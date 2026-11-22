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큰사진보기 ▲랜턴을 들고 질척한 자갈길을 살피는 도링턴.1897년 워드 록 초판에 실린 삽화. 그림: 스탠리 L. 우드·시드니 카우얼. (출처: 인터넷 아카이브) ⓒ 퍼블릭 도메인 관련사진보기

그는 세상에 안 가 본 곳이 없고, 모르는 사람이 없는 듯했다.

호러스 도링턴은 내가 지금까지 만나 본 사람들 가운데 가장 매력적인 인물이었다. 게다가 우리는 시가 취향까지 같았다.

- <사건 1. 제임스 리그비의 진술>에서

큰사진보기 ▲1897년 <윈저 매거진>에 실린 도링턴 연재 첫 면(출처: 인터넷 아카이브) ⓒ 퍼블릭 도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 미술품으로 가득한 서재에 선 아서 모리슨. 그가 모은 일본 회화는 훗날 대영박물관에 들어갔다. (출처: <북맨>, 위키미디어 공용) ⓒ 퍼블릭 도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲<어둠의 탐정 도링턴의 비밀 서류함>아서 모리슨 저 ⓒ 최수안 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 블로그에도 실립니다.

탐정 이야기라면 으레 결말을 짐작하고 읽게 된다. 탐정은 사건을 풀고, 범인은 잡히고, 세상은 다시 평화로운 일상으로 돌아온다. 그런데 만약 탐정이 범인이라면 어떨까?1888년 가을, 런던 이스트엔드의 화이트채플 살인 사건이 일어났다. 신문은 연일 사건을 대서특필했고, 범인을 자처하는 편지가 신문사에 날아들면서 '잭 더 리퍼'라는 이름이 퍼졌다. 범인은 끝내 잡히지 않았다.런던 사람들은 이 범죄 이야기에 빠져들었다. 경찰이 못 잡는 범인을 잡아 줄 누군가가 필요했던 것일까? 삽화를 곁들인 월간지들이 앞다투어 창간되었고, 한 달에 한 편씩 사건을 해결하는 탐정이 잡지의 얼굴이 되었다.<스트랜드 매거진>에는 런던 최고의 명탐정 셜록 홈스가 있었다. 홈스가 실린 달이면 잡지가 날개 돋친 듯 팔렸다. 그런데 1893년, 코난 도일은 라이헨바흐 폭포에서 셜록 홈스를 죽였다. 독자들은 항의했고 홈스의 이야기를 싣던 잡지에는 큰 구멍이 났다.이듬해 그 자리를 채운 탐정 중 한 명이 아서 모리슨의 마틴 휴잇이다. <렌턴 크로프트 도난 사건>으로 <스트랜드 매거진>에 등장한 그는 괴짜 천재가 아닌 성실한 사람이었고, 늘 쾌활하고 정직했다. 홈스만큼 유명세를 얻지는 못했지만, 홈스를 뒤따른 수많은 탐정 가운데 오래 살아남은 탐정이다.그런데 1897년, 같은 작가가 전혀 다른 탐정을 내놓는다. 겉으로는 평판 좋은 사설탐정인데, 의뢰인의 약점을 잡아 협박하고, 돈이 된다면 사기도 강도도 마다하지 않는 남자. 바로 <어둠의 탐정 도링턴의 비밀 서류함>(원제 The Dorrington Deed-Box)의 주인공, 호러스 도링턴이다.도링턴은 범인을 경찰에 넘기지 않는다. 범인의 약점을 쥐면 값을 매기고, 의뢰인의 일을 해결해 주는 척하면서 더 큰 몫을 챙긴다. 필요하다면 살인도 마다하지 않는다. 그래서 독자는 두 번 놀란다. 한 번은 수수께끼가 풀릴 때, 또 한 번은 그것을 푼 사람이 무엇을 하려는지 한 발 늦게 알게 될 때이다.소설은 도링턴에게 당할 뻔한 의뢰인 제임스 리그비의 이야기로 시작한다. 리그비가 우연히 도링턴의 은밀한 서류함을 손에 넣으면서 그동안 감춰졌던 사건들이 하나씩 드러난다. 경마, 보석, 자전거 회사의 주식 사기, 노인의 유산까지, 여섯 편의 이야기 속 런던은 안개 낀 낭만의 도시가 아니라 돈이 사람을 움직이는 도시다.호주에서 영국으로 가는 배 위에서, 제임스 리그비는 한 사설탐정에게 마음을 연다. 그리고 그 친절한 대화가 자신을 죽이려는 계획의 첫 걸음이었다는 것을 너무 늦게 알게 된다.독자는 첫 에피소드부터 도링턴이 어떤 사람인지 알고 이야기에 들어선다. 그런데도 사건이 시작되면 어느새 그의 눈으로 단서를 살피고 그의 계산을 따라간다. 번역하는 동안 나도 몇 번이나 설마 하며 놀라다가 다시 도링턴의 다음 수를 기다렸다.여섯 편의 이야기 중 가장 지금과 닮은 이야기는 자전거 회사 편이다. 1890년대 영국은 자전거 열풍에 휩싸여 있었다. 너도나도 자전거를 탔고, 자전거 회사 주식이 쏟아져 나왔다. 실체 없는 회사가 그럴듯한 광고로 투자자를 모으던 시절이다. 도링턴은 그 거품의 한가운데에 서 있다. 이름만 바꾸면 지금 경제면에 실려도 이상하지 않은 이야기다.작가 아서 모리슨의 이력도 흥미롭다. 모리슨은 1863년 런던 이스트엔드에서 태어났다. 아버지는 부두의 기관공이었고 그가 여덟 살 때 결핵으로 세상을 떠났다. 열여섯에 사환으로 일을 시작해 거의 독학으로 글을 썼다.런던 뒷골목을 누구보다 잘 아는 작가였다. 말년에는 일본 미술 수집가로 변신했고, 유언으로 개인 서류를 모두 태우게 했다. 뒷골목 탐정 이야기를 쓴 작가는 정작 자기 삶의 흔적은 남기지 않았다.도링턴은 책 한 권으로 끝났다. 후속작은 없었고, 그의 이름은 곧 잊혔다. 그를 다시 불러낸 건 70여 년 뒤의 텔레비전이었다. 1971년 영국 템스 텔레비전은 홈스와 같은 시대에 활약한 탐정들을 모아 드라마 <셜록 홈스의 경쟁자들>을 만들었고, 도링턴도 그 자리에 불려 나왔다. 정직한 탐정들 사이에서 그는 단연 눈에 띄었을 것이다.이 책은 내가 오래 아껴 둔 책이다. 좋아하는 책을 내 손으로 옮기는 일만큼 즐거운 일이 또 있을까. 번역을 시작한 이유는 그것으로 충분했다.소버린 금화와 기니가 오가는 내기, 핸섬캡(말 한 필이 끄는 이륜 마차)이 달리는 밤거리, 경마장의 배당. 이런 말들은 일부러 원래 이름 그대로 두고, 필요한 곳에만 짧은 풀이를 붙였다. 1897년 초판에 실린 스탠리 L. 우드와 시드니 카우얼의 펜화 삽화 열여섯 점도 그대로 실었다. 그림 속 도링턴은 언제나 단정한 양복 차림으로 여유롭게 웃고 있다.셜록 홈스를 좋아하는 독자라면, 그 반대편에 서 있던 탐정도 한 번 만나 보기를 권한다. 런던의 자욱한 안개 속에서 웃고 있는 쪽은 꼭 선한 사람만은 아닐 수도 있다.홈스의 세계에서 탐정은 틀어진 질서를 되돌리는 사람이다. 하지만 도링턴의 세계에서는 탐정도 그 질서를 이용하는 사람일 뿐이다. 질서를 지켜야 할 사람이 오히려 제 몫을 챙기는 이야기는 지금도 낯설지 않은 주제이다. 130년 가까이 전에 쓰인 이 소설이 오래된 이야기처럼 읽히지 않는 건 그래서일 것이다.