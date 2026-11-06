"HD현대삼호 20대 노동자 사망...책임자 처벌하라"

큰사진보기 ▲전국금속노동조합이 6일 전남광주 목포고용노동지청 앞에서 기자회견을 열고 HD현대삼호중공업에서 발생한 20대 노동자 사망사고에 대한 최고 경영 책임자 처벌과 작업 중지 명령을 촉구하고 있다. ⓒ 금속노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국금속노동조합이 6일 전남광주 목포고용노동지청 앞에서 기자회견을 열고 HD현대삼호중공업에서 발생한 20대 노동자 사망사고에 대한 최고 경영 책임자 처벌과 작업 중지 명령을 촉구하고 있다. ⓒ 금속노조 관련사진보기

전국금속노동조합이 HD현대삼호중공업에서 발생한 20대 노동자 사망사고에 대한 최고 경영 책임자 처벌과 작업 중지 명령을 촉구했다.금속노조는 6일 전남광주 목포고용노동지청 앞에서 기자회견을 열고 "HD현대삼호에서 올해만 2명, 3년간 노동자 4명이 목숨을 잃었다"며 "도대체 몇 명의 노동자가 더 죽어야 현장의 안전이 바뀌는 것인가"라고 비판했다.앞선 3일 HD현대삼호가 건조 중인 선박 내부 탱크에서 용접작업을 하던 사내하청업체 소속 28세 노동자가 숨진 채 발견됐다.노조는 "사고가 발생한 탱크는 공기 순환이 원활하지 않은 공간인데도 탱크 내부에 혼자 남아 있었고 가스 농도 측정기도 소지하지 못했다"며 "2인 1조 작업이 지켜지지 않았고 감시인이 제대로 배치돼 임무를 수행했는지도 의문"이라고 주장했다.이어 "조선업 호황 속에 HD현대삼호는 막대한 매출과 영업이익을 올리고 있지만 그 성과를 만들어 낸 노동자들의 생명과 안전은 제대로 지켜지고 있지 않다"며 "생산과 이윤보다 노동자의 생명과 안전이 우선돼야 한다"고 강조했다.고용노동부 목포지청의 대응도 규탄했다.노조는 "사고원인이 밝혀지지 않았다는 이유로 작업 중지 명령을 내리지 않고 있다"며 "사고원인 규명과 함께 동일·유사 작업에서 추가 재해가 발생하지 않도록 필요한 조처를 하는 것이 고용노동부의 책임"이라고 말했다.그러면서 ▲HD현대삼호 최고 경영 책임자와 법인 엄중 처벌 ▲신속한 중대 재해 수사 ▲즉각적인 작업 중지 명령 ▲현장 내 밀폐공간에 대한 작업 중지 범위 확대 ▲사고 조사와 2인 1조 작업 구성 재점검 등 재발 방지 대책 수립 ▲전 직원 특별 안전교육과 안전 점검 시행 등을 요구했다.노조는 "노동자는 죽기 위해 출근하는 것이 아니다. 노동자가 안전하고 건강하게 집으로 돌아가는 것은 가장 기본적인 권리"라며 "HD현대삼호와 고용노동부가 책임 있는 조치에 나서지 않는다면, 이달 9일부터 출퇴근 선전전을 비롯한 본격적인 투쟁에 나설 것"이라고 덧붙였다.