"이장은 행정 말단" 발언 최성미 태안군의원, 윤리특위 회부

큰사진보기 ▲제10대 태안군의회 첫 윤리특위 가동태안군의회는 6일 제325회 임시회를 열어 이장 폄하 발언을 해 물의를 일으킨 최성미 의원을 윤리특별위원회에 회부했다. 사진 맨 왼쪽 의원 자리 맨 앞쪽에 최 의원이 출석해 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

"이장은 행정 말단"이라고 발언해 이장단의 반발을 산 태안군의회 최성미 비례대표 의원이 사과 기자회견을 열었다. 하지만 태안군이장단협의회는 "진정성이 결여된 사과로 품위 유지 의무를 위반했다"며 태안군의회에 징계요구서를 제출했다. 군의회는 6일 제325회 임시회를 열어 최 의원을 윤리특별위원회(위원장 김주성)에 회부했다. 이르면 이달 중 최 의원에 대한 징계 수위가 결정될 전망이다.의원의 의무를 정하고 있는 지방자치법 제44조에서는 ①항에서 '지방의회의원은 공공의 이익을 우선하여 양심에 따라 그 직무를 성실히 수행하여야 한다'고 정하고, ②항에서는 '지방의회의원은 청렴의 의무를 지며, 지방의회의원으로서의 품위를 유지하여야 한다'고 규정하고 있다.189개리 마을대표인 태안군이장단협의회로부터 징계요구서를 접수한 태안군의회는 6일 본회의장에서 임시회를 열고 최 의원을 윤리특위에 회부키로 의결했다. 이날 임시회에는 윤리특위 회부 당사자인 최성미 의원도 참석했다.태안군의원의 징계와 관련해 규정하고 있는 태안군의회 회의규칙 제82조에서는 의장은 징계대상의원이 있을 때에는 이를 본회의에 보고하고 윤리특별위원회에 회부한다고 정하고 있다. 그리고 지방자치법 제98조는 '지방의회는 지방의회의원이 이 법이나 자치법규에 위배되는 행위를 하면 윤리특별위원회의 심사를 거쳐 의결로써 징계할 수 있다'고 징계의 사유를 규정하고 있다.이날 임시회에서 김영인 의장은 "지난 10월 30일 최성미 의원에 대한 징계요구서가 접수됨에 따라 지방자치법과 태안군의회 회의규칙에 따라 해당 징계요구서를 윤리특별위원회에 회부하도록 하겠다"고 밝히면서 "윤리특위에서는 관련 절차에 따라 심사를 해 주시고 심사결과를 본회의에 보고해 주기 바란다"며 임시회를 마무리 했다.이날 윤리특위에 회부된 최 의원은 지난 9월 10대 군의회의 첫 행정사무감사 자리에서 마을 이장들을 "행정의 말단 공무원"으로 표현하는가 하면 행감 직후 태안군이장단협의회의 강력한 항의가 잇따르자 사과문을 발표했다. 하지만 "진정성 없는 사과"라며 사태는 더욱 확산됐다. 김영인 의장까지 나서 사과했지만 이장들은 최성미 의원의 징계를 촉구하는 징계요구서를 제출했다. 지난달 30일에는 태안읍을 제외한 7개 읍면 이장단이 징계요구서를 제출한 데 이어 지난 5일에는 태안읍이장단협의회가 군의회에 징계요구서를 제출했다.권춘식 태안읍이장단협의회장은 윤리특위가 열린 6일 기자와의 통화에서 "태안읍이장단도 기존에 (징계건의서를) 제출한 태안군이장단협의회와 같은 내용으로 5일 징계요구서를 제출했다"고 밝혔다.본회의장에서 윤리특위 회부를 결정한 윤리특위 위원들은 곧바로 특별위원회실로 자리를 이동해 윤리심사자문위원회에 자문 요청의 건을 상정해 통과시켰다.김주성 윤리특위 위원장은 "태안군의회 윤리특별위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 제7조는 윤리특위의 징계 심사에 앞서 윤리심사자문위원회의 의견을 들어야 한다고 규정하고 있다"면서 "윤리심사자문위원회로부터 자문 결과가 접수되면 별도 공지하겠다"며 산회했다.'윤리심사자문위원회'는 의원의 윤리강령과 윤리실천규범 준수 여부 및 징계에 관한 윤리특별위원회의 자문에 응하기 위한 자문기구로, 현재 교육자 출신 등 5명의 민간전문가로 구성돼 있다.