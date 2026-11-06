'근로자 지위확인소송' 승소했지만... 여전한 노동법 밖 현실

큰사진보기 ▲2026.3.5 국회 소통관에서 한국타이어 사내하청지회 노동자 임금체불 및 노조파괴 규탄 기자회견을 열었다. ⓒ 한국타이어 사내하청지회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국타이어에서 원청 교섭 요구 중인 한국타이어사내하청지회 ⓒ 한국타이어 사내하청지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 13일 오후 7시, 국회 앞에서 초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 전태일 56주기 노동법 밖 노동자대회가 열린다. ⓒ 비정규직이제그만 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 강현규 님은 전국금속노동조합 대전충북지부 한국타이어사내하청지회장입니다.

지난 2023년 3월 12일, 한국타이어 대전공장에서 큰불이 났습니다. 공장이 멈추자 사내하청 노동자 약 260명을 대상으로 권고사직 절차가 시작됐습니다. 우리가 불을 낸 것도 아니었습니다. 수년 동안 같은 공장에서 일해 왔지만 사고가 나자 가장 먼저 일자리를 걱정해야 했습니다.일하는 곳은 한국타이어인데, 고용을 책임져 달라고 하면 원청과 하청은 서로 다른 이야기를 했습니다. 그때 깨달았습니다. 노동조합이 없다면 다음에 같은 일이 생겨도 우리를 지킬 방법이 없겠다고 말입니다. 2023년 4월 노동조합을 만들었고, 지금은 대전과 금산공장에서 약 600명의 사내하청 노동자가 함께하고 있습니다.지난 7월 24일에는 사내하청 노동자들이 제기한 근로자지위확인소송에서 1심 승소했습니다. 법원은 도급이라는 계약서의 이름보다 노동자들이 실제 현장에서 어떻게 일했는지 살펴 근로자 파견 관계를 인정했습니다. 하지만 회사가 항소해 재판은 계속되고 있습니다. 자신의 노동관계를 인정받기 위해 몇 년씩 자료를 모으고 판결을 기다려야 하는 것이 우리의 현실입니다.올해는 한국타이어 원청과 교섭을 시작했고, 8개 사내하청 업체와도 처음으로 단체협약 체결을 위한 교섭을 진행하고 있습니다. 우리가 가장 중요하게 요구하는 것은 근로시간면제와 조합활동 보장, 유급 교육, 고용안정 같은 기본적인 장치입니다. 다시 공장에 사고가 나거나 업체가 바뀌더라도 노동자들이 일방적으로 일자리를 잃지 않도록 하자는 것입니다.그런데 그 기본적인 요구조차 합의하기 쉽지 않습니다. 올해 기본급 3.5% 인상과 생산장려금 320만 원은 회사가 제시한 수준대로 먼저 합의해 지급하자는 것이 지회의 입장입니다. 하지만 일부 하청업체는 그 돈을 지급하는 조건으로 2026년 단체협약 전체를 끝내자고 공문을 보내왔습니다. 정작 고용안정과 조합활동을 어떻게 보장하겠다는 구체적인 회사안은 없습니다. 노동조합이 돈을 더 달라고 하는 것도 아닌데, 현장의 노동자들은 여전히 지급을 기다리고 있습니다.우리가 요구하는 것은 간단합니다. 임금은 임금대로 먼저 지급하고, 합의하지 못한 단체협약은 계속 교섭하자는 것입니다. 회사가 일괄타결을 원한다면 나머지 요구에 대해서도 무엇을 수용하고 어떻게 고치겠다는 것인지 제시해야 하지 않겠습니까? 노동자가 자기 권리를 요구했다는 이유로 이미 논의된 임금까지 묶여서는 안 됩니다.우리는 큰 공장에서, 수백 명의 조합원과 함께, 법원 판결과 단체교섭을 통해서도 기본적인 권리를 지키기가 얼마나 어려운지 겪고 있습니다. 그렇다면 노동조합조차 없거나 근로기준법의 보호에서 일부 배제된 노동자들의 사정은 어떻겠습니까?5인 미만 사업장 노동자에게도 근로기준법의 일부 조항은 적용되지만, 연차휴가나 부당해고 구제 등 중요한 보호에서는 여전히 차이가 있습니다. 초단시간 노동자는 근로시간이 짧다는 이유로 일부 권리가 제한됩니다. 특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자 중에는 실제로 다른 사람의 사업을 위해 일하면서도 법적으로 근로자라는 사실부터 다퉈야 하는 사람들이 있습니다. 일은 분명히 하는데 법의 보호를 온전히 누리지 못하는 것입니다.비정규직 문제를 해결하려면 여기서부터 바뀌어야 합니다. 사업장 규모나 계약 이름, 일하는 방식 때문에 권리가 달라지지 않도록 근로기준법의 적용 범위를 넓혀야 합니다. 특히 5인 미만 사업장에도 근로기준법을 전면 적용하고, 특수고용·플랫폼 노동자에게도 실질적인 노동법 보호가 미치도록 해야 합니다.또 하나, 상시적이고 지속적으로 필요한 업무는 정규직으로 직접 고용하는 것이 원칙이 되어야 합니다. 공장이 계속 돌아가는 동안 늘 필요한 일을 하면서도 계약업체가 바뀔 때마다 고용을 걱정하게 해서는 안 됩니다. 사람을 계속 필요로 하는 기업이라면 그 사람의 고용에 대해서도 책임져야 합니다. 그것이 한국타이어 화재 이후 우리가 노동조합을 만들면서 가장 절실하게 느낀 문제였습니다.1970년 11월 13일, 전태일 열사는 "근로기준법을 준수하라"고 외쳤습니다. 56년이 지난 지금, 우리는 한 걸음 더 나아가야 합니다. 모든 노동자에게 근로기준법을 적용하고, 상시·지속업무는 정규직으로 고용하라고 요구해야 합니다.그런데, 정부는 모든 노동자에게 근로기준법 적용, 상시·지속업무는 정규직 고용이라는 원칙을 어떻게 현실화할지 고민하기는커녕, 초광역특구법을 만들어 지금 있는 근로기준법에 더 많은 예외를 만들려고 하고 있습니다. 초광역특구 내 외국인투자기업에서는, 우리처럼 불법적인 파견 노동도 정상이 됩니다. 많은 사람이 과로사한 뒤에 만들어진 주 52시간 제한도 무력화된다고 합니다. 비정규직노동자들은 고용불안 때문에 노동조합 만들기도 힘든데, 기간제 고용 기한을 더 늘려준다고 합니다. 노동법 밖 노동자들이 초광역특구법을 반대할 수밖에 없는 이유입니다.오는 11월 13일 전태일 열사 56주기를 맞아 열리는 '초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 노동법밖 노동자대회'에 함께해 주십시오. 한국타이어 사내하청 노동자들만의 이야기가 아닙니다. 작은 사업장과 공장, 배달·돌봄 현장에서 일하는 사람 누구도 법 밖에 남겨 두지 말자는 이야기입니다. 초광역특구법은 폐기시키고, 노동법의 사각지대는 없애고, 안정적으로 일할 권리를 함께 요구합시다.2023년 화재 이후 우리가 가장 절실하게 바랐던 것은 특별한 보상이 아니었습니다. 내일도 같은 일터에 출근할 수 있다는 믿음이었습니다. 그 믿음을 일부 노동자만이 아니라 모든 일하는 사람에게 보장해야 합니다.