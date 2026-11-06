당진시장, 레오 14세 교황 알현… 솔뫼성지 방문 요청

큰사진보기 ▲지난 4일(현지시간)이탈리아 로마에서 김기재 당진시장이 유흥식 추기경(왼쪽)과 함께 레오14세 교황을 만나 바티칸 교황청에서 성 김대건 안드레아 신부상을 전달했다. ⓒ 당진시청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난2일,김기재 당진시장(왼쪽)이 박용주 재이탈리아 한인회장에게 당진시 제 1호 해외통신원 위촉장을 전달하고 있다. ⓒ 당진시청 관련사진보기

충남 당진시가 이탈리아와 바티칸에서 종교·문화유산을 매개로 한 국제교류와 인도적 지원 사업을 추진하고 있다. 한국 최초의 사제인 성 김대건 안드레아 신부의 탄생지 솔뫼성지를 세계에 알리는 동시에, 지역 농산물을 활용한 해외 원조와 민간 교류망 구축에 나선 것이다. 이어 김기재 당진시장은 지난 4일(현지시간) 바티칸 교황청에서 레오 14세 교황을 알현하고, 유흥식 추기경(교황청 성직자부 장관)을 만나 교황의 당진 솔뫼성지 방문을 요청하는 서한을 전달했다.이번 방문은 2027년 8월 서울에서 개최되는 천주교 세계청년대회(WYD)를 앞두고 이뤄졌다는 점에서 관심을 모은다. 당진시는 세계 각국의 청년들이 한국을 찾는 국제행사를 계기로 솔뫼성지의 역사적 의미를 알리고 국제교류의 기회를 확대한다는 구상이다.충남 당진시 우강면에 위치한 솔뫼성지는 한국 최초의 천주교 사제인 성 김대건 안드레아 신부가 태어난 곳이다. 그러면서 한국 천주교의 형성과 박해, 신앙의 역사가 깃든 장소로 종교적 의미뿐 아니라 한국 근현대사의 중요한 문화유산이기도 하다. 아울러 2014년 8월 프란치스코 교황이 방한 당시 솔뫼성지를 찾아 아시아 청년들과 만난 바 있다. 당시 방문은 지역의 종교유산이 세계 청년들과 소통하는 공간이 될 수 있음을 보여줬다.당진시는 2027년 세계청년대회를 계기로 레오 14세 교황의 솔뫼성지 방문을 추진하고 있다. 김 시장은 앞서 지난 7월에도 한국을 방문한 유흥식 추기경에게 같은 취지의 요청을 전달한 바 있다.김기재 시장은 이번 방문과 관련해 "프란치스코 교황에 이어 레오 14세 교황의 방문이 이뤄진다면 솔뫼성지가 전 세계적 명소로 위상을 높일 것"이라고 밝혔다. 다만 교황의 솔뫼성지 방문은 아직 확정된 일정이 아니다. 실제 방문 여부는 교황청의 결정과 세계청년대회 공식 일정에 따라 정해질 전망이다.이번 교황청 방문에서는 종교적 교류를 넘어 인도적 지원을 위한 협약도 추진됐다. 당진시는 유흥식 추기경과의 만남을 계기로 '김대건 신부 쌀' 해외 원조 업무협약을 체결했다. 지역 농산물인 당진 해나루쌀을 해외의 식량 취약계층에 지원하는 사업으로, 몽골에 28톤을 원조할 계획이다. 특히지역에서 생산된 쌀이 해외 원조에 활용된다는 점은 눈여겨볼 대목이다. 농산물의 가치를 시장에서 거래되는 상품에 한정하지 않고 국제사회의 식량 문제와 연결하는 시도이기 때문이다.다만 원조의 의미를 제대로 살리기 위해서는 지원 대상과 전달 방식, 현지 배분 과정이 구체적으로 마련돼야 한다. 협약 체결 이후 실제 지원이 어떻게 이뤄지는지, 도움이 필요한 사람들에게 식량이 전달되는지 확인하는 과정도 중요하다. 무엇보다 김대건 신부의 이름을 내건 이번 사업이 종교적 상징을 넘어 국제적 나눔으로 이어질 수 있을지 주목된다.당진시는 교황청 방문에 앞서 지난 2일 이탈리아 로마에서 박용주 재이탈리아 한인회장을 제1호 해외통신원으로 위촉했다. 해외통신원은 해외 도시의 정책 사례를 수집해 당진시정에 활용하고, 현지에서 당진의 문화와 관광자원을 알리기 위해 마련된 제도다. 무엇보다 박 회장은 이탈리아에서 30년 넘게 여행업과 숙박업에 종사했으며, 유럽한인총연합회 사무총장과 이탈리아 여행협회장 등을 역임했다.김기재 시장은 첫 해외통신원으로 위촉된 박 회장에게 감사의 뜻을 전하며 이탈리아 현지에서 당진시와의 협력을 이어가 줄 것을 당부했다. 박용주 회장 역시 위촉에 따른 책임감을 밝히고, 현지 인적 네트워크를 활용해 당진시와 이탈리아를 연결하는 역할을 수행하겠다는 의지를 전했다. 특히 양 지역에 실질적인 도움이 되는 교류 사업을 발굴하는 데 힘쓰겠다는 입장을 밝혔다.해외통신원 제도는 해외에 거주하는 민간인의 경험과 전문성을 지역 행정에 연결한다는 점에서 의미가 있다. 다만 위촉 자체가 정책적 성과를 보장하지는 않는다. 현지에서 발굴한 정책을 어떤 절차로 검토할 것인지, 문화·관광 교류를 어떤 사업으로 구체화할 것인지가 앞으로의 과제다.이번 이탈리아 방문은 교황청을 통한 종교·역사 교류, 지역 농산물의 해외 원조, 민간 네트워크를 활용한 정책 협력이라는 세 갈래로 이뤄졌다. 각 사업의 성격은 다르지만 지역의 자산을 국경 밖으로 연결한다는 공통점이 있다. 솔뫼성지는 역사와 문화의 자산이고, 해나루쌀은 지역 농업의 산물이며, 해외통신원은 사람을 통해 형성되는 협력 기반이다. 그러나 국제교류의 가치는 방문 횟수나 협약의 규모만으로 판단하기 어렵다. 교황 방문 요청의 후속 협의, 해외 원조의 이행 과정, 해외통신원의 구체적인 활동 결과가 공개되고 검증될 때 지방외교의 실질적인 성과도 확인할 수 있다.특히 지방정부의 국제교류가 지속성을 확보하려면 단체장의 방문 일정에 머무르지 않고 행정적 협력 체계와 시민 참여로 이어질 필요가 있다. 이탈리아와 바티칸에서 시작된 당진시의 행보가 어떤 결과를 가져올지는 아직 지켜봐야 한다. 분명한 것은 국제교류의 출발점이 국경 밖에 있더라도, 그 성과를 평가하는 기준은 결국 지역사회에 있다는 사실이다. 당진시가 이번 방문을 통해 마련한 협력의 통로를 어떻게 활용할지, 앞으로의 실행 과정에 관심이 쏠린다.