은 청소년의 주의를 붙잡도록 설계된 기능을 겨냥한 것이었다. 틱톡도 지난 9월 중독성 기능과 관련해 앨라배마주와 합의했다.메타는 같은 달 26일 텍사스주와도 10억 달러(약 1조4천억원) 이상을 지급하는 합의에 도달했다고 켄 팩스턴 텍사스주 법무장관실이 밝혔다. 합의금은 청소년 정신건강 서비스, 위기 대응 자원, 디지털 소양 교육, 방과 후 프로그램, 학교 지원금 등에 쓰인다. 메타는 또 더 엄격한 연령 확인 조치를 도입하고, 청소년 이용자에게 하루 2시간 이용 제한을 적용해야 한다. 수업 시간 중 알림은 부모가 바꾸지 않는 한 기본적으로 꺼지고, 게시물의 '좋아요'와 반응은 사회적 비교를 줄이기 위해 기본적으로 숨겨진다. 야간에는 알림과 일부 기능을 기본 제한하는 '야간 접속 모드'도 도입한다.팩스턴 장관은 틱톡을 상대로 한 소송도 올가을 재판을 앞두고 있다고 밝혔다.이번 소송은 청소년 보호를 위한 SNS 규제가 서비스의 '콘텐츠 노출 방식'까지 겨냥하면서, 표현의 자유와 플랫폼 책임이 정면으로 맞붙게 됐음을 보여준다. 대규모 합의가 잇따르던 빅테크가 이번에는 법의 위헌성을 다투는 쪽으로 맞서고 있어, 법원 판단에 따라 내년 1월 시행 여부와 다른 지역의 청소년 SNS 규제 입법 방향이 영향을 받을지 주목된다.