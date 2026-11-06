쏟아지는 AI 입법에... 정부, 일관된 '입법 틀' 마련

큰사진보기 ▲하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장이 지난 2일 오후 서울 영등포구 FKI타워에서 열린 'AI 데이터센터 산업생태계 활성화를 위한 기업 간담회'에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲인공지능(AI) 분야 입법 현황 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 28일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '과학기술관계장관회의-경제관계장관회의 연석회의'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

인공지능(AI) 관련 법률 제·개정안 발의가 22대 국회 들어 21대 국회보다 월평균 4.7배 급증한 가운데, 정부가 부처별로 엇갈릴 수 있는 AI 입법의 방향과 기준을 마련했다.신규 독립법 제정보다는 AI기본법이나 기존 개별법 개정을 우선 검토하고, 국방·국가 안보 분야는 별도 입법을 추진한다는 방침이다.국가인공지능전략위원회는 6일 오후 서울 중구 서울스퀘어에서 제3차 전체회의를 열고 이 같은 내용을 담은 '대한민국 인공지능 입법 프레임워크(틀)'를 심의·의결했다.이날 회의는 하정우 상근 부위원장 주재로 정부·민간 위원과 관계 기관장 등 60여 명이 참석한 가운데 진행됐으며, AI 핵심 과제 추진을 위한 위원회 태스크포스(TF) 구성·운영 계획과 범정부 데이터 파이프라인(연결관) 구축 현황 및 활용 방안도 함께 의결했다.이날 가장 주목 받은 안건은 제1호 안건인 '대한민국 인공지능 입법 프레임워크'다. 이는 AI 기술 확산과 AI기본법 제정·시행으로 의료·국방·제조·교육 등 각 분야에서 관련 입법 수요가 급증한 데 따른 것이다.실제로 22대 국회 개원 이후 지난 10월 19일까지 '인공지능'을 언급한 법률 제·개정안은 모두 477건으로 집계됐다. 21대 국회 4년간 발의된 170건과 비교하면 월평균 기준 약 4.7배에 달한다. 특히 AI 발전 67건, AI 융합(AX) 촉진 90건, AI 안전·신뢰 확보 15건, AI 오남용 방지 102건 등 4개 분야에서 274건의 법안이 발의됐다.위원회는 AI 관련 법률을 진흥과 규제 등 4개 분야로 구분하고 ▲AI기본법 중심 입법 ▲국방·안보 분야 입법 공백 해소 ▲사업자 예측 가능성 제고 ▲역기능 발생 시 즉시 대응 등 4대 기본 방향을 제시했다.이에 따라 새로운 독립법을 만드는 것보다 AI기본법이나 기존 개별법을 개정하는 방안을 우선 검토하기로 했다. 다만 AI기본법 적용 범위 밖에 있는 국방·국가 안보 분야는 독자적인 입법을 우선 추진한다. 규제를 무조건 강화하기보다는 사업자가 예측할 수 있도록 기준을 명확히 하되, 생명·신체·기본권에 대한 위험이 확인되고 규범 공백이 명확한 경우에는 즉시 대응한다는 원칙도 세웠다.위원회는 앞으로 정부 부처가 AI 관련 법률 제·개정을 추진할 때 이번 프레임워크를 검토 기준으로 활용하도록 하고, 이행 상황도 점검할 계획이다.AI 정책을 실질적인 성과 중심으로 전환하기 위한 7개 핵심 과제 TF도 구성한다. 위원회 출범 1주년을 계기로 전략 수립을 넘어 국민과 기업이 체감할 수 있는 성과를 신속하게 만들어내겠다는 취지다.7개 TF는 ▲청년 도약 ▲국가 초지능 대응 ▲글로벌 AI 전략적 협력 ▲국가 사이버 복원력 강화 ▲문화·콘텐츠 AI 혁신 ▲데이터 플라이휠(회전바퀴) 구축 ▲K-AI 풀스택(Full-stack, 통합 개발) 생태계 구축이다.이 가운데 청년 도약, 국가 초지능 대응, 글로벌 AI 전략적 협력 등 3개 TF는 하정우 상근 부위원장 직속의 '범위원회형'으로 운영한다. 나머지 4개 TF는 분과 간 전문성과 협업이 필요한 '분과 연계형'으로 추진한다.각 TF는 최종 성과물과 완료 시한을 미리 정해 추진 상황을 관리한다. 국가 초지능 대응 TF는 2027년 6월까지 초지능 시대에 대비한 '대한민국 인공지능행동계획' 핵심 보강 10대 과제를 발굴한다.국가 사이버 복원력 강화 TF는 2027년 3월까지 AI 사이버보안 프레임워크(AI-CSF)와 연계한 사이버 복원력 진단 체계와 AI 데이터센터 복합 장애·복구 시나리오 3종 이상을 마련할 예정이다. 위원회는 11월 중 관계 부처 협의를 거쳐 TF를 본격 가동한다.아울러 정부 부처와 지방 정부, 공공 기관이 보유한 데이터를 기관 간 칸막이 없이 공유·활용할 수 있도록 범정부 데이터 파이프라인 구축도 추진한다. 올해 9월부터 시범 운영 중인 이 체계는 현재 848개 기관을 대상으로 서비스하고 있으며, 10월 기준 공유 데이터 5만 4768건과 메타데이터 244만 2269건이 등록돼 있다.특히 지난 4월 구축한 국가공유데이터플랫폼에서는 AI 기반 검색으로 필요한 데이터의 소재와 제공 정보를 확인할 수 있다. 공유된 데이터는 이용 조건에 따라 확보하고, 공유되지 않은 데이터는 플랫폼을 통해 보유 기관에 제공을 요청할 수 있다. 정부는 복지·청년·고용·지역소멸·재난안전 등 다부처 공동 대응이 필요한 정책 현안에 활용할 복합 데이터셋도 구축할 계획이다.이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 "이제는 AI 대전환의 기반을 성과로 연결하고 우려 요인은 적극 관리해야 할 시기"라며 "기술 개발, 실증 등의 현재 AI 정책이 해외 시장 진출 및 수출 확대와 같은 실질적인 부가가치 증대로 연결되도록 향후 정책을 정밀하게 설계해야 한다"고 말했다.이어 그는 "AI 안전성, 금융 시장 영향, 양극화로 대표 되는 AI의 3대 경제·사회 파급 영향에 정책 역량을 더욱 집중해야 한다"며 "피지컬 AI와 같이 부처 간 협력이 중요한 분야에서 위원회를 중심으로 부처 간 협업과 조율 기능을 더욱 강화해 달라"고 당부했다.배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "미·중 첨단AI 기술 경쟁은 심화되고, 미국 중간선거 이후, 글로벌 시장 환경의 변화가 예상되는 상황"이라며 "위원회를 중심으로 각 부처의 AI정책 역량과 대규모 민관 투자 프로젝트를 효과적으로 연계·집행하여 성과를 창출하고, 대외 정책 환경 변화에도 적기 대응해 나가겠다"고 밝혔다.그러면서 "특히 그간 민관이 함께 개발한 독자 AI모델과 AI반도체, 대규모 AI컴퓨팅 자원 등을 토대로 세계적 수준의 AI를 조속히 확보하면서, 위원회를 중심으로 현장과 긴밀히 소통하여 우리 AI 생태계 모두가 참여·성장하는 방향으로 정책 지원을 강화하겠다"고 강조했다.하정우 상근 부위원장은 "출범 2년 차에 접어드는 위원회의 과제는 위원회가 수립한 계획을 넘어, 국민과 기업이 체감하는 성과를 만드는 것"이라며 "핵심 과제 TF를 통해 정부와 민간이 원팀으로 실행력을 발휘해 성과로 보여주겠다"고 말했다.