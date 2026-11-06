부서진 채 배송된 키링, 당장 환불 신청하려다 떠오른 기억

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"혹시 쿠팡 주문하셨어요?"

"그 사람이 잘 먹었으면 됐어요"

"깨지기 쉬운 물건이니 던지지 말아 주세요."

덧붙이는 글 | 감사합니다 ❤️

최근 기말고사가 끝난 학생들에게 선물할 키링을 주문했습니다. 작은 플라스틱 장식품이었습니다. 그런데 배송된 물건을 확인해 보니 몇 개가 깨져 있었습니다. 학생들에게 줄 선물이었으니 그대로 사용할 수도 없었습니다.당장 교환이나 환불을 신청하려고 했습니다. 돈을 내고 주문한 물건이 파손된 채 도착했으니 당연한 권리였습니다. 신청 절차도 어렵지 않았습니다. 몇 번만 화면을 누르면 되는 일이었습니다.그런데 손가락이 멈췄습니다. 깨진 키링을 보고 있으니 오래전 음식 배달을 하던 시절의 일이 떠올랐습니다. 그때 저는 누군가의 음식을 엉뚱한 사람에게 건네주었습니다. 그리고 그 실수를 알게 된 뒤에도 끝내 화를 내지 않았던 한 할머니가 있었습니다.한동안 부업으로 음식 배달을 했습니다. 중고 오토바이 한 대를 마련해 틈나는 대로 배달에 나섰습니다. 배달을 시작하기 전에는 주소만 정확히 확인하면 음식을 전달하는 데 큰 어려움이 없을 줄 알았습니다. 하지만 막상 일을 해보니 지도에 표시된 목적지까지 가는 것과 주문자의 집을 정확하게 찾아내는 것은 전혀 다른 문제였습니다.특히 단독주택이 다닥다닥 붙어 있는 오래된 동네가 그랬습니다. 골목은 구불구불했고, 집들은 서로 비슷하게 생겼습니다. 주소를 확인해도 어느 건물이 맞는지 헷갈릴 때가 있었습니다. 오토바이가 들어가기 어려운 골목에서는 적당한 곳에 세워두고 걸어서 찾아가야 했습니다.문제가 생긴 날도 그런 동네였습니다.주소를 따라 도착했지만 어느 집인지 쉽게 구별할 수 없었습니다. 오토바이를 세워두고 골목 이쪽저쪽을 뛰어다녔습니다. 주소를 다시 확인하고 주변 건물을 살펴봐도 확신이 서지 않았습니다. 결국 주문자에게 전화를 걸었습니다. 하지만 받지 않았습니다. 시간은 흘러가고 다음 배달도 해야 했습니다. 음식을 들고 주변을 두리번거리는데 건물 밖에 한 아저씨가 서 있었습니다.아저씨는 그렇다고 했습니다. 혹시 몰라 반찬을 주문한 것이 맞냐고도 물었습니다. 그렇다고 했습니다. 두 가지를 확인했으니 주문자가 맞겠거니 생각했습니다. 음식을 건네고 다시 오토바이에 올라탔습니다. 그날도 평소처럼 다음 배달을 이어갔습니다. 그것이 잘못된 배달이었다는 사실은 한참 뒤에야 알았습니다.배달을 마친 지 약 세 시간이 지났을 때 불만이 접수됐습니다. 주문자가 음식을 받지 못했다는 내용이었습니다. 상담원에게 당시 상황을 설명했습니다. 주소를 찾기 어려웠고, 주문자에게 전화를 걸었지만 연결되지 않았으며, 근처에 있던 남자에게 주문 여부와 음식 종류까지 확인한 뒤 전달했다고 말했습니다. 그런데 상담원의 설명을 들어보니 제가 음식을 잘못 전달한 것 같았습니다.그 반찬은 한 할머니가 딸에게 보내려고 주문한 음식이었습니다. 딸은 음식을 받지 못했다고 했습니다.순간 머릿속이 복잡해졌습니다. 음식을 건네받은 아저씨는 누구였을까. 왜 주문한 것이 맞다고 했을까. 반찬이라는 말에도 그렇다고 대답한 이유는 무엇이었을까. 지금도 알 수 없는 일입니다. 제가 엉뚱한 사람에게 음식을 건넸다는 사실만 남았습니다. 배달원에게 오배송은 단순히 한 건의 배달료를 받지 못하는 문제로 끝나지 않을 수 있습니다. 당시 저는 배달료를 받지 못하고 음식값까지 부담해야 할지 모르는 상황이었습니다. 라이더 평가 점수가 깎일 가능성도 있었습니다.부업으로 시작한 일이었지만 그 부담이 작지는 않았습니다.그렇다고 제 잘못이 없어지는 것은 아니었습니다. 주소를 정확히 확인하지 못했고, 주문자 본인인지 확실하게 확인하지 않은 채 음식을 건넸으니까요. 일단 알겠다고 답했습니다. 이미 벌어진 일을 되돌릴 방법이 떠오르지 않았습니다. 오토바이를 타고 다음 배달을 이어갔습니다. 그러던 중 상담원에게 다시 전화가 왔습니다.이번에는 예상하지 못한 이야기를 들었습니다.상담원은 주문자인 할머니의 뜻을 전해주었습니다.할머니는 그곳이 언덕이고 집들이 많아 원래 찾아가기 어려운 동네라는 사정을 알고 계셨습니다. 배달원이 길을 찾느라 어려움을 겪었을 것이라고 이해해 주셨습니다.그러면서 엉뚱하게 음식을 받은 사람이 잘 먹었으면 좋겠다고 하셨습니다. 보상도 원하지 않는다고 했습니다.다만 다음부터는 같은 실수를 하지 말아 달라는 당부를 남기셨습니다.그 말을 듣고 한동안 마음이 복잡했습니다. 할머니는 딸에게 반찬을 보내려고 돈을 지불하셨습니다. 딸이 맛있게 먹기를 바라며 주문하셨을 텐데, 정작 반찬은 엉뚱한 사람에게 전달됐습니다. 화를 내거나 보상을 요구하셔도 이상할 것이 없는 상황이었습니다.그런데 할머니는 음식을 받지 못한 딸의 사정만큼이나 길을 헤맸을 배달원의 사정도 헤아려 주셨습니다.물론 실수를 그냥 넘어가신 것은 아니었습니다. 다시는 그런 일이 없도록 해달라고 분명히 말씀하셨습니다.저는 그 점이 오히려 더 오래 기억에 남았습니다.잘못을 잘못이라고 말하면서도 사람을 몰아세우지 않을 수 있다는 사실을 그날 배웠기 때문입니다. 개인적으로 연락을 드려 감사하다는 말씀을 전하고 싶었습니다. 하지만 회사 규정상 고객에게 따로 연락하기는 어려웠습니다. 결국 상담원에게 부탁했습니다. 할머니께 정말 감사하다는 말을 꼭 전해달라고요.그날 이후 배달할 때 주소를 확인하는 일에 더욱 신중해졌습니다. 누군가 맞다고 대답했다는 이유만으로 주문자라고 판단해서는 안 된다는 것도 알게 됐습니다.그리고 또 하나 달라진 것이 있었습니다. 제가 배달을 받는 사람이 되었을 때의 태도였습니다.다시 깨진 키링 이야기로 돌아가 봅니다. 학생들에게 선물하려고 주문한 물건이었습니다. 몇 개가 깨져 있었으니 교환이나 환불을 신청할 이유는 충분했습니다. 더구나 파손 원인이 어디에 있는지도 알 수 없었습니다. 판매자가 포장을 충분히 하지 않았을 수도 있고, 배송 과정에서 충격을 받았을 수도 있습니다. 어느 단계에서 문제가 생겼는지 확인하지 않은 채 특정 사람의 잘못이라고 단정할 수는 없었습니다. 그런데도 처음에는 그저 불량품을 받았다는 생각에 마음이 급해졌습니다.그러다 오래전 그 할머니의 말씀이 떠올랐습니다. 그때 할머니는 반찬을 받지 못했습니다. 돈을 내고 주문한 음식이 엉뚱한 사람에게 전달됐는데도 보상을 요구하지 않으셨습니다. 대신 다음부터는 실수하지 말아 달라고 하셨습니다. 저 역시 그날 누군가의 너그러움 덕분에 일을 계속할 수 있었습니다.물론 모든 잘못을 용서해야 한다는 뜻은 아닙니다. 정당한 교환이나 환불을 요구하는 것이 잘못도 아닙니다. 실수에는 책임이 따르고, 피해를 입은 사람에게는 보상받을 권리가 있습니다. 다만 이번에는 조금 다른 선택을 해보고 싶었습니다.깨진 키링에 대해 환불을 신청하는 대신 필요한 물건을 다시 주문했습니다. 그리고 배송 요청 사항에 메모를 남겼습니다.누가 잘못했는지 따지기보다 이번에는 물건이 무사히 도착할 수 있도록 부탁하는 쪽을 택한 것입니다.그 메모를 적으면서 문득 생각했습니다. 깨지기 쉬운 것은 플라스틱 장식품만이 아니라고요. 누군가는 하루 종일 골목을 헤매며 음식을 배달하고, 누군가는 주문받은 물건을 포장하며, 또 누군가는 그 물건이 도착하기를 기다립니다. 그 과정에서 실수는 생길 수 있습니다. 실수를 바로잡는 일도 필요하지만, 그 사람의 사정을 한 번쯤 생각해 보는 일 역시 필요합니다.그렇다고 실수를 이해하는 마음이 언제나 금전적인 손해를 감수하는 방식이어야 하는 것은 아닙니다. 정당한 보상을 받으면서도 상대를 함부로 대하지 않을 수 있습니다. 제가 할머니에게 배운 것은 손해를 참는 방법이 아니라, 잘못한 사람에게도 다시 제대로 할 기회를 줄 수 있다는 사실이었습니다.어느덧 한 해가 저물어 갑니다. 연말이라고 모든 사람이 여유로운 것은 아닙니다. 누군가는 밀린 일을 마무리하느라 바쁘고, 누군가는 조금이라도 더 벌기 위해 늦은 시간까지 일합니다. 서두르다 보면 실수도 생기기 마련입니다. 그럴 때마다 오래전 언덕 위 동네에서 반찬을 기다리셨을 할머니를 떠올립니다. 할머니는 제 얼굴도 모르셨을 것입니다. 저 역시 할머니를 직접 뵌 적이 없습니다. 상담원을 통해 전해 들은 말씀이 인연의 전부였습니다.하지만 그 짧은 말씀이 몇 년이 지난 뒤 제 행동을 바꾸었습니다.키링을 다시 주문하면서 남긴 메모는 배송하는 사람에게 보내는 부탁이었습니다. 그리고 어쩌면 저 자신에게도 필요한 말이었는지 모릅니다. '주의! 던지지 말아 주세요'라는 메모를 물건도, 사람의 마음도 함부로 다루지 말자는 뜻으로 오래 기억하고 싶습니다.