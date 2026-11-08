안동 780살 은행나무의 절정을 보고 왔습니다

큰사진보기 ▲2026년 11월 6일. 용계리 은행나무로 향하는 다리, 주변이 온통 가을 색으로 물들어 가는 중이다. ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲은행나무전시관 내부 상식공사 과정을 담은 사진 (2024년도 사진/ 2026년 11월 기준, 전시관 문은 잠겨 있는 상태) ⓒ 배은설 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 5월, 초여름의 용계리 은행나무 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 11월 6일, 완연한 가을 속 노랗게 물든 용계리 은행나무 ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲은행나무전시관 내부 벽면 한 곳을 가득 채우고 있는 방문객들의 메모지. 저마다의 소망으로 가득하다. ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲용계리 은행나무로 향하는 길, 차창 밖으로 펼쳐지는 가을 풍경이 아름답다. ⓒ 배은설 관련사진보기

"계신 곳의 단풍은 잘 물들어가고 있는지요. 이곳 용계리 은행나무는 이토록 환하게 물들었습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 '그래서, 여행'(https://blog.naver.com/tick11)에도 실립니다.

1985년, 안동 임하댐 건설 계획으로 시골 마을이 수몰될 위기에 처했다. 마을에 살던 사람들은 물론, 마을에 있는 용계초등학교와 그 초등학교 운동장에 자리하고 있던 커다란 은행나무 또한 물에 잠길 터였다.그런데 이 은행나무는 사람들에게 특별한 존재였다. 조선 선조 때 훈련대장을 지낸 안동 출신의 탁순창은 은행계를 만들어 나무를 보호하며, 나무 밑에서 서로의 친목을 도모하기도 했다. 또한 탁씨를 비롯한 마을 주민들이 해마다 마을의 안녕과 풍년을 기원하는 제를 올리기도 할 만큼 대대로 신성시 되어오던 나무였다.그 옛날 은행나무 아래에서 뛰놀며 자란 마을 주민들은 자신들도 고향을 떠나 이주를 해야 하는 상황임에도, 은행나무의 안위부터 살폈다. 부디 은행나무를 살려 달라는 주민들의 간곡한 탄원 끝에 은행나무 또한 이사 갈 준비를 하게 된다. 어디로? 약 15미터 위로.나무가 있던 자리에서 뿌리째 조금씩 조금씩 나무를 들어 올린 뒤 그 아래로 흙을 쌓아 인공섬을 만들어 심는 방식이었다. 보통 다른 곳으로 옮기는 기존의 이식 공법이 아닌 상식(上植, 올려 심기)을 통해 나무를 살려낸 예는 거의 없었다고 한다.그래서일까. 특약이 더해진다. 6년 이내에 나무가 죽을 경우 공사비 전액 변상. 이주하는 마을 주민들의 보상비를 다 합한 것보다도 더 많은 예산이 들어가는 억 단위의 공사였다고 한다. 당시 공사를 맡은 회사로서도 얼마나 가슴 졸이는 선택이었을까. 그렇게, 용계리 은행나무를 살리는 대대적인 공사가 진행됐다.이후 수십억 원의 예산과 노력이 들어간 이 대규모 상식 공사는 세계적으로도 전례가 드물어 기네스북에도 올랐다고 한다. 그 말은 곧 용계리 은행나무가 힘든 공사를 겪었음에도 무사히 살아났다는 말일 터다.지난 6일, 용계리 은행나무를 찾았다. 지난여름 싱그럽게 푸르던 은행나무는, 어느새 완연히 노랗게 물들었다.사실 이곳은 평소에는 사람들의 발길이 뜸한 한적하고 고요한 곳이다. 그도 그럴 것이, 시내에서는 꽤 떨어진 깊은 산골이다. 구불구불 길게 이어지는 외곽 도로를 따라 한참을 달려야 한다. 주변에 화려한 볼거리가 따로 있는 것도 아니다. 다만 산세 수려한 자연 사이, 커다란 고목이 한 그루 자리하고 있다.천연기념물이기도 한 용계리 은행나무의 수령은 무려 780년에 달할 거라고 한다. 인간으로서는 결코 가늠할 수 없는 까마득한 오랜 세월이다. 불과 지난해 3월, 안동에서는 초대형 산불이 일어난 바 있다. 은행나무가 있는 길안면도 큰 피해를 입었고, 은행나무 근처의 지례예술촌은 까만 잿더미가 되고 말았다. 그날, 은행나무는 기적적으로 화마를 비껴갔다.은행나무로서도 무척 고된 시간을 거쳐 왔을 테다. 지금도 철재로 만든 인공 지지대와 함께인 은행나무는, 그럼에도 우뚝 서 있다. 여전히 계절 따라 푸르게, 노랗게 색을 물들이며 굳건히 생명력을 이어가고 있다. 이 같은 사실을 곰곰이 떠올리면 새삼 다시 고목을 한 번 더 올려다보게 된다.오랜 부침을 겪고도 묵묵히 서 있는 나무여서일까. 나무 곁의 은행나무전시관 내에 마련된 은행나무 모양 메모지에는 건강, 취업, 행복 등 이곳을 찾은 사람들의 소망들로 빼곡하다.또 누군가는 나무 앞에 서서 두 손 모아 무언가를 기원하기도 한다고 했다. 어떤 이는 살다가 힘든 일이 찾아올 때면 이 은행나무 앞에 가서 눈물이 다할 때까지 펑펑 운다고도 했다. 780살 나무 앞에서 사람들은 저도 모르게 마음 깊숙이 담아두었던 속내를 터놓게 되는 걸까.꼭 별일이 없어도 좋다. 용계리 은행나무가 노랗게 물들어 가는 중인 이맘때면 조용하던 이곳에 사람들의 발길이 부쩍 잦아지곤 한다. 많은 이들이 샛노란 은행나무를 눈에 담고, 또 사진에 담고 싶어서 즐거운 마음으로 가볍게 이곳을 찾는다.은행나무까지 닿는 길도 아름답기 그지없다. 임하호를 곁에 두고 수곡교, 도연교를 차례차례 건너 길게 이어지는 길을 달리다 보면 그야말로 가을 한가운데다. 주변은 온통 노랗게, 붉게 물들어가는 산들로 겹겹이 이어져 있고, 잔잔한 임하호 수면은 햇살을 받아 반짝인다.바람이라도 불라치면 고운 낙엽 비가 우수수 떨어진다. 팔랑팔랑 날아가던 은행잎 하나 차창 유리에 내려앉기도 한다. 나도 모르게 아름다운 가을 한가운데 들어서 있다.하루하루 더 가을로 깊어 가는 때여서일까. 서로 간의 안부만큼 단풍의 안부를 자주 묻게 되는 요즘이다. 이렇게.