기아, 2029년까지 광주 미래차 3조 투자

큰사진보기 ▲6일 오토랜드 광주에서 전남대학교 이근배(왼쪽부터) 총장, 전남광주통합특별시 민형배 시장, 기아 송호성 사장, 광주과학기술원 임기철 총장이 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 기아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6일 기아 오토랜드 광주에서 기아 송호성(왼쪽) 사장과 전남광주통합특별시 민형배 시장이 관계자로부터 PV5 모바일 뱅크 설명을 듣고 있다. ⓒ 기아 관련사진보기

기아가 오는 2029년까지 오토랜드 광주를 중심으로 미래차 전환을 위해 약 3조 원 규모의 투자를 추진한다.전남광주 지역의 미래차 산업경쟁력을 강화하고, 목적기반모빌리티(PBV) 중심의 미래 모빌리티 생태계 조성에도 나선다.기아는 6일 오토랜드 광주에서 송호성 기아 대표이사 사장, 민형배 전남광주통합특별시장, 이근배 전남대 총장, 임기철 광주과학기술원(GIST) 총장 등이 참석한 가운데 'PBV 기반 미래 모빌리티 산업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.이들은 PBV를 활용한 미래 모빌리티 기술 실증과 사업화 협력을 통해 지역 미래차 산업의 성장 기반을 마련하는 데 뜻을 모았다.협약에 따라 ▲PBV 기반 수요응답형 교통(DRT) 전용 차량 개발 ▲자율주행 기술을 접목한 PBV 셔틀 서비스 실증 ▲교통약자의 이동 편의성 향상을 위한 PV5 WAV 기반 원격운전 기술 실증 ▲물류·여객 등 목적에 따라 차량 용도를 전환할 수 있는 이지스왑(Easy Swap) 기술 실증 등 다양한 분야에서 협력 방안을 모색한다.기후위기 대응과 재생에너지 확산을 위한 협력 방안을 마련하는 등 환경·에너지 분야에서도 힘을 모은다.기아는 이번 협약을 계기로 지역 내 PBV 산업 기반을 강화하고, 다양한 미래 모빌리티 서비스 개발과 확산을 통해 지역 미래차 산업의 새로운 성장 동력을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.기아는 또한 오는 2029년까지 오토랜드 광주를 중심으로 미래차 전환을 위한 약 3조 원 규모의 투자를 추진한다. 이를 통해 미래 혁신 제조기술 기반의 생산 체계를 구축하고, 자율주행 기술 실증 및 전동화 차량 생산을 확대해 나간다.전남광주통합특별시도 이번 투자와 업무협약을 바탕으로 지역 부품업체와 연계한 산업 생태계 구축에 힘쓰고, 전남광주를 글로벌 미래차 핵심 거점으로 육성하기 위한 지원사업을 지속 발굴·추진할 계획이다.기아 송호성 사장은 "이번 협약이 PBV 기반 미래 모빌리티 기술 개발과 상용화를 촉진하는 계기가 될 것"이라며 "기아는 미래차 생산체계 구축과 PBV 사업 확대를 통해 전남광주통합특별시가 대한민국을 대표하는 미래 모빌리티 산업 중심지로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.이에 대해 민형배 전남광주통합특별시장은 "전남광주가 40여년만의 통합 이후 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있다"며 "과감한 투자를 결정해 주신 기아에 깊이 감사드리며, 기아 오토랜드 광주가 글로벌시장 미래차 핵심 생산기지로 성장하도록 특별시도 힘껏 뒷받침하겠다"고 밝혔다.