미국, 쿠바 제재 확대... 정권 핵심 인사·중국계 군수기업 정조준

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미국 국무부가 5일(현지시간) 쿠바 정권의 석유 해운 네트워크와 정권 엘리트, 국영기업, 중국계 군수 지원 기업 등을 겨냥해 단체 8곳과 개인 2명을 추가 제재했다. 관련 선박 5척도 관련 선박 5척을 제재 대상 기업의 이해관계가 있는 자산으로 지정·식별했다.미 국무부는 이날 발표한 팩트시트를 통해 이번 조치가 쿠바 정권의 '악의적 활동'을 쿠바 내부와 미주 전역에서 종식시키기 위한 트럼프 행정부의 종합적인 대응이라고 밝혔다. 특히 이번 제재는 쿠바 국민이 아닌 정권과 이를 지원하는 세력을 대상으로 한다고 강조했다.마르코 루비오 미 국무장관은 이날 자신의 엑스(X) 계정에 올린 글에서 "미국은 우리 반구에서 체제 전복적인 공산주의 네트워크를 용납하지 않을 것"이라고 밝혔다. 이어 "마르크스주의 쿠바 정권은 국영기업과 합작투자, 역외 중개인으로 구성된 네트워크에 의존해 체제를 유지하고 있다"며 "외부 후원세력은 정권의 군대를 뒷받침하는 군사 장비를 공급해 미국 본토에 대한 지속적인 위협을 가능하게 한다"고 주장했다.루비오 장관은 "오늘 정권의 금융·해운 네트워크와 국영 수입·기술지원 단체, 정권 군대에 물자를 공급하는 중국 기반 업체 등과 관련된 단체 8곳과 개인 2명을 제재한다"고 밝혔다.이번 제재는 2026년 5월 1일 발효된 행정명령 제14404호에 따른 것이다. 이 명령은 쿠바 내 탄압, 미국 국가안보·외교정책에 대한 위협과 관련된 기준을 충족하는 외국인에 대한 제재를 허용한다.미 재무부도 이날 별도의 결정을 통해 쿠바 경제의 전자·제조·해양·기술 부문에서 활동하거나 활동한 외국인을 경제제재 대상으로 지정할 수 있도록 했다. <로이터통신>에 따르면 이번 조치는 해당 분야에 제재를 부과할 수 있는 법적 근거를 마련한 것으로, 쿠바와 거래하는 외국 기업·개인 가운데 미국 제재를 받을 수 있는 범위가 넓어진 셈이다.국무부는 쿠바의 지배 엘리트가 섬의 에너지와 해운 자원을 독점해 사익을 챙기는 동안 국민은 정전과 연료 부족, 경기 침체에 시달리고 있다고 비판했다. 또한 쿠바 정권이 역외 중개인 네트워크를 통해 이러한 체제를 유지하고 있다며, 쿠바산 원유와 석유제품을 운송하는 해운 네트워크 일부를 제재했다.개인 제재 대상에는 기예르모 파우스티노 로드리게스 로페스 카예하가 포함됐다. 국무부는 그가 쿠바와 해외를 오가는 석유제품 운송 해운사 네트워크의 일원으로, 쿠바 에너지 부문에서 활동했다고 밝혔다.기업으로는 쿠바 선적 원유 유조선을 관리하는 키프로스 기반 카로일 트랜스포트 마린(CAROIL), 유조선 '글로리아 C'의 등기상 소유주인 파나마 기반 텐타쿨 커머셜(TENTACOOL), 유조선 '에스페란사'의 등기상 소유주인 쿠바 기반 인터나시오날 마리티마 SA, 쿠바 선적 석유제품 유조선 2척을 관리·운항하는 쿠바 기반 페트로마르카(PETROMARCA) 등이 제재 명단에 올랐다.동결 자산으로 지정된 선박은 에스페란사(IMO 9289166), 글로리아 C(IMO 9540273), 마리아 크리스티나(IMO 9502453), 에밀리아(IMO 9242209), 루르데스(IMO 9259692) 등 5척이다.국무부는 쿠바 정권 인사와 그 가족들이 군 기업 집단인 GAESA와 연계된 불투명한 네트워크를 통해 경제적 통제권을 이용해 이익을 챙기고 있다고 주장했다.GAESA(Grupo de Administración Empresarial S.A.)는 쿠바 혁명군부가 운영하는 기업 집단으로, 관광·유통·금융·항만 등 쿠바 경제의 핵심 부문을 장악한 것으로 알려져 있다. 이에 따라 국무부는 이미 제재 대상에 오른 GAESA 회장 아니아 기예르마 라스트레스 모레라의 성인 딸인 아니 로드리게스 라스트레스도 제재 명단에 추가했다. 그는 미국의 제재를 받은 마리엘 컨테이너 터미널에서 상업이사를 지낸 것으로 알려졌다.국무부는 또 쿠바 정권이 기술 자원을 통제하고 그 수익을 국민이 아닌 국가로 귀속시키는 국영기업 네트워크에 의존하고 있다며 국영기업 2곳을 추가 제재했다. 대상 기업은 전자산업용 물자와 장비를 수입하는 쿠바일렉트로니카(CUBAELECTRONICA)와 상업·노동·홍보 활동을 통해 국가에 수익을 창출하는 테크노시메(TECNOSIME)다.쿠바 정권의 외부 후원세력도 제재 대상에 포함됐다. 국무부는 쿠바군 유지에 필요한 부품과 장비를 공급한 중국 기반 기업 2곳을 제재했다. 에 따르면 미국은 중국전자수출입공사(CEIEC)와 베이징 H&C 테크놀로지스가 쿠바 정부에 무기를 조달하고 감시·보안 장비를 판매했다고 주장하고 있다.CEIEC는 과거 베네수엘라 정부 지원 문제로 미국의 제재를 받은 데 이어, 이번에는 쿠바 군사 장비 공급과 관련해 추가 제재 대상에 올랐다. 미 재무부는 2020년 11월 니콜라스 마두로 당시 베네수엘라 정부의 인터넷 통제와 디지털 감시 활동을 지원했다는 이유로 CEIEC를 제재한 바 있다.국무부에 따르면 방위 전자·보안 시스템·건설 엔지니어링 서비스를 수출하는 중국 국영기업 CEIEC는 2026년 쿠바의 무기 조달 기업인 소시에다드 메르칸틸 두나 SA와 계약을 맺고 쿠바 혁명군부(MINFAR)의 군사 장비에 사용될 부품을 수출했다.중국전자과기그룹(CETC) 계열사로 감시·보안 장비를 판매하는 베이징 H&C 테크놀로지스 역시 같은 해 두나 SA와 함께 군사 장비를 쿠바에 수출한 것으로 전해졌다. 두나 SA는 앞서 지난 8월 6일 중국과 러시아산 군사 관련 장비의 쿠바 반입에 관여했다는 이유로 미국의 제재를 받은 바 있다. 은 최근 몇 달 사이 미국과 쿠바의 대립이 유엔과 소셜미디어를 통해 공개적으로 이어지면서 갈등이 더욱 고조됐다고 보도했다. 지난주 유엔 총회는 미국의 대쿠바 경제 금수조치를 비난하는 결의안을 34년 연속 채택했다. 다만 미국의 압박이 이어지는 가운데 일부 국가가 반대표를 던지거나 기권하는 등 표결에서 이견이 나타나기도 했다. 은 트럼프 대통령이 지난 1월 말 쿠바에 석유를 판매하거나 공급하는 국가에 관세를 부과하겠다고 경고한 이후 쿠바의 전력난이 더욱 심각해졌다고 지적했다. 노후한 전력망과 감소한 연료 비축량 등이 겹치면서 쿠바의 일부 지역에서는 하루 24시간을 넘는 정전이 발생하는 등 전력난이 심각해지고 있다.루비오 장관은 성명을 통해 "트럼프 행정부는 쿠바 정권이 섬의 자원을 군사 엘리트에게 흘려보내고, 정권 인사와 그 가족들이 불투명한 역외 네트워크를 통해 이익을 취하는 상황을 좌시하지 않을 것"이라고 밝혔다.이어 "쿠바가 적대적인 반미 세력의 글로벌 연합체가 미국과 그 이익을 위협하고, 첩보 활동을 벌이며, 음모를 꾸미는 거점 역할을 하는 것 역시 용납하지 않을 것"이라고 강조했다.이번 조치는 쿠바 정부와 군 연계 기업으로 흘러가는 자금줄을 차단하고 공산 정권에 대한 압박을 이어가려는 트럼프 행정부 노력의 연장선으로 풀이된다.