한-동티모르 정상회담 "평화·민주주의로 맺은 인연, 미래 동행으로"

큰사진보기 ▲이재명 대통령(오른쪽)과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 정상회담 후 열린 공동언론발표를 마치고 악수하고 있다. 2026.11.6 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 6일 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령와 정상회담 후 "평화와 민주주의로 맺어진 양국의 특별한 인연을 미래를 위한 동행으로 발전시키는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다. 두 나라는 기후변화 대응 등에서도 협력을 확대해나갈 계획이다.2002년 수교 후 동티모르 대통령이 한국을 방문한 것은 이번이 처음이다. 이 대통령은 청와대에서 정상회담 후 열린 공동언론발표에서 "대한민국과 동티모르는 역사적 시련에 굴하지 않고 국민의 굳건한 의지로 평화와 민주주의를 지켜왔다는 특별한 공통점을 가지고 있다"며 "저는 '아시아 민주주의의 시간은 한국과 동티모르에서 시작된다'고 말씀드리고 싶다"고 했다.이 대통령은 "동티모르가 새로운 도약을 이루어가는 그 여정에서 대한민국은 언제나 좋은 친구이자 든든한 동반자가 될 것"이라며 크게 네 가지 합의사항을 공개했다. 먼저 두 나라는 앞으로 지식재산, 기후변화 대응 등 미래지향적 분야에서 실질 협력을 확대하고, 동티모르의 지속가능한 경제·사회 발전을 지원하기 위한 한국의 경제발전 경험을 적극 공유하고 '무상원조 기본협정'을 조속히 체결하는 등 개발협력을 강화하기로 했다.한국과 동티모르는 앞으로 초국가범죄 대응을 위한 공조를 강화하고 고용허가제를 비롯한 노동협력을 더욱 내실화하는 한편, 동티모르 내 한국어 교육도 확대해 교육과 인적자원 개발 분야의 협력도 더욱 활성화할 방침이다. 나아가 양국 간 정례적인 협의체를 신설하여 양국 협력을 지속적으로 발전시켜 나가기 위한 제도적 기반도 마련하고, 정부 간 교류·협력을 원활하게 해줄 외교관·관용여권 사증면제협정 체결도 추진하기로 했다.이 대통령은 또 지난해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)에 가입한 동티모르를 다시 한번 축하하면서 동티모르가 2029년 아세안 의장국 역할을 충실히 수행하고 그해 개될 한-아세안 특별정상회의의 성공적인 개최는 물론 한반도를 비롯한 역내 및 국제사회의 평화와 안정을 위해서도 긴밀히 협력해나갈 것이라고 밝혔다. 오르타 대통령은 한반도 평화와 안정을 위한 한국 정부의 노력에 전폭적인 지지를 표명하기도 했다.이 대통령은 "내년은 동티모르 독립 25주년이자 우리 양국 수교 25주년이 되는 뜻깊은 해"라며 "역사적 시점을 앞두고 이루어진 오르타 대통령의 이번 공식 방한은 평화와 민주주의로 맺어진 양국의 특별한 인연을 미래를 위한 동행으로 발전시키는 중요한 전환점이 될 것"이라고 했다. 또 올해 노벨평화상 수상 30주년을 맞이한 오르타 대통령을 축하하는 한편 동티모르에 파견됐던 상록수부대 희생 장병 유족에 대한 훈장 수여에도 감사를 전했다.