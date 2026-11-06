급락장에 나온 당부 "비이성적 투매 조심" - "현금 아껴 써야"

큰사진보기 ▲6일 오전 코스피가 8% 넘게 급락해 장중 5000선이 무너졌다. 사진은 이날 오전 서울 여의도 한국거래소 화면에 표시된 코스피 지수. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"(미국 중간선거 이후 가능성이 점쳐지는)데이터센터 규제에 의해서 기업 본질 가치가 훼손되는 기업인지 아닌지를 보고... (중략) 현금 흐름과 부채 구조가 괜찮은지만 보면 된다. 기존의 투자 아이디어(투자의 판단 근거)가 훼손되지 않았다면 분할 매수를 해도 되지만 그게 아닐 때는 선별해서 좀 손절(추가 손실을 막기 위해 손해를 감수하고 파는 것)이 필요하다고 보고 있다."

"제가 제일 싫어하는 말이 '빠질 때 분할 매수하라'는 말이다. 무책임한 말이라고 생각한다. 개인이 무한정 돈이 있는 게 아니니까."

"이제 여기서 어떻게 대응하느냐의 문제에 와 있다. 현금을 정말 잘 쓰셔야 한다. 있는 현금을 잘 아껴 쓰셔야 한다."

국내 증시가 이틀 연속 급락한 가운데 경제 방송에 출연한 전문가들은 투자자들에게 공포에 휩쓸린 매매와 무리한 추가 매수를 경계하라고 당부했다. 보유 기업에 투자한 근거가 여전히 유효한지 살피고, 빚을 이용한 투자와 남아 있는 현금부터 점검해야 한다는 의미다.백찬규 NH투자증권 자산관리컨설팅센터장은 6일 오전 삼프로TV에 출연해 "이렇게 지수가 내려가면 굉장히 힘들고 혼란스럽다"며 "저는 가장 중요한 게 감정 통제라고 생각한다"고 말했다.백 센터장은 "비이성적인 투매(가격 하락을 우려해 주식을 급하게 파는 것), 그러니까 '모든 걸 다 팔아야 되겠다'는 것은 조금 조심할 필요가 있다"면서 "역사적으로 폭락장 직후에 발생하는 최적의 반등 거래일을 놓칠 때가 분명히 있다"라고 짚었다.그는 신용거래(증권사에서 돈을 빌려 주식을 사는 거래)나 미수거래(매수대금 일부만 먼저 내고 나머지를 결제일까지 납부하는 거래)를 이용한 투자자들에게 '강제 청산 위험부터 확인하라'고 조언했다.백 센터장은 "혹시 신용거래나 미수거래 같은 것들을 만약에 사용을 하셨다면 그 레버리지(빌린 돈 등을 이용해 투자 규모를 키우는 것)가 강제 청산될 수도 있지 않겠나?"라며 "그것에 대한 반대 매매 차단을 하거나 이것을 정리해야겠다는 것을 조금 고민해야 한다"고 말했다. 반대 매매란 결제대금이나 담보가 부족할 때 증권사가 투자자의 주식을 강제로 파는 것을 뜻한다.추가로 빚을 내 손실 종목을 더 사들이는 소위 '물타기'에도 신중해야 한다고 강조했다. 그는 신용·미수 투자와 관련해 "일단 현재 상황과 이틀 뒤에 그 상황을 좀 점검"할 것을 당부했다.무조건 주식을 보유하거나 추가로 매수하라는 조언은 아니었다. 백 센터장은 시장 전체에 가해진 단기 충격과 개별 기업의 가치 훼손을 구분해야 한다고 했다.앞서 같은 채널에 출연한 박병창 MP파트너스 대표는 가격이 떨어질 때마다 추가 매수를 권하는 조언의 한계를 짚었다.박 대표는 자신의 경험을 들어 '분할 매수를 하더라도 현금이 소진될 수 있다'는 점을 설명했다. 자신도 분할 매수를 하는데 급락장 국면에는 당장 오늘 매수하고 싶지만, 그렇게 하면 현금이 없어진다는 점을 설명했다.다만 여유자금이 있는 투자자에게는 다른 선택이 가능하다고 봤다. 엔비디아·알파벳·AMD·마이크론·아마존 등을 언급한 그는 "만약 지금 여윳돈을 가지고 어떻게 할까 고민하는 분들이 있다면, 지금이야말로 그런 대표 종목들을 모아놓은 ETF(상장지수펀드)를 사도 되는 구간에 들어오지 않았나 생각한다"고 말했다. ETF는 여러 종목 등에 분산 투자하면서 주식처럼 거래할 수 있는 상품이다.이같은 판단에는 AI 산업의 성장이 지속될 것이라는 전망이 깔려 있다. 박 대표는 "AI 사이클이 끝난 게 아니다"라며 "성장하는 과정에서 이런 일들이 벌어지는 것"이라고 짚었다. 그러면서도 "당장 뭘 무리해서 살 필요는 없다"고 덧붙였다.백찬규 센터장 역시 추가 매수를 하더라도 한꺼번에 자금을 투입해서는 안 된다고 강조했다. 그는 "급락했기 때문에 오늘 다 산다라기보다는 (중략) 분할 매수도 분명히 나눠서 사셔야 되고 특히 그거를 일정한 금액을 나눠서 하시는 게 맞다"고 조언했다.두 전문가는 급락장에서 투자자들이 겪는 심리적 어려움도 짚었다.백찬규 센터장은 급락장에서 투자자는 손실을 회피하고 싶은 심리가 있다는 점을 언급하며 "계좌 조회 빈도를 조금 축소시키거나 차트를 보는 것도 횟수를 줄이는 것도 필요하지 않을까"라고 말했다.박병창 대표는 "오늘 가격이 많이 빠져서 다들 기분이 많이 상하셨을 텐데, 화를 낼 대상이 없는 게 주식 시장"이라고 말했다. 그는 방송 말미 자신의 계좌도 다시 손실 상태가 됐다며 거듭 당부했다.