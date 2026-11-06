'자사고·외고 등 늘어날 것'... 특구법 추진 두고 교육계 우려 나오는 이유

큰사진보기 ▲10월 27일 국회 본청 앞에서 진보당이 주최한 초광역특구법 철회 촉구 기자회견에서 참석자들이 더불어민주당이 발의한 '초광역특구법(메가특구법)' 철회와 중단을 촉구하는 현수막 찢기 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부 여당이 추진하는 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안(아래 초광역특구법)에 외국어고(외고)와 외국인학교, 국제고, 자율형사립고(자사고) 등을 확대하는 조항이 대거 들어간 것으로 나타났다. 일각에서는 "부모 재력에 따라 고교생을 갈라치기 하는 이명박 교육이 재현되는 것이 아니냐"라는 우려 목소리도 나온다.6일, <오마이뉴스>는 더불어민주당 최기상과 박상혁 의원이 각각 지난 10월 21일과 10월 20일에 대표 발의한 초광역특구법안 가운데 교육 분야 조항을 살펴봤다. 초광역특구는 수도권 1극 집중 현상을 완화하기 위해 비수도권을 초광역권으로 정해 발전을 추구하기 위한 특별한 지역을 뜻한다. 전체 인구수로는 약 50%, 전체 국토 면적의 약 88%가 이 초광역특구 대상이다.두 법안은 모두 '학교 및 교육과정 운영의 특례' 조항에서 "초중등교육법 제61조에 따른 특례를 적용받는 학교 또는 교육과정을 운영하려는 학교의 장은 관할 지방자치단체의 장의 추천으로 관할 교육감의 지정을 받아야 한다"라고 규정하고 있다. 초중등교육법 제61조에 따른 학교는 자사고를 뜻한다. 자사고 지정 등에 대한 지자체장의 추천권을 보장한 것이다(자사고 교장은 사학재단 이사장이 임명한다. 그 교장에게 자사고에 합당한 교육과정 특례를 주겠다는 뜻으로도 해석된다. - 기자 주).또한 두 법안은 모두 외고와 국제고, 과학고 등 특수목적고, 영재학교, 외국인학교 특례 조항을 담고 있다.특수목적고의 경우 최기상 의원 대표발의안은 "지자체장은 특수목적고 지정을 관할 교육감에게 요청하고, 요청받은 교육감은 특수목적고를 우선적으로 지정할 수 있다"라고 규정하고 있다. 박상혁 의원 대표발의안은 "지자체장 또는 교육감은 미리 교육부장관의 동의를 받아 특수목적고를 지정 또는 설립하여 운영할 수 있다"라고 규정하고 있다.두 법안 모두 특목고 지정에서 지자체장의 권한을 높였다. 특히 박상혁 의원 안은 지자체장에게도 특목고 지정, 설립권을 줬다. 현행 초중등교육법은 특수목적고 지정 권한을 교육감에게만 주고 있지만, 이런 제한을 지자체장에게 푼 것이다.이에 대해 대학무상화평준화국민운동본부의 김학한 정책위원장은 "이렇게 특목고 지정 관련 지자체장의 권한을 높인 것은 외고·국제고와 같은 입시 명문 특권학교의 설립을 확대하려는 의도가 우려된다"라고 짚었다.또한 두 법안 모두 초광역특구 지역에 영재학교를 우선 지정이 가능하도록 했다. 외국인을 위해 만들었지만 부유한 집안 내국인이 입학해 논란이 되는 외국인학교 또한 박상혁 의원 대표발의안은 "입학 자격은 관할 지방자치단체의 조례로 달리 정할 수 있다"라는 특례를 뒀다.이에 따라 '외국인학교에 대한 내국인 입학 제한 비율 30% 상한선 또한 무너지는 건 시간문제'라고 교육계는 보고 있다. 김학한 정책위원장은 "외국인학교에 입학할 수 있는 내국인의 수와 비율은 교육 기회의 형평성과 관련된 중요한 쟁점"이라면서 "이런 기준을 지자체 조례에 맡기면 공교육의 공통 기준이 약화되고 교육 양극화 심화로 이어질 것"이라고 우려했다.평등교육실현을위한전국학부모회 박은경 대표는 <오마이뉴스>에 "문재인 정부는 2019년 입시 위주 교육 예방과 고교 서열화 해소를 위해 2025년부터 자사고·외고·국제고를 일반고로 전환하겠다고 발표한 바도 있다"라면서 "이런 계획을 윤석열 정부가 무산시키더니, 이재명 정부와 여당이 초광역특구에 외고와 국제고 등 특수목적고를 비롯하여 자사고, 영재학교 설립까지 확대하려는 특례법까지 만들려고 하고 있는 것은 교육 퇴행"이라고 지적했다. 그러면서 "이런 행위는 제2의 이명박 특혜 교육 시도"라고 비판했다.전국교직원노동조합의 현경희 대변인도 "특수목적고, 자사고에 특례를 부여하고 영재학교를 우선 지정하는 방식은 학교 서열화와 교육격차를 확대할 우려가 있다"라면서 "정부 여당은 교육의 공공성과 노동기본권을 훼손하는 초광역특구법안을 철회하라"라고 요구했다.