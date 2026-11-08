복지관에서 재탄생한 명함... 동료들에게도 소문 냈습니다

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필자는 점자의 날이 있다는 것도 모르고 살았다.
11월 4일은 한글 점자의 날이다. 점자는 손가락으로 더듬어 읽도록 만든 시각 장애인용 문자다. 한글 점자는 훈맹정음이라고도 불리는데, 이를 만든 송암 박두성 선생님은 '시각장애인의 세종대왕'으로 불리기도 한다. 한글 점자가 반포된 건 1926년 11월 4일이고 점자의 날은 이를 기념하는 것이다. 어느덧 100주년이 되었다.
책과 같은 인쇄물을 앞에 두고 잠시 눈을 감아보자. 시각적으로 정보를 받아들일 수 없다면 앞에 놓인 책이 얼마나 쓸모 없는 물건인지 깨닫게 될 것이다. 가히 송암 박두성 선생님을 시각장애인의 세종대왕이라 부를 만하다.
점자 명함을 만들다
점자명함을 받아본 적이 있는가? 일하면서 가끔 국회의원이나 지자체장을 만나 명함을 받으면 점자명함을 받곤 했다. 시각장애인을 배려했다는 점에서 마음이 따뜻해지곤 했다.
2년 전 장애인의 날 우연히 지하철역에서 점자 명함을 만드는 이벤트를 봤다(관련 기사 : 사람이 죽어도 안 바뀌는 제도
https://omn.kr/2b4mq). 일정 비용을 지불하면 이미 만들어진 명함에 점자를 각인하는 방식으로 점자명함을 만들 수 있다는 안내를 받기도 했다. 언젠가 점자 명함을 만들어봐야겠다고 다짐했다.
올해 회사를 이직하면서 다짐을 실행하기로 했다. 애초에 점자 명함을 만들면 좋겠지만 일반적인 회사에서는 시각적인 정보만 담은 명함을 제작한다. 이미 만들어진 명함이 많아서 일부만 점자명함으로 만들기로 했다. 2년 전 안내를 받았던 성북시각장애인복지관에 연락했다. 다행히도 여전히 점자명함을 만들 수 있다는 안내를 받았고 퇴근길에 명함을 맡겼다. 2~3일 후 점자명함을 수령할 수 있었다.
담당 직원 분의 배려로 점자 명함을 직접 만들어보는 체험도 할 수 있었다. 점자 명함기는 손바닥만 한 크기였다. 워낙 기계가 발달해서 부푼 기대감 때문이었을까. 명함을 자동으로 인식하여 점자가 입력되는 시스템일 줄 알았는데, 아니었다.
명함에 있는 정보를 사람이 수동으로 입력해야 했다. 시각적으로 알아볼 수 있도록 인쇄된 문자 정보를 점자 정보로 입력했다. 명함에 있는 모든 정보를 다 담을 수는 없었다. 직급, 이름, 회사, 휴대폰 번호와 같이 주요 정보를 담았다.
이후에는 명함을 한장씩 넣고 손잡이를 작동시키면 반자동식으로 명함이 기계로 들어갔다가 나온다. 그 과정에서 천공이 되면서 명함에 점자 정보가 각인된다.
나의 첫 점자 명함을 마주한 순간이었다. 사회생활 10년 만에 점자 명함을 처음 만들어봤다. 내가 다녔던 회사만 그랬던 걸까? 아마도 대다수가 다니는 일반적인 직장은 점자 명함을 만들 일이 거의 없지 않을까 싶다.
좋은 일은 널리 널리 알려야 하는 법. 회사 동료들에게 점자 명함 만드는 법을 소개하기도 하고 회사에 이미 만들어진 명함에 점자를 각인하는 걸 제안하기도 했다. 보다 많은 이들이 점자 명함을 만들었으면 좋겠다. 필자처럼 개인이 점자 명함을 만드는 것도 좋겠지만 회사 차원에서 애초에 처음부터 점자 명함으로 만드는 문화가 안착되면 더욱 좋지 않을까?
눈을 감고 명함을 만져본다. 오돌토돌한 촉감이다. 그 이상, 그 이하도 아니었다. 하지만 점자를 정보로 받아들이는 시각장애인에게는 천지 차이 아니겠는가. 점자가 없는 명함은 쓸모 없는 명함일테고 점자가 있는 명함은 나를 소개할 수 있는 명함이 될 테다.
시각장애인에게 점자 정보가 없다면
점자 각인이 필요한 건 명함뿐만이 아니다. 시각장애인을 위한 책도 점자로 각인된다. 건축 현장에서 일하던 당시에 장애인 편의시설 설치 업무를 전담한 적이 있다. 경사로 핸드레일과 장애인 화장실 등에 점자 정보를 부착했던 기억이 있다. 점자 정보가 없다면 시각장애인은 세상과 단절된 삶을 살 수밖에 없다는 사실을 이때 처음 깨달았던 것 같다. 아마도 점자 명함을 만들어야겠다는 생각은 갑자기 떠오른 생각은 아닌 것 같다.
걸을 때도 마찬가지다. 보행로에는 노란색 점자 블록이 설치되어 있다. 우리에겐 중요한 정보나 시설물은 아니지만 시각장애인에게는 보행 안전과 직결된 시설물이다. 노란색 점자블록이 있는 위치에 자전거나 오토바이, 자동차가 주차되어서는 안되는 이유다. 겨울철 보행로가 얼어서 안 되는 이유이기도 하다.
점자 정보가 없다면 일상이 불편할 뿐만 아니라 불가능하기까지 하다. 대다수 음식점에서 시각장애인 스스로 주문하기도 어려운 실정이다. 누군가의 도움이 필요할 수밖에 없다.
배려에서 권리로
점자의 날을 계기로 새롭게 알게 된 의외의 사실도 있다. 2023년 장애인실태조사에 따르면 점자 해독이 가능한 비율은 13.7%, 점자를 배우는 중인 비율은 2.6%에 불과하다. 시각장애인이라고 해서 점자 해독이 전부 가능한 건 아니었다. 사회에서 점자 정보를 필수적으로 제공하는 것도 중요하지만, 점자 교육을 위한 인력 및 인프라 지원도 시급한 것이다.
영국 장애인 인권 단체인 UPIAS(Union of the Physically Impaired Against Segregation)는 1975년 "장애인을 장애인으로 만드는 것은 사회다"라고 선언했다. 점자 명함을 만들면서 생각했다. 어쩌면 우리 사회는 시각장애인의 읽고 쓸 권리를 '배려'라는 영역에 가두고 있는 건 아닐까?
51년이 흐름 지금도 여전히 우리는 장애인을 장애인으로 만드는 사회에 살고 있다. 더 많은 개인이 '배려'하는 사회가 되기보다는 제도적으로 시각장애인의 '권리'를 보장하는 사회로 나아가길 간절히 바란다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 brunch.co.kr/@rulerstic에도 실립니다.