히메지성에서 히메지역까지, 130여 년의 시간

큰사진보기 ▲히메지역1888년 산요 본선 히메지역으로 영업을 시작한 히메지역은 이제는 반탄선, 기신선, 그리고 신칸센까지 지나는 대규모 환승역으로 변모했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲히메지역 앞 오테마에도리히메이지역을 나서면 역에서 히메지성까지 직선으로 뻗은 오테마에도리가 나타난다. 멀리 북쪽 끝에 히메지성이 한 마리 백로처럼 앉아 있는 모습이 보인다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲히메지성일본 최초 세계문화유산으로 등재된 히메지성은 흰 외벽과 아름다운 지붕선을 지녀 백로성이라는 애칭을 얻었다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲히메지 시가지히메지성에서 바라본 히메지 시가지. 층고와 색채를 히메지성에 맞춰 운용하는 도시경관조례에 따라 히메지성보다 높은 건물은 찾아보기 어렵고 도시 전체적인 색채도 밝다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲백간회랑히메지성에서 서쪽 망루를 따라 이어지는 300m 길이 햐켄로카, 즉 백간회랑은 특히 인상적이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

산요 본선의 중간 기착지 히메지역(姫路駅)에 내렸다. 고베역에서 히메지역까지는 58km, 38분 거리다. 히메지는 산요 철도가 서쪽으로 뻗어가던 메이지 시기 중요한 거점이었다. 히메지역은 1888년 12월 영업을 시작했다. 오늘날 히메지역은 산요 신칸센과 산요 본선(JR 고베선), 반탄선(播但線), 기신선(姫新線)이 만나는 대규모 환승역으로 변모했다. 인접한 산요 전철 히메지역과도 연결돼 교통 허브로 자리 잡았다. 관광객은 물론이고 히로시마 등 서일본 도시를 오가는 이들에게 히메지역은 주요 관문이다.히메지역에는 세 가지 역사가 응축돼 있다. 메이지 시대 산요 철도의 서진과 철도 거점, 성곽도시에서 산업·상업도시로 전환, 그리고 광역 교통망을 기반으로 한 지역 중심도시로의 성장이다. 산요 본선은 히메지에 들어선 최초 철도다. 도시 발전과 산요 철도는 떼어놓을 수 없다.히메지역을 나섰다. 북쪽으로 곧게 뻗은 대로 끝에 자리한 히메지성이 반겼다. 역에서 성까지는 2km 남짓. 오테마에도리(大手前通り)로 불리는 도로를 따라 히메지성까지 걸었다. 흰 성벽으로 둘러싸인 히메지성은 백로성이라는 별칭에 걸맞게 눈부셨다. 철도역과 세계유산이 한눈에 들어오는 드문 풍광이다.철도가 들어서기 전 히메지 중심은 단연 히메지성이었다. 1580년 도요토미 히데요시는 히메지를 거점으로 삼았고, 에도 시대 때는 지금과 같은 웅장한 모습을 갖췄다. 자연스럽게 성 주변으로 무사와 상인, 장인들이 몰려와 성하마을이 됐다. 당시는 성 주변이 중심이었다. 1888년 산요 본선이 개통하면서 도시 공간은 재편됐다.히메지역 주변으로 중심추가 옮겨왔다. 역 일대는 상업·업무지구로 빠르게 전환됐다. 역에서 내린 사람들은 오테마에도리를 따라 성으로 향했고 관광객과 지역민들은 역 주변으로 모였다. 역 앞은 여관과 음식점, 상점, 업무시설이 집중되면서 역세권을 형성했다. 지금도 히메지역 주변은 최대 상권이다. 이름난 호텔 체인은 물론이고 먹자골목도 잘 형성돼 있다.산요 본선 건설 당시 철로와 역을 어디에 놓을지는 현안이었다. 기준점은 히메지성이었다. 성곽을 보존하기 위해 성에서 떨어진 남쪽에 철로를 깔고 역을 설치했다. 당연한 결정이었다.철도가 들어선 뒤 가장 큰 변화는 남쪽에서 두드러졌다. 이 일대는 공업화가 빠르게 진전됐다. 철강과 화학을 비롯한 중공업이 집중됐다. 특히 히로하타(広畑)에는 일본제철이 들어섰다. 1939년부터 쇳물을 뽑아냈다. 철강은 어느 시대든 산업의 쌀이다. 철강 산업을 발판으로 히메지는 공업도시로 발전했다. 히메지 항도 확대됐다. 항만과 공업지대, 소비시장 사이에서 철도는 혈관 역할을 했다. 철도가 없었다면 히메지 발전을 더뎠을 것이다. 세계유산 도시와 산업도시는 잘 어울리지 않지만 이렇게 철로도 연결된다.히메지성 이야기를 좀 더 해보자. 두 번째 방문임에도 설렘과 감동은 여전했다. 성은 1993년 나라 호류지와 함께 일본 최초 세계유산으로 등재됐다. 흰 회벽과 우아한 지붕을 보기 위해 매년 많은 이들이 찾는다. 메이지 시대 폐성령과 전쟁 중에도 온전히 보존됐다는 게 기적이다. 히메지성은 오사카성이나 구마모토성과 달리 위압적이지 않다. 곱게 쪽진 단아한 여인을 닮았다. 지상 5층 규모 천수각은 시내 어디서든 보인다. 히메지성보다 높은 건물은 찾아보기 어렵고 시가지는 밝다. 층고와 색채를 히메지성에 맞춰 도시경관조례를 운용한 결과다. 서쪽 망루를 따라 길게 이어지는 햐켄로카(百間廊下), 즉 백간회랑은 특히 인상적이다. 긴 복도를 걸으며 히메지성에 얽힌 이야기를 떠올리기에 좋다.산요 본선이 바꾼 것은 히메지만이 아니다. 철도는 히메지를 주변 고베, 오사카와 연결했다. 히메지에서 생산한 농산물과 공산품은 더 큰 소비시장으로 빠르게 이동했다. 외부 상품과 기술, 자본 역시 철도를 타고 들어왔다. 사람들 이동 범위도 달라졌다. 주민들은 기차를 타고 인근 지역과 대도시로 쉽게 움직였다. 히메지는 이렇게 철도망에 힘입어 행정·상업 중심지에다 서일본 교통망의 거점으로서 변화했다.물론 부작용도 뒤따랐다. 한동안 철도는 도시를 가르는 애물단지였다. 지상 선로와 건널목은 히메지를 남과 북으로 단절했고, 이동을 가로막았다. 히메지시는 역 주변 화물시설과 차량기지를 외곽으로 이전하고 선로를 고가화했다. 2006년 산요 본선, 2008년 기신선과 반탄선 고가화를 마무리함으로써 도시는 다시 연결됐다. 역 주변 땅도 토지구획정리 방식으로 개발했다. 고가화는 단절된 도시를 복원했고 토지개발은 역세권을 견인했다.개항과 국제무역을 통해 성장한 고베와 달리 히메지는 성곽도시로서 정체성을 유지하면서 발전했다. 두 곳에서 철도는 핵심 동력이었다. 산요 본선은 히메지성 남쪽에 새로운 관문을 열었고, 역 주변을 상업과 업무 중심지로 재편했다. 또 항만과 공장을 연결하며 외연을 넓혔다. 히메지성 천수각에 올라 히메지역을 응시했다. 그 사이에 놓인 130여 년 시간이 한눈에 들어왔다.국가유산청 국가유산위원 임병식