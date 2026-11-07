혜택에 내 얼굴을 맡겨도 될까?

큰사진보기 ▲토스 페이스페이 사용 사진AI를 통해 제작한 토스 페이스페이를 사용하는 사진이다. ⓒ 오윤진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲AI를 통해 제작한 얼굴 정보가 유출된 사람의 사진 ⓒ 오윤진 관련사진보기

그렇다고 새로운 기술을 무조건 경계하거나 사용하지 말아야 한다는 뜻은 아니다.

식당에서 밥을 먹다가 주위를 둘러보니 벽에 뭐라고 쓰여있다.맛있는 음식도 먹고 할인까지 받는다니, 마다할 이유가 없었다. 이렇게 페이스페이 사용 시 혜택을 준다는 문구는 드물지 않게 보인다. 그러다 문득 이런 의문이 든다. 기업은 왜 이렇게까지 많은 혜택을 제공하면서 사람들에게 얼굴을 등록하도록 유도하는 것일까?페이스페이는 얼굴 인식 기술을 활용한 간편결제 서비스다. 사용자가 미리 자신의 얼굴을 등록하면 매장에서 얼굴 인증만으로 결제할 수 있다. 그렇다면 카메라에 비친 수많은 얼굴 중 어떻게 한 사람을 정확하게 구별할 수 있을까?그 원리에는 인공지능을 활용한 얼굴 인식 기술이 있다. 카메라가 사람의 얼굴을 촬영하면 시스템은 눈과 코, 입의 위치와 얼굴 윤곽 등 다양한 특징을 분석한다. 이후 이러한 특징을 수치화한 얼굴 특징값을 생성하고, 사전에 등록된 정보와 비교해 본인 여부를 판단한다. 단순히 사진을 비교하는 것이 아니라 얼굴의 여러 특징을 수학적으로 분석해 일치 여부를 판단하는 것이다. 이 과정에서 딥러닝 기반의 인공지능 기술이 활용된다. 또한 사진이나 영상으로 실제 사람을 흉내 내는 행위를 막기 위해 얼굴의 움직임과 생체 여부를 확인하는 위변조 방지 기술도 사용된다. 얼굴 인식이 완료되면 결제 시스템과 연결되어 사전에 등록한 결제 수단으로 대금이 청구된다.이처럼 편리한 기술을 앞세워 페이스페이는 이용자를 빠르게 늘리고 있다. 2026년 10월 기준 토스 페이스페이 가입자는 900만 명까지 늘어났다. 토스는 가입자를 늘리기 위해 고객에게 결제 금액의 20%를 적립해 주는 프로모션도 진행했다. 단순히 새로운 결제 서비스를 출시하는 데 그치지 않고 적극적인 혜택 제공을 통해 이용자의 참여를 유도하고 있는 것이다.그렇다면 기업은 왜 이렇게 이용자 확보에 공을 들이는 것일까? 그 이유 중 하나는 결제 서비스의 특성에서 찾을 수 있다. 결제 서비스는 이용자가 많고 사용할 수 있는 매장이 많을수록 경쟁력이 높아진다. 이용자가 많아지면 더 많은 매장이 서비스를 도입할 유인이 생기고, 이용 가능한 매장이 늘어나면 소비자 역시 해당 서비스를 선택할 가능성이 커진다. 이러한 구조를 네트워크 효과라고 한다. 이용자와 가맹점이 서로 증가하면서 서비스의 가치도 함께 높아지는 현상이다. 따라서 초기에는 기업이 포인트나 할인 등의 혜택을 제공하며 이용자를 확보하는 전략을 선택할 수 있다. 소비자는 당장의 경제적 이익을 얻고, 기업은 새로운 결제 방식에 대한 경험을 확산시킬 수 있기 때문이다.하지만 얼굴을 결제 수단으로 활용하는 데에는 새로운 위험도 따른다. 얼굴은 개인을 식별할 수 있는 생체정보로, 일반적인 비밀번호나 카드 번호와는 차이가 있다. 비밀번호는 유출되면 변경할 수 있지만 얼굴은 쉽게 바꿀 수 없다. 그렇다면 얼굴 인식 기술은 정말 안전할까?먼저 얼굴 인식 결제의 오류 가능성을 보겠다. 2026년 9월 국내 한 카페에서는 손님이 페이스페이로 결제하는 과정에서 옆에 있던 아르바이트생의 얼굴이 인식되어 아르바이트생의 계좌에서 손님의 커피값이 결제된 사례가 보도됐다. 이후 토스 페이스페이의 오결제와 관련한 여러 논란이 이어졌고, 토스가 관련 민원에 대해 배상한 사례도 보도됐다. 물론 이러한 사례가 모든 얼굴 인식 결제에서 동일하게 발생한다는 뜻은 아니다. 다만 빠른 결제 속도만큼이나 정확한 본인 확인과 결제 전 확인 절차가 중요하다는 사실을 보여준다.해외에서도 얼굴 인식 기술을 악용한 금융 범죄와 생체정보 유출 사고가 발생하고 있다. 2021년 중국에서는 한 남성이 아픈 전 여자친구가 잠든 사이 휴대전화와 얼굴 인증을 부정하게 이용해 약 15만 위안을 빼돌린 사건이 보도됐다. 이 사건은 얼굴 인증 기술이 사용자의 신체적 특징을 활용하더라도 인증 과정 전체가 안전하지 않으면 금융 피해로 이어질 수 있음을 보여준다.얼굴 인식 기술의 또 다른 문제는 생체정보 유출이다. 2026년 8월 한국경제에 따르면 2019년 중국에서는 약 250만 명의 얼굴 정보가 암호화되지 않은 채 인터넷에 노출됐으며, 2024년 엘살바도르에서도 약 500만 명의 얼굴 정보가 유출되는 사건이 발생했다. 얼굴 정보는 비밀번호처럼 쉽게 변경할 수 없기 때문에 한 번 유출되면 장기적인 피해로 이어질 가능성이 있다. 이러한 사례는 얼굴 인식 기술의 정확도를 높이는 것뿐 아니라 수집한 생체정보를 안전하게 보관하고 관리하는 체계 역시 중요하다는 사실을 보여준다.토스는 얼굴 정보를 암호화해 서버에서 관리하고, 사진이나 영상 등을 이용한 위조 시도를 판별하는 기술을 적용하고 있다고 설명한다. 또한 이상거래탐지시스템을 통해 수상한 결제를 감지하고 피해가 발생하면 안심보상제를 통해 보상받을 수 있도록 안내하고 있다. 그러나 아무리 정교한 기술이라도 모든 위험을 완전히 없앨 수는 없다. 특히 생체정보가 유출되거나 악용될 경우 발생할 수 있는 피해는 일반적인 개인정보 유출과 다른 차원의 문제다.중요한 것은 소비자가 편리함과 혜택만을 보고 선택하는 것이 아니라, 자신이 제공하는 정보와 그에 따른 위험까지 충분히 이해한 뒤 결정하는 것이다. 기업 역시 생체정보의 안전한 관리와 오류 발생 시 책임 있는 대응에 힘써야 한다고 생각한다.기술의 발전은 우리의 일상을 더욱 편리하게 만든다. 얼굴만으로 결제하는 시대가 더 이상 낯설지 않은 것도 그 때문이다. 하지만 편리함이 커질수록 우리가 제공하는 정보의 가치와 그 정보가 관리되는 방식에도 관심을 가져야 한다. 기업은 더 많은 이용자를 확보하기 위해 혜택을 제공할 수 있고, 소비자는 그 혜택을 누릴 수 있다. 다만 그 과정에서 자신의 개인정보가 어떤 의미를 갖는지 잊어서는 안 된다. 공짜 포인트를 받기 위해 내 얼굴을 등록하기 전, 우리는 자신에게 한 번쯤 질문해야 한다.