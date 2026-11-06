'묘비문' 새겨진 우운 문양목 지사 묘비석... 묘비문 내용 확인해보니

큰사진보기 ▲광복 80주년을 맞은 지난해 국립대전현충원에 유해봉환된 애국지사들맨 왼쪽이 건국훈장 독립장이 추서된 우운 문양목 지사의 묘. 유해봉환 당시 문 지사의 묘비에는 문 지사의 이름과 배위만 적혀 있었다. ⓒ 김동이 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공적과 유족들의 이름이 새겨진 문양목 지사의 묘비석문 지사의 묘비석에는 주요공적과 함께 미국자녀와 한국자녀 이름까지 새겨넣었다. ⓒ 이수연 제공 관련사진보기

'1869년 6월 7일 충남 태안 출생. 1903년 인천에서 민족의식 고취. 1907년 대동보국회 결성. 1908년 장인환·전명운 의사 재판후원회 결성. 1911년 북미 대한인국민회 총회장 당선. 1940년 12월 25일 미국 서거. 1995년 건국훈장 독립장 추서'

큰사진보기 ▲문양목 지사와 부인 이찬성 여사광복 80주년을 맞은 지난해 국립대전현충원에 안장된 문양목지사와 이찬성 여사. ⓒ 김동이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

공백으로 남아있던 우운 문양목 지사의 묘비에 공적과 유족들의 이름이 새겨졌다. 조국의 독립을 꿈꾸며 통한의 세월을 살다 고국을 그리며 눈을 감은 지 85년 만에 조국의 땅에서 영원한 안식을 되찾은 문양목 지사가 국립대전현충원 내 '국외 유해봉환 독립유공자 묘역'에 묻힌 지 1년여 만이다.충남 태안군의 대표적인 미주 항일애국지사인 우운 문양목 지사는 광복 80주년을 맞은 지난해 8월 13일 살아생전 그토록 염원하던 고향인 태안군 남면 몽산리의 생가지에서 국가보훈부와 (사)우운문양목선생기념사업회, 태안군 등이 마련한 추모제 이후 본부인인 김해 김씨와 미국 스톡턴의 파크뷰 공동묘지에서 문 지사 옆에 함께 잠들어있던 이찬성(1888년 2월 24일~1953년 12월 14일) 여사와 함께 국립대전현충원에 안장됐다.지난해 유해봉환 당시 문 지사의 묘비석은 문 지사의 이름과 배위만 묘비석 앞면에 적었을 뿐 공적과 유족을 새겨야 할 뒷면과 옆면은 공백으로 남아있었다.그리고 유해봉환 4개월이 지난 지난해 12월 국립대전현충원 측에 확인했을 당시만 해도 미국에 있는 유족들과 묘비문 예시문을 바탕으로 협의 중에 있었다. 묘비문을 확정하기 위해서는 유족들의 동의가 필요했기 때문이다.그리고, 다시 8개월이 지난 8월 12일, 문 지사의 유해가 봉환된 지 1년이 흘렀을 무렵 국립대전현충원 측은 아직도 묘비문과 관련해 미국에 거주하고 있는 유족들과 "묘비문구를 조율 중"이라는 입장을 전해왔고 올 가을 경이면 묘비문구를 확정해 묘비석에 공적과 유족 이름을 새겨 넣겠다고 전했다.그리고 그 약속은 지켜졌다. 국립대전현충원 현충팀 묘비문 담당자는 "(묘비문은) 유족분들 동의가 필요한 부분이라 회신이 언제 오느냐에 따라서 작업에 들어갈 수 있다"고 밝혔고 이내 문 지사의 묘비석에 묘비문이 새겨졌다. '애국지사 문양목의 묘' 묘비문의 내용은 이렇다.묘비문에서 눈에 띄는 점은 배위 김씨, 이찬성 이외에 유족 이름으로 미국에서 태어난 자녀 한소, 합소, 덕소와 함께 문 지사가 미국으로 건너가기 전 태안군 남면 몽산리에서 낳았던 딸 문필원까지 묘비석에 새겨넣었다는 것이다.수많은 항일애국활동에도 불구하고 묘비석에 간단한 공적만 새겨 넣을 수밖에 없는 이유와 관련해 국립대전현충원 측은 "묘비문은 형식이 정해져 있고, 글자 수도 제한이 있다. 공적사항도 제한된 범위 내에서 대표적인 공적사항만 써드리고 있다"고 전했다.한편, 광복 80주년을 맞은 지난해 8월 13일 조국을 떠난 지 120년 만에 유해봉환된 이후 오는 17일 순국선열의 날을 맞아 고국에서 두 번째 추모제를 맞는 우운 문양목 지사(1869년 6월 7일~1940년 12월 25일)는 통한의 삶을 살다 조국의 광복을 앞둔 1940년 12월 25일 크리스마스 새벽에 눈을 감았다.문 지사는 태안군 남면 몽산리 출신으로 미국으로 건너가 대한인국민회의 전신이었던 대동보국회를 설립(1906년) 했고, 1907년 10월에는 대동공보사 발행인을 맡아 한인사회의 국권회복 운동을 주도했다. 또한, 스티븐스의 친일 발언 등에 대항하는 한편 스티븐스를 저격한 장인환·전명운 의사 재판후원회를 결성해 지원에 앞장섰으며, 대한인국민회 총회장을 맡아 군인양성운동을 전개하는 등 일생을 독립운동에 헌신했다.