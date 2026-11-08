복지관에서 재탄생한 명함... 동료들에게도 소문 냈습니다

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큰사진보기 ▲2024 장애인의 날 주간 성북시각장애인복지관에서 실시한 점자 명함 만들기 이벤트 ⓒ 이현우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲점자 명함 기계 ⓒ 이현우 관련사진보기

큰사진보기 ▲제작한 점자명함이다. 점자명함은 천공 방식으로 제작된다. ⓒ 이현우 관련사진보기

큰사진보기 ▲겨울철 빙판이 된 보행로와 점자블록 ⓒ 이현우 관련사진보기

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