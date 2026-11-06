정의당 대전시당 "청해부대 작전 확대 철회하라"

큰사진보기 ▲정의당대전시당은 6일 논평을 내 "청해부대 작전범위 확대에 반대한다"고 밝혔다. ⓒ 정의당대전시당 관련사진보기

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정부가 청해부대 작전구역을 오만 남방 해역까지 넓히고 병력과 장비를 추가 파견하는 방안을 추진하자 정의당 대전시당이 반대 입장을 밝혔다. 대전시당은 중동 전쟁에 우리 군이 휘말릴 위험을 높이는 결정이라며, 대전 지역 더불어민주당 국회의원들에게 국회 동의안에 대한 입장을 공개하고 반대표를 던질 것을 요구했다.정의당 대전시당은 6일 '청해부대 작전범위 확대에 반대한다'는 제목의 논평에서 "전쟁에 개입하지 않겠다는 정부의 말과 달리, 우리 군의 활동 범위와 임무는 호르무즈 해협 인근까지 확대되고 있다"며 "우리 장병을 중동 전쟁에 휘말릴 위험으로 내모는 이번 결정을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.이번 논평은 국방부가 지난 5일 청해부대의 작전구역과 임무를 확대하는 파견 연장 수정 동의안 추진 계획을 밝힌 데 따른 것이다. 정부는 국무회의 의결과 대통령 재가를 거쳐 동의안을 국회에 제출할 예정이다. 국회 동의를 받으면 청해부대는 확대된 임무를 내년 12월 31일까지 수행하게 된다.수정안에는 기존 아덴만 일대 작전구역을 오만 남방 외해까지 넓히고, 해상초계기 1대와 폭발물처리반, 무인수상정·무인잠수정 등 기뢰 제거 전력을 추가하는 내용이 담겼다. 파견 인원은 기존 320명에서 75명 늘어난 395명 수준이 된다. 기존 해적 대응과 선박 보호 임무에 국제 해상교통로 보호와 항행의 자유 회복을 지원하는 임무도 추가된다.정부가 내세운 이유는 해적 활동 증가다. 국방부는 주요국 해군 전력이 홍해와 호르무즈 해협에 집중되면서 해적 대응에 공백이 생겼고, 소말리아 해적 사건이 지난해 11건에서 올해 현재까지 36건으로 늘었다고 설명했다. 작전구역은 호르무즈 해협을 제외한 오만 남방 외해로 제한하고, 한국군의 독자적인 지휘체계도 유지한다는 입장이다. 향후 호르무즈 해협에 병력을 투입할 경우에는 별도의 국회 동의를 받겠다고 밝혔다.정의당 대전시당은 정부의 이러한 설명만으로 전쟁 연루 위험이 해소되지 않는다고 주장했다. 해적 대응을 명분으로 기뢰 제거 전력까지 보내는 것은 전쟁 종식 이후 호르무즈 해협에서의 작전 참여를 준비하는 성격도 있다는 것이다.대전시당은 새로 추가되는 항행의 자유 회복 지원 임무를 두고 "이 포괄적인 문구는 앞으로 우리 군의 임무를 계속 넓히는 근거로 쓰일 수 있다"고 지적했다. 독자 지휘권을 유지한다는 설명에 대해서도 "누가 지휘하든 전쟁 해역 가까이 투입된 장병은 목숨을 걸어야 한다"고 밝혔다.실제로 국방부는 기뢰 제거 전력 추가 파견이 향후 호르무즈 해협에서 활동할 가능성을 고려한 것임을 설명하면서도, 전쟁 종료나 미국·이란 간 합의 등 작전이 가능한 여건이 마련되지 않는 한 해협에 파견하지 않겠다는 입장을 내놓았다.대전시당은 2020년 청해부대 작전구역 확대 사례도 거론했다. 당시 정부는 국민과 선박 보호를 이유로 청해부대 활동 범위를 아덴만에서 호르무즈 해협 일대까지 넓혔고, 정치권에서는 별도의 국회 동의가 필요한지를 두고 논쟁이 벌어졌다.대전시당은 이를 두고 "해적 퇴치를 위해 동의한 파병이 사실상 다른 목적의 파병으로 바뀐 것"이라고 평가했다. 이어 국군의 해외 파견에 대한 국회 동의권을 강조하며 "이번 수정안을 통상적인 파견 연장처럼 처리한다면 국회는 헌법이 맡긴 통제 권한을 스스로 내려놓는 셈"이라고 주장했다.대전 지역 국회의원들에게도 책임 있는 입장 표명을 요구했다. 대전시당은 지역구 의원들이 모두 집권여당인 민주당 소속이라는 점을 들며 "대전 시민이 뽑은 의원들이 전쟁 연루 위험을 키우는 동의안에 찬성할 것인지, 시민은 표결 전에 알 권리가 있다"고 밝혔다.그러면서 정부에는 작전범위 확대와 추가 파견 계획 철회, 휴전 유지와 해협 통항 재개를 위한 평화 외교를 요구했다. 지역 의원들에게는 동의안 상정 전 찬반 입장을 공개하고 상정될 경우 반대표를 던지라고 촉구했다.