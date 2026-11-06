코스피 급락에 놀란 여당 "우리 경제 체력 문제 아니다"

큰사진보기 ▲6일 코스피가 8% 넘게 급락해 장중 5,000선이 무너졌다. 지수는 전장보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5,263.26으로 개장한 뒤 낙폭을 확대해 9시 3분 기준 전 거래일 대비 471.89포인트(8.76%) 하락한 4,911.91까지 떨어지며 매매가 일시적으로 중단되는 서킷브레이커가 발동했다. 사진은 이날 서울 여의도 한국거래소 화면에 표시된 코스피. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 예산정책협의회'에 참석해 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

밤사이 미국 나스닥 폭락의 영향으로 6일 한국 증시가 한때 5000선이 붕괴할 정도로 급락한 가운데, 정치권이 주가 문제에 촉각을 곤두세우고 있다.여당인 더불어민주당은 "지금의 충격은 우리 경제 '체력'의 문제가 아니다"라며 증시 안정과 투자자 보호에 나서겠다고 했다. 반면 국민의힘 등 보수 야권은 정부 책임을 따지면서, 반도체 초과 세수에 기반한 미래대응기금을 백지화해야 한다고 요구했다.김민석 민주당 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 모두발언을 통해 "미국 중간선거 즈음해 한국 증시의 변동성이 커지면서 개인 투자자들의 불안이 높아지고 있다"며 "인위적 부양은 안 되지만, 국민의 다수가 참여하고 있는 증권 시장이 불안하고 변동성이 크면 금융 시장의 기반이 약해질 우려가 있다"고 했다.이어 "정부와 금융 당국은 시장 상황을 면밀히 점검하고, 필요하다면 신속하고 과감한 시장 안정 조치에 나서야 한다"며 "민주당도 정부와 긴밀히 협력해 금융 시장 안정과 투자자 보호에 모든 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.이주희 더불어민주당 원내대변인은 서면브리핑을 내고 "미국 중간선거 이후 AI 규제 우려가 세계 증시를 흔들었다"며 "다만 지금의 충격은 우리 경제 '체력'의 문제가 아니다"라고 강조했다.그는 "9월 경상수지 흑자는 614억 6000만 달러로 월간 사상 처음 600억 달러를 넘었다. 연간 수출 1조 달러 돌파도 이달로 다가왔다"면서 "경제부총리는 AI 투자가 이어질 것이라는 전문가 전망을 전하며 우리 경제의 펀더멘털이 그 어느 때보다 견고하다는 점을 분명히 확인했다"고 강조했다. "설사 미국의 일부 제도 변경이 있다 해도 대한민국은 파고를 넘길 수 있는 충분한 체력과 역량이 있다"는 뜻이다.그러면서 "정부는 이미 빠르게 움직이고 있다. 이재명 대통령도 증시 정상화를 위한 정책 과제를 점검하며 필요한 조치를 예고했다"면서 "원칙은 분명하다. 인위적 부양이 아니라 시장 안정"이라고 강조했다.이 원내대변인은 "위기 앞에 여야가 따로 있을 수 없다"며 "국민의힘도 대한민국의 야당이라면 '정부 탓'보다 해법 마련에 힘을 보태야 한다"고 요구했다. 또 "당정이 원팀으로 증시 안정에 최선을 다하고 투자자 보호에 빈틈을 남기지 않겠다"며 "국회는 필요한 입법과 예산으로 정부 대책을 강력하게 뒷받침하겠다"고 약속했다.반면 장동혁 국민의힘 대표는 이날 <매일신문> 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛'에 출연해 "미국 중간선거 결과의 영향도 있겠지만 여러 가지 변동성이 있음에도 불구하고 주식시장에 정부가 무리하게 개입해 온 결과"고 비판했다.그는 "중간선거 결과 등에 대한 대비가 있었어야 하는데 부족했다"며 "반도체 호황 때문에 주식시장이 어느 정도 상승했던 것도 있는데 그것이 직격탄을 맞으면서 지금 주식이 하락하고 있다"고 진단했다.그러면서 화살을 미래대응기금으로 돌렸다. 장 대표는 "정부는 반도체 호황 때문에 일시 세수가 늘어나니까 104조 넘게 쌈짓돈을 만들었다. 그게 미래대응기금 아닌가"라며 "결국 미래 투자 명목으로 주식시장에 그 돈(기금)을 밀어 넣고 결국은 주식시장의 불안정성·불확실성만 키울 거라고 생각한다"고 주장했다.무소속 한동훈 의원도 페이스북에 "코스피 5000은 이재명 정부가 국정 과제로 내건 숫자"라며 "찍고 나서 지키지 못한 숫자는 이르지 못한 숫자보다 나쁘다. 국민의 피눈물이 담겼기 때문"이라고 적었다.한 의원은 "삼전닉스에 몰빵한 국민연금, 지금 어떤 상황인지 대통령이 직접 밝히라"며 "국민 노후를 담보로 투기판을 벌인 대가를 지금 보고 있다"고 지적했다.이날 코스피는 미국 인공지능(AI)·반도체주 폭락 여파로 개장 직후 8% 넘게 급락해 한때 5000선이 뚫렸다. 코스피가 5000선 아래로 내려간 건 지난 1월 이후 약 10개월 만이다.