"오세훈 보수 통합? 한동훈 오면 아무도 안 와… 결국 '반한 연대'로 갈 것"

큰사진보기 ▲질의하는 한동훈 의원한동훈 무소속 의원이 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부 통일부 등에 대한 종합 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 이재명 정부 2년 차에 대한 국정감사가 끝났어요. 매년 국감이 끝나면 나오는 말이 '맹탕 국감'이잖아요. 이번 국감에 대해 총평해 주세요.

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- 국감은 야당의 시간이죠. 1년 국정에 대한 문제점을 지적함과 동시에 대안을 제시하는 게 야당의 역할일 것 같아요. 야당이 못한 걸까요?

- 예전에 국감에서 기억에 남는 어젠다가 한두 개라도 있었는데, 이번에는 아예 없어요.

- 국감 분위기가 달라질 수 있을까요?

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 이재명 정부 인사 문제가 계속 지적되고 있어요. 야당에서는 성남 경기 라인이 인사를 좌지우지하는데, 그 핵심이 김현지 청와대 부속 실장이라고 주장하죠.

- 그건 어느 정권이나 마찬가지 아닌가요?

- 2일에 대통령의 시정연설이 있었잖아요. 그건 어떻게 보셨어요?

- 민주당은 아직도 전당대회 후유증이 남은 것 같아요. 김민석 대표는 중도 외연 확장을 주장했기에 강성 지지자에 끌려가지 않을 거로 생각했는데, 이후 행보를 보면 고개 갸웃거리게 해요.

큰사진보기 ▲개혁신당 김성열 최고위원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 정청래 의원이 유튜브 방송 나와서 김민석 대표 취임 100일이 지나면 깃발을 들 것이라고 했잖아요. 어떻게 보세요?

- 어떤 깃발을 들까요?

- 오세훈 시장은 보수 통합을 언급했어요. 하지만 아직도 보수 안에는 윤어게인 세력과 부정선거 세력이 존재하는데 반명으로 모이는 게 가능할까요?

- 한동훈 의원은 뭐가 문제일까요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

10월 말로 이재명 정부 국정 2년 차 국정감사가 대부분 마무리됐다. 매년 국감이 끝나면 '맹탕 국감'이라는 말이 나온다. 그럼에도 예년에는 국가적 어젠다가 하나라도 나왔다. 하지만 이번 국감은 고성만 난무할 뿐 새로운 어젠다는 하나도 없었다.이번 국감에 대한 평가와 함께 오세훈 서울시장의 여론조사 대납 의혹 2심 무죄 이후 불거진 보수통합론 등 정치 현안에 대해 들어보고자 지난 3일 서울 국회의사당역 근처에서 김성열 개혁신당 전 최고위원을 만났다. 다음은 김 전 최고위원과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."맹탕을 넘어 소태 같은 국감이었어요. 먹을 수 없을 만큼 쓴 국감이요. 국감의 주요 목적은 입법부가 행정부를 견제하며 국정의 잘못된 부분을 짚고 바로잡는 건데, 이번에는 정쟁이 앞섰어요. 고함만 치고, 서로의 과거를 파묘해 전직 대통령 이야기나 하고, 민생은 어디에도 없었어요. 그러다 보니 이런 국감이라면 계속할 필요가 있느냐는 국감 무용론이 나올 정도예요.""기본적으로 야당이 제대로 역할을 못 한 부분이 있어요. 이념 충돌로 이슈를 만들기보다 이 정부가 예산을 제대로 썼는지, 정책 방향이 제대로 가고 있는지 따졌어야 해요. 예를 들어 이 정부가 노인 복지를 또다시 강화하고 있는데, 그렇다면 최악의 취업률을 보이는 청년 고용에 대한 대비책은 무엇이고 어떻게 추진해 왔는지 묻는 정책 국감을 해야 했어요. 그런 목소리가 보이지 않아서 안타까워요.""국감은 자료 제출을 강제할 수 있고, 평소 부를 수 없던 증인을 불러 잘못을 지적하고 입법으로까지 이어갈 수 있다는 점에서 일반 상임위와 달라요. 제가 보좌진으로 일할 때 포스코에서 사람이 너무 많이 죽었어요. 시설이 노후화돼 사고가 반복되는데 최고 경영자가 돈을 들여 고치지 않는 게 문제였거든요. 청문회에서 회장을 불러 추궁했고, 지금은 시설을 고쳐 산재가 크게 줄었다고 생각해요.한성숙 총리가 네이버 대표이사이던 시절에도 직장 내 괴롭힘 문제로 국감에 나왔는데, 결국 한 대표가 책임지고 물러났어요. 국회는 실행권이 없으니 행정부를 압박해 움직이게 하는 게 국감의 역할인데, 이번엔 그런 모습이 전혀 없었어요. 대통령이 골프를 쳤느니, 영화를 봤느니 하는 얘기는 국감용이 아니잖아요. 국감은 국회의 추수 기간인데, 농사를 지어놓은 게 없으니 추수할 게 없는 거예요.국감을 홍보 수단으로 삼을 수는 있어요. 다만 자극적인 말이나 고함, 선정적인 방식으로 국민에게 어필할 게 아니라, 실제 문제를 조사하고 지적해서 입법으로 이어지는 성과로 보여줘야 해요. 그런 성과를 내는 국회의원이 보이지 않았어요.""솔직히 점점 더 (이런 식으로) 심해질 거 같아요. 그래서 여야가 협의해서 제도적으로 막아야 할 부분이 있다고 봐요. 아무리 헌법기관이고 면책특권이 있다고 해도, 국감의 본질에서 벗어난 질의와 정쟁은 서로 하지 말자고 합의하고 준비해야 해요. 지금처럼 하면 국감이 무슨 의미가 있겠어요?""성남·경기 라인이 인사에 많이 관여한다는 건 여당 내에서도 많이 인식하는 것 같아요. 다만 저는 그렇게까지 나쁘게 볼 일은 아니라고 생각해요. 이재명 대통령은 비주류였고 자기 세력이 없었어요. 그러다 보니 믿을 수 있는 사람을 세우고 싶은 마음이 분명히 있을 거예요. 국민이 대통령을 뽑은 건 그 사람이 내세운 정책 방향을 펼치라고 국민의 권력을 위임한 거잖아요. 그렇다면 손발이 맞는 사람들과 일하는 것 자체는 합법적인 범위 안에서 문제 될 게 없다고 봐요.중요한 건 친분이 우선이냐, 능력이 우선이냐예요. 성남·경기에서 추천한 사람이라도 그 자리에 갈 만한 능력과 경력이 있다면 상관없어요. 문제는 능력과 경력이 없는데도 친분만으로 인사를 하고 있는 게 아니냐는 지적이고, 그렇다면 분명 문제가 돼요.""(정권마다) 차이가 있어요. 인재풀이 넓으면 친분이 있는 사람 중에 능력자가 많으니 적재적소에 다 쓸 수 있어요. 인재풀이 좁으면 친분 있는 사람 중에 그 자리에 갈 만한 능력자가 없을 수 있는데, 그때는 친분이 우선이 되어선 안 돼요. 조금 거리가 있더라도 능력 있는 사람을 쓰는 것이 권력을 위임한 국민에 대한 예의라고 생각해요. 그렇게만 된다면 큰 문제가 없어요.이재명 대통령이 중도로 향하면서 흑묘백묘 얘기처럼 고양이만 잘 잡으면 된다며 보수권 인사를 데려오려 했던 건 기억에 남아요. 이혜훈 장관 후보자를 기획예산처로 데려오려 했는데, 능력으로 검증받은 게 그렇게 크지 않았고 청문회 과정에서 부동산 문제도 나왔어요. 그런 부분까지 감안해 세심하게 준비해야 했죠. 보수냐 진보냐가 아니라 능력 있고 깨끗한 사람을 쓴다는 게 우선이어야 해요. 그 사람이 보수여도 상관없고요. 그런데 이건 거꾸로, 보수여서 데려온다는 게 먼저 나왔기 때문에 문제가 된 거예요.""대통령이 국회에 와서 시정연설을 한 것 자체는 국회를 존중하고 예산에 신경 쓴다는 뜻이라고 봐요. 야당도 마음에 안 들더라도 퇴장하기보다 그 자리에서 비판하며 목소리를 내야죠. 우려되는 건 미래 대응 기금과 노인 일자리 확충이에요. 미래 대응 기금은 AI의 청년 일자리 대체, 초국적 기업이 된 SK하이닉스·삼성전자를 어떻게 국가 안에서 끌고 갈지 대응하는 데 써야 하는데, 청사진이 없어요. 4개 축은 예고편 수준이고, 구체성이 부족하니 쌈짓돈 아니냐는 의심이 나올 수밖에 없습니다. 청년 일자리와 AI 주권을 선도할 구체적인 사용 방안을 내놨으면 해요.노인 일자리도 필요하지만 더 급한 건 청년 일자리예요. 노인 일자리는 단기성이 많아 사실상 공적 부조에 가깝습니다. 물고기를 갖다주기보다 낚싯대와 미끼를 사줘야 해요. 반도체 호황으로 초과 세수가 나온 지금은 분배보다 성장에 집중할 때입니다. 이번에 인프라를 확충하지 못하면 호황이 끝난 뒤 미래가 어두울 수 있어 걱정돼요.""김민석 대표의 리더십 문제가 계속 나오고 있어요. 김 대표가 정청래 대표와는 다른 노선을 간다는 점을 보고 민주당 당원들이 선택해 줬잖아요. 그런데 막상 되고 나서는 눈치를 너무 봐요. 강성 지지자들이 얘기하는 대로 끌려가는 모양새예요. 그럴 바에는 정청래 대표를 뽑지, 뭐 하러 김민석 대표를 뽑았겠어요. 본인이 누구의 지지를 얻었는지, 그분들이 무엇을 원하는지 정확히 인식하고 있어야 하는데, 지금 김 대표는 그러지 못하고 있다고 봐요.""정청래 대표는 절대 그렇게 해서는 안 됩니다. 이건 본질적으로 선거 불복이에요. 당선자가 실정법이나 헌법을 위반하지 않은 이상, 마음에 들지 않더라도 선거 결과는 따라야 합니다. 투표는 다수결을 제도화한 것이고, 내가 지지하지 않았더라도 다수의 결정에 따르는 것이 민주주의의 본질이니까요. 이런 행동이 인정되면 앞으로 당대표 선거를 왜 합니까? 당선된 뒤에도 계속 공격하고 흔들어서 대표를 끌어내리는 것, 저는 이것이 '연성 쿠데타'라고 봅니다. 결국 뽑아준 국민만 혼란스러워지고요. 특히 정부와 함께 민생을 책임져야 할 여당이 이런 모습을 보여서는 안 됩니다. 정청래 대표의 주장이 옳다 하더라도 방식이 잘못됐어요. 선거 불복은 절대로 있어서는 안 됩니다.""탄핵의 깃발이죠. 김민석 대표를 끌어내리는 탄핵의 깃발입니다. 그 깃발이 김민석에서 끝날지, 더 위로 가서 이재명 대통령에게까지 향할지는 두고 봐야겠지만, 어쨌든 김민석 대표를 끌어내리겠다는 의지가 보여요. 유시민 작가가 먼저 분위기를 만들고, 정청래 대표가 선봉장을 서고, 곧 조국, 추미애 같은 분들의 지원 사격이 이어질 거라고 봐요. 이렇게 해서 사실상 민주당 당권을 뒤집어 다시 가져오겠다는 거예요.그걸 시스템화해서 보고 있는 게 조국혁신당 합당 문제입니다. 합당을 추진하면서 통합 전당대회를 하자고 하고, 그때 새로 당대표를 뽑자고 하면 합법적으로 김민석 대표를 끌어내릴 수 있거든요. 저는 그런 움직임이 지금 보인다고 봐요.""오세훈 시장 입장에서는 가장 많은 사람이 오는 게 좋겠죠. 또 시너지가 나야 합니다. 다 모아 놓고 안에서 각자 싸우면 모인 의미가 없어요. 만약 한동훈 무소속 의원이 온다고 하면 장동혁 대표는 거부할 거라고 봐요. 안철수, 나경원, 홍준표, 이준석 대표까지 다들 한동훈과는 같이 가기 어렵다는 걸 직간접적으로 얘기하고 있거든요. 오 시장이 말하는 보수 통합이 효과가 있으려면 결국 한동훈을 제외한 통합만 가능해요. 그래서 반한 연대 이야기가 슬슬 나오지 않을까 싶어요.""검사 스타일을 아직도 버리지 못했어요. 정치는 검사가 아니라 변호사가 하는 겁니다. 남의 사정을 이해하고 대변해 주고 공감하면서 무리를 이루는 게 정치예요. 정당은 무리거든요. 그런데 한동훈 대표는 검사의 습성을 못 버렸어요.명태균 사건 때도 시종일관 엄정하게 수사해야 한다, 끝까지 가야 한다고 했죠. 그 칼날이 어디로 향할지 몰랐을까요? 수사만 했던 똑똑한 사람이라 알았을 거예요. 윤석열, 김건희 두 사람만이 아니라 홍준표, 오세훈, 이준석에게도 갈 수 있다는 걸 알고 있었습니다. 알면서도 검사의 언어대로 수사하라고 했어요. 그 결과 오세훈 시장도 이준석 대표도 고생했는데, 이런 분들이 그때 수사하라고 외친 사람을 내 편이라고 느끼겠습니까? 한동훈 대표가 스스로 남들을 배척하면서 업을 쌓아 간 겁니다."