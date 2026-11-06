"국민은 수사-기소 분리 명했다"던 민주당의 자가당착

[取중眞담]은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲공소청 출범을 사흘 앞둔 29일 서울 서초구 대검찰청에서 작업자들이 맨홀 뚜껑에 새겨진 검찰 마크를 지우고 있다. 2026.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대한민국 국민은 개혁의 과제로 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 것을 저희에게 명하셨고, 우리는 그 결과 오늘 검찰청은 역사의 뒤안길로 사라지게 하고..."

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큰사진보기 ▲'조작기소 특검법' 국회 본회의 상정윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'이 5일 국회에서 열린 본회의에 상정되고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

지난 10월 2일 중대범죄수사청 개청식에서 서영교 국회 법제사법위원장이 한 축사 내용이다. 그의 말대로 더불어민주당은 수사-기소 분리를 시대적 소명이자 국민의 명령으로 받들었고, 형사소송법 등을 개정해 검사의 직접수사권을 완전히 폐지했다.그날 검찰청은 1948년 남조선과도정부법령 제213호(검찰청법)에 따라 개청한 이래 78년 만에 사라졌다. 강력한 수사권을 연상케 하는 칼과 방패 모양의 검찰 심벌마크는 폐기 처분됐고, 청사 내 맨홀 뚜껑에 있던 '검찰'이라는 글씨마저도 갈려 나갔다.그로부터 한 달 후 특검 파견 검사에게 수사권을 부여하는 조작기소 특검법안의 국회 통과가 눈앞이다. 특검법안에는 특검 파견 검사에 대해서는 형사소송법 개정안 시행 전 규정을 따른다는 부칙이 담겼다. 이를 두고 '자가당착'이자 '모순'이라는 지적이 나온다.민주당은 그동안 수사-기소 분리를 검찰개혁의 철칙으로 삼았다. 지난 6월 검사 보완수사권을 유지해야 한다는 의견이 나오자, 당시 정청래 민주당 대표는 최고위원회의에서 "보완수사권 전면 폐지는 너무나 당연하다. 말해서 뭐 하겠느냐"라고 일갈했다.그는 "검찰 개혁은 민주당 정부 개혁의 깃발이자 상징이다. 수사와 기소의 완전 분리는 민주당의 불가역적 당론이다. 또한 이재명 정부의 국정철학이자 국정 목표"라고 강조했다. "아직도 수사권의 미련을 못 버리고 있는 검찰이 있다면 꿈 깨십시오. 민주당은 반드시 수사, 기소 분리의 대원칙을 실현하겠다"고 했다.당시의 말을 뒤집어보면, 특검 파견 검사에게 수사권을 부여하는 것은 국민의 명령을 어기는 것이고, 이재명 정부의 국정철학과 국정 목표를 망가뜨리는 일이라는 지적이 가능하다. 이를 어떻게 설명할 수 있을까.과거 문재인 정부는 임기 초반 적폐청산 수사를 맡은 검찰을 밀어줬다. 윤석열을 서울중앙지방검찰청 검사장에 앉혔고, 서울중앙지검 특수부 검사 수를 크게 늘렸다. 검찰의 직접 수사가 더욱 강력해진 것이다. 문제는 '조국 사태'를 거치며 문재인 정부가 검찰개혁을 강조했다는 점이다.필요할 때 검찰 직접 수사권을 최대한 활용하더니 불리할 때 검찰개혁을 강조한다는 이중성에 대한 지적이 일었다. 국민에게 더 이로운 형사사법시스템을 만들겠다는 문재인 정부의 검찰개혁 의도를 의심하는 목소리도 나왔다. 결국 문재인 정부와 각을 세웠던 검찰총장(윤석열)이 대통령 자리에 올랐다.민주당은 조작기소 특검에서 검사들이 보유한 강력한 수사 능력이 활용되길 기대할 수 있다. 민주당 일각에서 보완수사권 존치 필요성 의견이 나왔음에도 끝내 검사들로부터 수사권을 모두 빼앗은 것은, 결론을 정해놓고 수사를 벌이는 확증 편향과 검찰권 남용을 예방하겠다는 이유가 컸다. 그런데 왜 특검만은 예외가 되어야 하는지 그 이유를 알기 어렵다.또한 특별검사 추천권은 민주당, 국민의힘, 조국혁신당이 가진다. 사건을 중립적으로 바라보는 인사가 아니라, 조작 수사·기소가 있었다고 예단하는 인사가 특별검사로 임명될 가능성을 배제할 수 없다. 사법작용은 공정해야할 뿐만 아니라, 공정하게 보이는 것도 중요하다. 특검 역시 예외일 수 없다.윤석열 검찰의 조작 수사 의혹에 대해 특검 수사가 필요하다는 의견에 동의하는 이들은 많다. 하지만 과거 자신의 말을 뒤집어 가며 특검법안을 밀어붙인다면, 어떤 의도를 가지고 있는 것 아니냐는 의구심이 커질 수밖에 없다. 진상 규명이라는 목적은 흐려지고 공정성 논란만 커질 수 있다.현재의 특검법안이 국회를 통과한 뒤 200일의 수사 끝에 조작 수사가 있었다는 결과가 나오더라도, 국민은 이를 온전히 신뢰할까. 서초동에선 법과 원칙, 순리에서 벗어나면 결국 그 대가를 치르는 경우가 많다.