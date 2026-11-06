'신천지' 세 번째 사과한 김민석... 친청계 "정청래 만나라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표, 최민희, 서미화 최고위원이 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에 참석해 고개 숙여 인사하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲최민희 "김민석, 정청래 만나 진심으로 사과해야" 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표와 이성윤 최고위원이 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에 참석한 뒤 자리를 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲이성윤 "김민석, 신천지 의혹 사과하고 책임져야..." 유성호 관련영상보기

김민석 더불어민주당 대표가 8.17 전당대회 과정에서 자신이 제기한 '신천지 개입 의혹'과 관련해 6일 최고위원회의에서 공개 사과했다. 친청(정청래)계 최고위원들은 김 대표가 전당대회 경쟁자였던 정청래 전 대표에게 직접 사과하고 책임을 져야 한다고 촉구했다.김 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위 모두발언에서 "지난 전당대회에서 종교의 정치 개입에 대한 강한 우려를 제기하고 경고해 온 과정에서 상처 입으신 모든 분과 당을 사랑하는 당원 여러분께 죄송하다는 말씀을 다시 드린다"고 말했다. 이어 "당의 자정 노력과 제도 개선을 통해 제기된 문제를 해결하고, 당의 화합과 민생에 집중해 가겠다"고 덧붙였다.김 대표는 지난 3일 비공개 의원총회에서 반명(반이재명)·분열주의·신천지 비밀연합 의혹의 증거가 없었다며 사과했고, 5일 당 유튜브 방송에서도 당원들에게 죄송하고 고맙다고 했다. 공식 공개회의에서 사과한 것은 이번이 처음이다.친청계 최고위원들은 지난 최고위에 이어 또 한 번 공개적으로 김 대표를 겨냥했다.최민희 최고위원은 "대표께서 사과하며 울컥했을 때 저도 울컥했다. 일단 정서적으로 풀리고 나면 해결의 길이 열릴 거라고 생각했다"면서도 "그 이후 아마도 잘해보려고 의원님들이 글을 올리신 것 같은데, 본의 아니게 그것이 지지자들에게 많은 오해를 불러일으켰다"고 지적했다. 일부 친명계 의원이 김 대표의 사과를 '결단'이라고 해석한 SNS 글을 두고 정 전 대표 측이 '2차 가해'라고 비판한 점을 언급한 것으로 풀이된다.최 최고위원은 "제가 바라는 그림은 김 대표와 정 전 대표가 만나 이 사안을 심도 깊게 논의하고 당원들 앞에 설명하는 것"이라며 "전대에서 경쟁자였지만 민주당을 함께 책임지는 사람들 아닌가. 두 분이 같이 진심으로 위로하고 사과하면 좋겠다"고 했다.정 전 대표를 비판한 의원들도 겨냥했다. 최 최고위원은 "사과를 받아들이지 않았다고 해서 '좁쌀 정치' 운운하는 건 경우가 아닌 것 같다"며 "왜 피해자인 정 전 대표를 방송에 나가서 조롱하고 우롱하나. 왜 사과 받기를 강요하는가"라고 지적했다.이성윤 최고위원은 신천지 교인 집단 당원 가입 의혹에 대한 자체 조사 결과를 당원들에게도 공개해야 한다고 요구했다. 그는 국회의원과 지역위원장에게만 비공개 열람토록 한 방침을 거론하며 "신천지 데이터 출처와 입당 시기, 조직적 가입 여부를 당원들에게 있는 그대로 전면 공개해야 한다"고 주장했다.또한 김 대표를 향해 "어떤 점을 잘못했는지 인정하고 피해자에게 직접 사과해야 하며 재발 방지까지 약속해야만 진정한 사과"라면서 "근거 없는 신천지 의혹으로 당원들에게 모욕과 상처를 주고, 우리 당을 자칫 위헌 정당이라는 위험에 빠뜨리며, 야당에 신천지 의혹을 수사하라는 공격의 빌미까지 준 해당 행위에 대해 피해자·당원들에게 직접 진정성 있는 사과를 하고 그에 상응하는 책임을 져야 한다"고 촉구했다.한편, 신천지 의혹을 조사한 당원 정비TF 단장인 박선원 최고위원은 말을 아꼈다. 그는 "조사단장으로서 할 말이 얼마나 많겠는가"라면서도 "지금까지도 그랬고 앞으로도 최고위에서 별도의 결정이 있지 않는 한 단 한 마디도 하지 않겠다"고 말했다.민주당은 이날부터 13일까지 현역 국회의원과 지역위원장 가운데 신청자를 대상으로 당원 정비 TF의 신천지 집단 가입 의혹 관련 조사 결과를 개별 열람토록 했다. 열람은 국회 내 사무총장실에서 진행되며, 조사 자료는 별도로 제공하지 않는다.