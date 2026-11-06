세계기록유산 '한글 조리서' 지키는 종부가 '흑백요리사'에 음식을 낸다면?

큰사진보기 ▲조귀분 석계종택 종부(자료사진). ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"아이고, 다행입니다."

큰사진보기 ▲경북도청에서 공개된 최초의 한글조리서 음식디미방의 저자이자 '여중군자(女中君子)'란 별칭으로 알려진 장계향(1598∼1680) 선생의 표준영정. ⓒ 경상북도 관련사진보기

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"저도 시집올 땐 그런 고서가 있는 줄 몰랐는데, 1999년 11월쯤 장계향 할머니께서 문화관광부 '문화 인물'로 등재되더니 2000년 1월부터 매스컴에서 우리 집에 음식을 하자고 연락이 오는 거라. <음식디미방>은 한글 조리서이지만 고어책이라 그걸 보고 음식 하기가 어렵거든요.

그러다 백두현 경북대 국어국문과 교수님과 제자들이 <음식디미방>을 현대어로 해석한 책을 냈어요. 그걸 보고 제가 레시피를 만들었고, 음식 배우러 오는 분들한테 그날그날 레시피를 보여드리며 가르치고 있어요."

큰사진보기 ▲조선시대 양반가 닭요리 ‘수증계’ ⓒ 조귀분 제공 관련사진보기

"닭고기 살코기를 찢어 접시 가운데에 놓고, 그 주변으로 알토란을 사람 수에 맞춰 놓아요. 닭고기 위엔 오이, 미나리, 쪽파나 부추, 이렇게 초록색 나물을 놓고요. 중간중간 노란색 계란지단과 흰색 지단을 놓아요. 그리고 그 위에 다진 생강을 뿌려요. 그러면 꽃이 핀 것처럼 컬러풀해요. 젓가락으로 섞어 앞접시에 나눠 드시면 모양새도 있고 기품이 있어요."

"당면은 우리나라가 당나라와 수교하면서 들어온 당나라의 면인데요. 전통 잡채엔 이름 그대로 여러 가지 채소를 넣습니다. 기름기 적은 고기를 채 썰어 볶고, 도라지·고사리·오이·미나리·쪽파·숙주나물 등이 들어가요. 특이한 건 '동아'라는 채소를 데쳐 핑크색 맨드마리 꽃물을 들입니다. 아는 분들은 손님 오실 때 메인 요리로 올린답니다.

대부분 셰프님들은 한식 퓨전화에 신경을 많이 쓰는데, 전통 방식은 지금 많이 부족하거든요. 저한테 요리를 배운 사람들이 많이 있지만 다양하게 다 배우진 못했잖아요. 누군가 이걸 다음 세대로 이어서 알릴 수 있으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록에 최종 등재된 <음식디미방> ⓒ 국가유산청 제공 관련사진보기

유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록(아·태목록)에 등재된 조선시대 고조리서 <음식디미방> 전수자 조귀분 선생이 6일 <오마이뉴스>에 밝힌 소감이다. 조 선생은 경북 재령 이씨 석계 이시명 13대 종부이자 음식디미방보존회 고문으로서 350년 맛의 전통을 잇고 있다.<음식디미방>은 '음식의 맛을 아는 방법'이라는 뜻으로 가장 오래된 한글 조리서다. 면병류·어육류·주류 등 146가지 음식 조리법이 담겼다. 저자는 장계향(1598~1680)으로, 퇴계 이황 학통을 이어받은 경당 장흥효의 외동딸로서 열아홉 때 재령 이씨 석계 가문에 출가했다. 1670년경 쓰였다고 추정되는 이 책은 조선시대 양반가 음식문화를 짐작게 하는 '요리 백과사전'이라 할 만하다.지난 5일 인도네시아 자카르타에서 열린 제11차 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역위원회(MOWCAP) 총회에서 고 조리서 <수운잡방>과 함께 <음식디미방>이 세계기록유산 아·태목록에 최종 등재되자, 조귀분 선생은 "<음식디미방>이 (세계기록유산 등재가) 안 돼 안타까웠는데 이번에 등재돼 다행"이라며 이렇게 말했다.146가지 음식 조리법 가운데 세계에 알리고 싶은 한 가지만 꼽는다면 '수증계(水蒸鷄)'를 들었다. 조선시대 양반가 닭요리로 <음식디미방>에 기록된 음식이다. 조 선생은 레시피를 하나하나 짚으며 "맛도 있고 아주 예쁘다"라고 설명했다.최근 넷플릭스 요리 경연 프로그램 <흑백요리사>가 세계적 인기를 끄는 등 한식이 주목받는 가운데 조 선생이 강조하고 싶은 건 '전통'이었다. 만약 <흑백요리사>에 음식을 낸다면 전통 방식의 '당면 없는 잡채'를 선보이겠다며 그는 이렇게 밝혔다.