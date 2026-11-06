올해로 26회, 의왕 지역 미술을 만나는 시간

큰사진보기 ▲(사)한국미술협회 의왕지부 정기전 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동행 작품과 공인숙 (사)한국미협 의왕지부장 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)한국미술협회 의왕지부 정기전 작품 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)한국미술협회 의왕지부 정기전 작품 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)한국미술협회 의왕지부 정기전 작품 ⓒ 안종복 관련사진보기

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경기도 의왕시 지역 미술의 깊이와 다채로움을 한눈에 만날 수 있는 자리가 마련됐다. (사)한국미술협회 의왕지부(지부장 공인숙)가 주최·주관하고 의왕시와 의왕시 평생학습관이 후원하는 '제26회 의왕미술협회전'이 오는 8일까지 의왕시 평생학습관 2층 갤러리에서 열린다.1999년 창립해 올해로 26회를 맞이한 의왕미술협회전은 의왕 지역 시각 예술을 대표하는 정기 전시회다. 전시장이 위치한 평생학습관 2층 갤러리에 들어서면, 흰 벽면을 따라 빽빽하게 늘어선 60여 점이 넘는 작품들이 방문객을 반긴다.자연 풍경을 정교하게 담아낸 수채화·유화부터 해바라기와 갈대밭, 모던한 추상화, 캔버스를 벗어나 변기 커버 등을 활용한 오브제 설치 작품까지 작가들의 개성과 고민이 엿보인다.이번 전시에는 의왕미술협회 소속 작가 68명이 참여했다. 전체 회원 80여 명 중 70%가 넘는 인원이 출품한 것으로, 역대 정기전 중 가장 많은 작가가 함께 만든 전시라고 한다.현장에서 만난 공인숙 (사)한국미술협회 의왕지부장은 "정기전은 1년 중 협회에서 가장 중요하고 의미가 깊은 전시"라며 "특정 주제에 묶이지 않고 작가들이 1년 동안 정성껏 준비한 최상의 작품을 자유롭게 선보일 수 있도록 기획했다"고 설명했다.이어 공 회장은 "보통 해마다 60명 안팎의 작가가 참여해 왔는데, 올해는 68명으로 가장 많은 회원들이 마음을 모아주셨다"면서 "정기전 외에도 9월 왕송호수 플래카드 아트전이나 갤러리 초대전 등 연간 3회 이상의 전시를 통해 의왕 시민들과 꾸준히 미술로 소통하고 있다"고 밝혔다.개막식은 지난 2일 오후 5시에 열렸으며, 전시는 오는 8일까지 누구나 무료로 관람할 수 있다. 갤러리를 채운 다채로운 빛깔의 작품들이 가을날 전시장을 찾는 시민들에게 울림과 휴식을 선사하고 있다.