강화도 안에서 밥 짓고 밭 가는 사람의 기록이다. 영국에서 10년을 살며 스톤헨지와 솔즈베리의 유적을 순례하던 눈으로, 강화도를 바라본다. 위대한 유산이 생각보다 멀리 있지 않다는 것을 쓰려 한다.

큰사진보기 ▲강화풍물시장 순무순무가 쌓여있는 오일장의 풍경 ⓒ 최수안 관련사진보기

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큰사진보기 ▲순무김치강화에서 자란 순무로 담근 순무김치 ⓒ 최수안 관련사진보기

"쪄도 먹고, 구워도 먹고, 생으로도 먹고. 먹고 싶은 사람 마음이지."

큰사진보기 ▲루타바가(Rutabaga)강화 텃밭에서 수확한 서양 순무. 영국에서 맛보고 지금은 강화의 텃밭에서 키운다. ⓒ 최수안 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화풍물시장의 순무들모양, 크기, 색깔도 각기 다른 순무들로 가득하다. ⓒ 최수안 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

강화 오일장에 순무 모종이 나오기 시작할 때 가을이 왔고, 11월 이제 수확의 계절을 맞이했다. 지난 7일 시장에 쌓인 순무를 들여다보면 모양이 제각각이다. 동그란 것, 아래가 뾰족한 것, 길쭉하게 뻗은 것. 같은 순무라는 이름 아래 하나도 같은 얼굴이 없다.이맘때 장에 나와서 직접 작물을 파시는 농부님들은 대부분 순무를 들고 오신다. 생강 옆에도 땅콩 옆에도 강화 속노란 고구마 매대에도 순무가 있다. 한 섬에서 났어도 밭이 다르니 생김새도 맛도 조금씩 다른 순무들.이때만 볼 수 있는 노지 순무를 원 없이 보고 싶다면, 지금 강화 오일장에 가면 된다.강화순무의 역사를 찾아보다 영국 해군 교관의 흔적을 찾았다.농촌 진흥청이 발행한 <그린매거진>에 따르면, 19세기 말 강화의 해군 교육기관에 부임한 영국인 교관 콜웰은 본국에서 순무 종자를 가져와 심었다고 한다. 이 순무가 강화의 재래 순무와 오랜 시간 교잡하면서 오늘날의 강화 순무가 형성 되었다고 여겨진다. 영국과 강화에서 서양 순무를 직접 길러본 나로서는 재미있는 이야기다. 100여 년 전에도 누군가 이곳에 낯선 채소의 씨앗을 심었다니 말이다.강화에서 순무는 오랫동안 밥상에 올라온 음식이자 계절을 알리는 작물이다. 유럽에서는 순무를 삶고 굽고 으깨서 먹는다면, 강화에서는 주로 김치로 담근다. 새우젓이나 밴댕이젓 같은 젓갈과 고춧가루가 더해지면서 알싸한 순무는 강화 특유의 음식으로 변한다.순무로 가득한 강화 오일장을 걷다 보면 나는 자연스럽게 내가 키우는 순무를 떠올린다.북미에서 루타바가(Rutabaga)라 부르는 노란 뿌리채소는 잉글랜드로 건너가면 스위드(Swede)가 되고, 스코틀랜드에 가면 터닙(Turnip)이 된다. 그런데 잉글랜드에서 터닙이라 부르는 건 또 흰 순무로, 강화순무와 같은 집안이다. 같은 이름이 다른 채소를 가리키고, 같은 채소가 다른 이름을 단다. 이름을 바꿔 가며 세계를 여행하는 채소들은 땅과 날씨가 바뀌면 모습까지 달라진다.나는 지금도 강화의 텃밭에서 루타바가를 조금씩 기른다. 생으로 먹으면 아삭하고, 오븐에 구우면 단맛이 깊어진다. 겨울의 맛이다.강화순무는 알싸하고 아삭하다. 일반 무보다 수분이 적어 김치를 담글 때는 물을 조금 넣어야 한다는 것도 장터의 농부님께 배웠다. 오늘은 순무를 파시는 사장님들께 김치 담글 때 어떤 젓갈을 넣으시느냐고 여쭤보았다. 집집마다 뭔가 다른 비법이 있을까 궁금해서였다.새우젓과 멸치액젓을 섞어 쓰신다는 분도 계셨고, 강화 추젓을 쓰신다는 분도 계셨다. 추젓은 가을에 잡은 새우로 담근 젓갈인데, 전국 추젓의 대부분이 강화 앞바다에서 난다. 김치에 넣는 젓갈은 집집마다 다르다지만, 강화 사람들의 김치에는 결국 강화 바다가 들어가는 셈이다.순무를 구워 먹어도 괜찮으냐고 물으니 유쾌한 사장님이 시원하게 답하신다.순무는 문학에도 종종 나온다. 나는 얼마 전에 순무밭에 유령선이 내려앉는 이야기인 영국 작가 리처드 바럼 미들턴의 단편소설 <순무밭에 떨어진 유령선>(원제 The Ghost-ship)을 번역했다. 폭풍우에 휩쓸린 유령선 한 척이 바다가 아닌 영국 시골 마을의 순무밭에 내려앉는 기묘한 이야기다.그런데 여관 주인은 자기 밭에 내려앉은 유령선보다, 아내가 아끼는 순무가 짓뭉개질까 봐 더 걱정한다. 유령선이 떠난 뒤, 그 밭에서 난 순무에서 럼주 맛이 났다는 소문까지 등장한다. 바다를 떠돌던 유령선이 순무에까지 흔적을 남겼다.유령선이 순무밭에 떨어진다는 설정도 우습지만, 유령보다 순무를 걱정하는 농부의 모습이 더 재미있다. 밭에서 채소를 기르는 사람이라면 봄부터 정성을 쏟아 키운 순무에 대한 그 마음을 모르지 않을 것이다. 나도 그랬으니까.채소를 기르다 보면 책 속에서 만난 적이 있는 식물이 전과 다르게 보일 때가 있다. 이름만 알던 채소를 직접 심고, 자라는 모습을 지켜보고, 수확해 먹는 사이 그 식물에 대한 감각도 달라지니 바다 건너 먼 나라의 순무 이야기에 관심이 가는 것도 그 이유일 것이다.영국의 어느 순무밭에는 유령선이 내려앉고, 그림 형제의 동화에서는 커다란 순무 한 알이 왕에게 바치는 귀한 선물이 되고, 아일랜드에서는 속을 파낸 순무가 핼러윈 밤을 밝히는 잭오랜턴이 되기도 한다. 그리고 지금 강화 오일장 매대엔 가을마다 순무밭에서는 수확한 순무가 수북하게 쌓인다. 문학과 일상이 그리 멀지 않다고 느끼는 이런 순간들에서 나는 작은 웃음을 짓는다.오랫동안 순무김치를 먹지 않았다. 하지만 이번에는 순무 이야기를 한참 떠올리며 장터를 걷다가 미니 순무 세 단을 샀다. 김치가 될지 무엇이 될지는 잘 모르겠지만.